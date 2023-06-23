Сорокин не видит ничего страшного в переходе в Азию: «Пока нас маринуют, наш футбол не может развиваться. Все показатели АФК растут – в том числе коммерческие»

Алексей Сорокин не видит ничего страшного в возможном переходе РФС в Азию.

– Вы говорили, что в переходе в Азию нет ничего страшного.

– И продолжаю это говорить. Но это мое личное мнение.

– Почему все чиновники российского футбола, за исключением Вячеслава Колоскова, опасаются произносить одну фразу – до завершения СВО никаких решений по возвращению российского футбола на международный уровень принято не будет.

– Наверное, Колосков цитирует Чеферина. У него была одна конкретная фраза, которую все поняли.

– Как можно процитировать Чеферина в вольном переводе?

– Больших изменений пока все это продолжается, ожидать не приходится. Цитата неприятная для нас и для российского футбола. Поэтому возвращаемся к тому, с чего начали – не вижу ничего страшного в переходе в Азию. Но это не позиция РФС, это моя личная позиция.

Нельзя долго не играть в футбол. Пока нас маринуют, наш футбол не может развиваться. Да, это другой рынок, континент со своими особенностями. Надо их учитывать, это не Европа, а немного другая история.

Но нельзя отказать этой федерации в динамике развития. Если посмотреть на цифры, то все показатели объективно растут. В том числе и показатели коммерческие.

– Как относитесь ко мнению, что при переходе в Азию мы не вернемся в Европу никогда?

– Со словом «никогда» я бы обращался очень осторожно. Кто может такое знать? Да, вернуться в ближайшие годы будет сложно. Может быть, десятилетия будет сложно. Ну кто знает, как будет потом? Что такое никогда? Не согласен. Никогда при текущей администрации УЕФА – наверное, да. Но время-то идет.

– Как относитесь к точке зрения о том, что наши дети потеряют кумиров, если мы уйдем в Азию?

– Так некоторые кумиры уже переходят в Азию. Поэтому будут новые кумиры.

– Есть точка зрения о том, что мы забанены ФИФА и потому при переходе в Азию нам все равно не дадут участвовать в отборе к ЧМ-2026 от Азии. Так ли это?

– Если бы мы были забанены ФИФА, были бы соответствующие документы на этот счет. Я таких документов не встречал. Пока есть документы УЕФА. Никаких решений в какой-либо осязаемой форме со стороны ФИФА я не встречал. Может быть, что-то упустил, – сказал глава оргкомитета ЧМ-2018 и советник президента РФС.