Сорокин не видит ничего страшного в переходе в Азию: «Пока нас маринуют, наш футбол не может развиваться. Все показатели АФК растут – в том числе коммерческие»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Алексей Сорокин Футбол

Алексей Сорокин не видит ничего страшного в возможном переходе РФС в Азию.

– Вы говорили, что в переходе в Азию нет ничего страшного.

– И продолжаю это говорить. Но это мое личное мнение.

– Почему все чиновники российского футбола, за исключением Вячеслава Колоскова, опасаются произносить одну фразу – до завершения СВО никаких решений по возвращению российского футбола на международный уровень принято не будет.

– Наверное, Колосков цитирует Чеферина. У него была одна конкретная фраза, которую все поняли.

– Как можно процитировать Чеферина в вольном переводе?

– Больших изменений пока все это продолжается, ожидать не приходится. Цитата неприятная для нас и для российского футбола. Поэтому возвращаемся к тому, с чего начали – не вижу ничего страшного в переходе в Азию. Но это не позиция РФС, это моя личная позиция.

Нельзя долго не играть в футбол. Пока нас маринуют, наш футбол не может развиваться. Да, это другой рынок, континент со своими особенностями. Надо их учитывать, это не Европа, а немного другая история.

Но нельзя отказать этой федерации в динамике развития. Если посмотреть на цифры, то все показатели объективно растут. В том числе и показатели коммерческие.

– Как относитесь ко мнению, что при переходе в Азию мы не вернемся в Европу никогда?

– Со словом «никогда» я бы обращался очень осторожно. Кто может такое знать? Да, вернуться в ближайшие годы будет сложно. Может быть, десятилетия будет сложно. Ну кто знает, как будет потом? Что такое никогда? Не согласен. Никогда при текущей администрации УЕФА – наверное, да. Но время-то идет. 

– Как относитесь к точке зрения о том, что наши дети потеряют кумиров, если мы уйдем в Азию?

– Так некоторые кумиры уже переходят в Азию. Поэтому будут новые кумиры.

– Есть точка зрения о том, что мы забанены ФИФА и потому при переходе в Азию нам все равно не дадут участвовать в отборе к ЧМ-2026 от Азии. Так ли это?

– Если бы мы были забанены ФИФА, были бы соответствующие документы на этот счет. Я таких документов не встречал. Пока есть документы УЕФА. Никаких решений в какой-либо осязаемой форме со стороны ФИФА я не встречал. Может быть, что-то упустил, – сказал глава оргкомитета ЧМ-2018 и советник президента РФС.

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14 комментариев

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Спартак Уокер
И в Азии Россия не кому не нужна
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TheItalian204
Господи, что они курят. Кто же нас туда пускает?
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ApXuMaHqPuT
Создавайте свою конфедерацию с печенегами и половцами!
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Злобный Конь
А кто вас в Азии готов принять,сборную и клубы? Австралия? Япония? Ю. Корея? Или Китай?
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Денис Давыдов
Ответ Злобный Конь
А кто вас в Азии готов принять,сборную и клубы? Австралия? Япония? Ю. Корея? Или Китай?
Главное для чего? Для отбора на ЧМ что пройдет в столь ненавистном ими США?)
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Batitotti
Да, может быть, что-то и упустил
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Вова Паскаянц
Ты многое упустил,тебе просто это не говорят …
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Владимир Молявин
С одной стороны он прав, но с другой...
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sebastian1410
Ответ СИ
Сорокин глаголет истину. Что нужно срочно - я считаю уволить Митрофанова с Алаевым- они до сих пор аж с 28.02.22 г не решили вопроса о переходе в Азию тогда как любому школьнику даже двоечнику понятно что уефа надолго не разрешит нам играть в Европе. В результате мы возможно благодаря Митрофанову с Алаевым пропустили отбор чм2026 и ЛЧ через Азию. Сорокин, Вы что не видите что наш футбол с каждым годом деградирует и я считаю что это не из за санкций а из за того что в руководстве футбола такие люди как Митрофанов с Алаевым - люди не из футбола и которые я считаю не могут принимать правильных решений в период санкций а все чего то ждут ждут ждут? А чего они ждут? Понятно что огромные зарплаты им идут и им можно ждать хоть тыщу лет, но наш футбол ждать не может - он должен развиваться даже в период санкций как развиваются у нас в стране все показатели, но кроме футбола.
АХАХАХАХ. Кто РФ пустит на ЧМ в США? Даже к отбору не допустят. Не пропускайте прием таблеток.
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