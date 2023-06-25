Сорокин о позиции УЕФА и ФИФА по России: «Хотелось бы больше решимости»
Алексей Сорокин оценил позицию УЕФА и ФИФА по отстранению российского футбола.
«Мы со своей стороны делаем все необходимо, стимулируем к диалогу, обсуждению и каким-то послаблениям.
Но как я уже неоднократно говорил, хотелось бы больше решимости со стороны наших европейских коллег», – сказал глава оргкомитета ЧМ-2018 и советник президента РФС.
Советник главы УЕФА Климент: «Верим, что российским командам разрешат соперничать с европейскими»
Представитель ФИФА Беха о российском футболе: «Надеемся, ситуация разрешится и решение проблемы будет найдено»
18 комментариев