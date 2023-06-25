Сорокин о позиции УЕФА и ФИФА по России: «Хотелось бы больше решимости»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Алексей Сорокин Спорт-Экспресс Футбол

Алексей Сорокин оценил позицию УЕФА и ФИФА по отстранению российского футбола.

«Мы со своей стороны делаем все необходимо, стимулируем к диалогу, обсуждению и каким-то послаблениям.

Но как я уже неоднократно говорил, хотелось бы больше решимости со стороны наших европейских коллег», – сказал глава оргкомитета ЧМ-2018 и советник президента РФС.

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18 комментариев

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Барсик Юрана
Вчера тоже многим хотелось побольше решимости от одного человека
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Иван Новиков
Надо картофельного батю засылать на переговоры.
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Overkiller
Попросите Батьку позвонить Чеферину.
+20
-2
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Mark Safa
Ответ Ростовский
Смогут, нужно лишь сильно оштрафовать ту федерацию, которая первой откалется играть. На Западе деньги решают всё.
Ого ты живой !
+4
0
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<~Inter~>
Какой ещё решимости? Политики из ФИФА и УЕФА не смогут никого заставить играть со сборной Россией. Абсолютно все понимают при каких условиях футбол и весь спорт возвращается на мировую арену
+4
-1
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Сергей Молодых
Ответ <~Inter~>
Какой ещё решимости? Политики из ФИФА и УЕФА не смогут никого заставить играть со сборной Россией. Абсолютно все понимают при каких условиях футбол и весь спорт возвращается на мировую арену
Да легко! За отказ от игры по регламенту техническое поражение, плюс штраф.
+4
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Алексей Ильин
Ответ <~Inter~>
Какой ещё решимости? Политики из ФИФА и УЕФА не смогут никого заставить играть со сборной Россией. Абсолютно все понимают при каких условиях футбол и весь спорт возвращается на мировую арену
С Косово они же играть заставляют в том числе и европейские страны, которые это самое Косово не признают
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London.is.blue
Комментарий удален пользователем
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Ann Tretiakova
куда же больше решимости ) отстранили и сборную и клубы! что он еще хочет что бы седлали УЕФА ? запретили футбол в россии?
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Pavelaznaurov
Ответ Барсик Юрана
Вчера тоже многим хотелось побольше решимости от одного человека
Поразительно многим,я был максимально удивлен……
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sebastian1410
Ответ <~Inter~>
Какой ещё решимости? Политики из ФИФА и УЕФА не смогут никого заставить играть со сборной Россией. Абсолютно все понимают при каких условиях футбол и весь спорт возвращается на мировую арену
за интеграцию крымских клубов российский футбол еще не скоро вернется на мировую арену
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