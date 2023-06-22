Газзаев о бане российских команд: «Надеемся на снятие изоляции – нас отстранили на сезон-2022/23, он закончился»

Теги ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Политика Р-Спорт Футбол

Валерий Газзаев верит в возвращение российских команд в международные турниры.

«РФС находится в непрерывном контакте с УЕФА и ФИФА. Я думаю, эти переговоры должны привести к определенному решению.

Более того, все-таки наш футбол отстранили на сезон-2022/2023. Он закончился, сейчас идут переговоры – надеемся на успешное решение, что с нашего спорта, в частности, футбола, конечно, снимут изоляцию. Все будет зависеть от этих переговоров. То, что РФС их ведет – уже шаг, думаю.

Я еще раз хочу подчеркнуть: мы были не исключены, а отстранены на один сезон, и сейчас ведутся переговоры, чтобы вернуть наш футбол на международную арену», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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43 комментария

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Фарид Харисов
— Хочу пожелать вам крепкого здоровья. Чтобы господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу.

— С нами такое не сработает.

— Ну снимите бан, ну пожалуйста.
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Геннадий Тимченко
почему пишут бывший тренер ЦСКА, а не бывший руководствитель оргкомитета Объединённого чемпионата России и Украины❓🤔
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Влад Путман
Да вернут, ещё и с компенсацией. Крымские и ЛДНРовские клубы сразу в групповой раунд Лиги Европы а Зенит напрямую в финал ЛЧ определят.
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Black Phoenix
Слишком наивно. События, из-за которых Россию отстранили - продолжаются. С чего бы вдруг УЕФА и ФИФА резко переобуваться?)
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Vanila Panda
Ответ Фарид Харисов
— Хочу пожелать вам крепкого здоровья. Чтобы господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу. — С нами такое не сработает. — Ну снимите бан, ну пожалуйста.
боже, я так заржал, что аж весь офис на меня покосился
+13
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+8
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OldRedWhite
Ответ Black Phoenix
Слишком наивно. События, из-за которых Россию отстранили - продолжаются. С чего бы вдруг УЕФА и ФИФА резко переобуваться?)
Он тоже не надеется, а просто говорит необходимый текст!
Как и положено профессиональному демагогу ! )))
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Спартак Уокер
Я думаю даже после окончания СВО нас не разбанят
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viktorpavlov70
Какой-то детский наив. Сейчас перед началом следующего сезона нас отстранят ещё на сезон. Неужели он не понимает, что пока горячая фаза конфликта не закончится, никто никого никуда не допустит, сколько бы там РФС не переговаривался.
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makes
Ветеренаров в Думу, срочно!
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donatodonatore
Меня обманывать не надо. Я сам обманываться рад.
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0mertas626
Ответ Simplicissimus
Ты лучше переживай, чтоб Бравекто и Пурина вернулись
Бравекто да, беда(
а Пурина на месте пока
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lezhik
Ответ Фан Рубина
Вопрос в том, стоит ли нам возвращаться самим. Нет смысла вести дела с организациями, которые потакают тем, кто уклоняется от матчей, могут беспричинно отстранять от турниров, приостанавливать контракты. Российский футбол должен управляться организацией, не зависящей от заграничных действий и хотелок, с приоритетом внутреннего первенства, а не бесполезных еврочашек.
Сколько там на Рубин во внутреннем первенстве ходит? И сколько было когда в рамках ЛЧ Барса приезжала?
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Геннадий Туник
Вся жизнь впереди! Надейся и жди...
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Midsommersangen
Предположим, банк снимут. А многие ли в Европе захотят с нами играть? Только, может быть, одни сербы и то не факт.
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Gustav Forsberg
кто о чем, а вшивый о бане
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Karel
Где-то Газзаев прав со своим сдержанным оптимизмом..

Например, в те же числа, когда приостановили на неопределенный срок участие России, то же самое бюро ФИФА приостановила членство в ФИФА Индии и Пакистана. Это страны с общим населением более полутора миллиардов, 20% всех жителей Земли.

Очень ожидалось, что и членство России в ФИФА приостановят - но нет, на такой радикальный шаг не решились.
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Злодей Спб
Шел 2054 год, они продолжали надеяться :)
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СИ
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Газзаев надеется на рфс!?
Это фантазии. В руководство рфс и РПЛ нужны Новые люди и они я верю все порешают грамотно после того как мы дойдём до польской границы.
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damondiamond
можно ещё раз эту новость опубликовать когда ЛЧ начнётся
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Foma T
что у вас там по ТВ показывают, что он так думает?)
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ Ростовский
Так в любом случае УЕФА переобуваться, так как в один прекрасный момент запад кинет Украину. И этот момент не за горами.
А вот и наследник Ванги
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KMR
Он бы ещё про объединенный чемп вспомнил
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alexbor083
Валера чудословец)))
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Орыс-орыс онбаган
Там вооьще то команды уже распределены на следующий сезон с учётом пропуска россиян и прошли первые жеребьевки
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StHappyOne
Зачем вы пишете, что это наивно? Думаете, Газзаев этого не знает? Он просто говорит, что ему на бумажке напечатали, он так последние лет 7-10 уже делает. Все всё понимают. Про этой власти никакие еврокубки и чемпионаты мира уже не вернутся
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