Зидан отказал «ПСЖ». Кампуш встречался с агентом Нагельсманна, рассматривают Энрике и Алонсо (Le Parisien)

Теги Байер ПСЖ Хаби Алонсо бундеслига Германия лига 1 Франция Зинедин Зидан Луис Энрике Луиш Кампуш Юлиан Нагельсманн Футбол

Зинедин Зидан отклонил предложение возглавить «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» уволил Кристофа Гальтье с поста главного тренера.

По информации Le Parisien, несколько недель назад «ПСЖ» предложил Зидану возглавить команду в следующем сезоне, но француз отклонил предложение. Ранее появилась информация, что «ПСЖ» планировал сделать Зидана одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Также сообщается, что советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш встретился в Париже с представителем экс-тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна. На встрече обсуждались детали возможного сотрудничества с немецким специалистом.

Кроме того, «ПСЖ» рассматривает кандидатуры экс-тренера сборной Испании Луиса Энрике и Хаби Алонсо, работающего с «Байером».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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50 комментариев

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A K
Рассматривают они. Лупу купите, чтобы что-то рассматривать. Кто из нормальных людей к вам пойдёт теперь? Роттена позовите, пусть покажет, как надо.
+58
-4
+54
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Жалько Печалич
чего ждет Зидан, непонятно, когда Абаскаля уволят, ну так это ещё неизвестно..
+56
-3
+53
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Плеймейкер87
Иногда создается впечатление, что Зидану после ухода из Реала нравится отказывать:)
+35
-2
+33
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vzi
Ответ Жалько Печалич
чего ждет Зидан, непонятно, когда Абаскаля уволят, ну так это ещё неизвестно..
Зидан ждёт:
- когда Юве поднимется немножко от скандалов
- когда Дешам дристнет со сборной
- когда Реал опять позовет
+29
-2
+27
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M93
Ответ ПоСоХ
Ну просто человек пришел в праймовый реал где любой мог тренировать когда все были на пике карьер. А сейчас если и зовут то в клубы где надо начинать строить команды заново. Вот и ссыт человек
Конечно любой. Непонятно только чего тогда увольняли перед Зиданом, то Бенитеса, то Лопетеги ...
+26
-3
+23
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Великий Алонсо
Фернандо не пойдёт в ПСЖ, он легко взял бы требл в футболе, но он останется в Ф1 чтобы выиграть 3-й титул.
+21
-2
+19
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deimon7.7
Ответ A K
Рассматривают они. Лупу купите, чтобы что-то рассматривать. Кто из нормальных людей к вам пойдёт теперь? Роттена позовите, пусть покажет, как надо.
Да там за лупой роттена не найдут)
+7
-1
+6
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DevilBrO
Мне кажется Зидан только в МЮ какой нибудь согласится. Хотя учитывая сколько он раз отказывал после Реала, создаётся ощущение что он просто ждёт пока его назад в Реал позовут
+7
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+5
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Экспертное мнение
Ответ Плеймейкер87
Иногда создается впечатление, что Зидану после ухода из Реала нравится отказывать:)
Создается впечатление, что Зидан просто Ди Маттео на максималках, и понимает, что без великого трио Клаттенбург-Оливер-Кашшаи будет сложновато повторить трюк.
+8
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Дмитрий Гудков
Ответ A K
Рассматривают они. Лупу купите, чтобы что-то рассматривать. Кто из нормальных людей к вам пойдёт теперь? Роттена позовите, пусть покажет, как надо.
Предлагаю дует- Роттен и Блан
+5
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Дмитрий Крутенко
Ответ DevilBrO
Мне кажется Зидан только в МЮ какой нибудь согласится. Хотя учитывая сколько он раз отказывал после Реала, создаётся ощущение что он просто ждёт пока его назад в Реал позовут
Вообще-то он прямо сказал, что в Англии тренировать не хочет никого. Ему страна не нравится, он привык к более теплому и мягкому климату.
+6
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Ничего Смешного
Скоро в ПСЖ пойдёт только Мостовой
+4
-1
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Эразм
Ожидание Зидан, реальность Поттер...
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Сектор Джаза
Ответ Жалько Печалич
чего ждет Зидан, непонятно, когда Абаскаля уволят, ну так это ещё неизвестно..
Он Юве собирался.
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Ихарь Окенфэйлов
А Зидан вообще тренерскую карьеру продолжает, или как? А то может он её уже завершил, а ему всё звонят, да звонят :)
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Nogoi89
Вряд-ли Алонсо бросит Спортс, человек предан своему безумному делу. А, остальные варианты интересны.
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serbolthwatson
Нет ощущения, что у ПСЖ есть какие-то критерии, согласно которым они ищут тренера. Выбирать между теренером, опирающимся на индивидуальный уровень своих звёзд и идеальное взаимодействие между ними, догматиком позиционного футбола и молодым позиционным и прессингующим тренером, стиль которого ещё только формируется. Лебедь, рак и щука. Уверен, Лиги Чемпионов в Париже с таким подходом и таким «доверием» к каждому новому проекту не будет ещё долго
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гель кристины
Ждет, пока Анчелотти построит ему новую команду
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LaffyTaffy
В ПСЖ ни один уважающий себя тренер не пойдет, ведь придется в тренерской комнате терпеть присутствие Мбаппе и слушать его установки на матч
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Isa Babaev
Ответ Дмитрий Крутенко
Вообще-то он прямо сказал, что в Англии тренировать не хочет никого. Ему страна не нравится, он привык к более теплому и мягкому климату.
То погода то страна ему не нравится, пусть хотя бы для начала начнёт уже тренировать, а то до сих пор непонятно, что из себя представляет
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Имя Фамилия
Ответ Isa Babaev
То погода то страна ему не нравится, пусть хотя бы для начала начнёт уже тренировать, а то до сих пор непонятно, что из себя представляет
Так уже себя показал во втором приходе в реал. Топовая молодёжь, сильный костяк, космический бюджет на трансферную кампанию, по итогу полный провал.
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deadjoker
Ну если сплавят неймара, то с раздевалкой и построением игры станет сильно проще. Так что можно и на нормального тренера посмотреть.
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Aggrrist
Ответ Экспертное мнение
Создается впечатление, что Зидан просто Ди Маттео на максималках, и понимает, что без великого трио Клаттенбург-Оливер-Кашшаи будет сложновато повторить трюк.
И похоже, что он это понимает. А вот в ПСЖ упорно отказываются.
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d.xoxlov
Ответ Dikki Shelton
Зидан всегда был человеком принципов. Деньги не являются для него определяющим фактором.
Ну в "Марселе", наверно, даже не догадаются его позвать)
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ukrainec228
Зидан то че ждёт, походу в 2024 году Реал возглавит
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