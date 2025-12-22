Сергей Кирьяков: «Спартак» и «Динамо» смотрят на Запад, кого-то приглашают все время – таков наш футбол. Другие соблюдают традиции – Зырянов в «Зените», в ЦСКА не пустят абы кого»

Сергей Кирьяков: «Спартак» и «Динамо» смотрят на Запад – таков наш футбол.

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о том, что «Динамо» предложило новый контракт спортивному директору клуба Желько Бувачу .

«Из этой пятилетки Бувача можно выделить только один сезон – все было в руках «Динамо», чтобы стать чемпионом. Поэтому нельзя оценивать, что все супер и хорошо.

«Динамо» – специфический клуб, принимаются неоднозначные решения долгие годы. Если Бувач откажется, то пригласят другую непонятную персону. Пусть делают что хотят.

Бувач остается в тени. Что происходит в клубе – это никто не понимает. Выносят те или иные решения, но они не объясняются. Честно, то я сам не понимаю. На определенные посты приглашаются люди, которые не имеют никакого отношения к «Динамо ».

Другие клубы стараются соблюдать какие-то традиции – Зырянов в «Зените», в ЦСКА не пустят абы кого.

«Спартак » – такой же, как и «Динамо». Смотрят на Запад, кого-то оттуда все время приглашают. Таков наш футбол», – сказал Сергей Кирьяков.