Сорокин о позиции УЕФА и ФИФА по России: «Хотелось бы больше решимости»

Алексей Сорокин оценил позицию УЕФА и ФИФА по отстранению российского футбола.

«Мы со своей стороны делаем все необходимо, стимулируем к диалогу, обсуждению и каким-то послаблениям.

Но как я уже неоднократно говорил, хотелось бы больше решимости со стороны наших европейских коллег», – сказал глава оргкомитета ЧМ-2018 и советник президента РФС.

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