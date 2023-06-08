Зидан отказал «ПСЖ». Кампуш встречался с агентом Нагельсманна, рассматривают Энрике и Алонсо (Le Parisien)

Зинедин Зидан отклонил предложение возглавить «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» уволил Кристофа Гальтье с поста главного тренера.

По информации Le Parisien, несколько недель назад « » предложил Зидану возглавить команду в следующем сезоне, но француз отклонил предложение. Ранее появилась информация, что «ПСЖ» планировал сделать одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Также сообщается, что советник «ПСЖ» по футбольным вопросам встретился в Париже с представителем экс-тренера «Баварии» . На встрече обсуждались детали возможного сотрудничества с немецким специалистом.

Кроме того, « » рассматривает кандидатуры экс-тренера сборной Испании Луиса Энрике и , работающего с « ».

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