Газзаев о бане российских команд: «Надеемся на снятие изоляции – нас отстранили на сезон-2022/23, он закончился»
Валерий Газзаев верит в возвращение российских команд в международные турниры.
«РФС находится в непрерывном контакте с УЕФА и ФИФА. Я думаю, эти переговоры должны привести к определенному решению.
Более того, все-таки наш футбол отстранили на сезон-2022/2023. Он закончился, сейчас идут переговоры – надеемся на успешное решение, что с нашего спорта, в частности, футбола, конечно, снимут изоляцию. Все будет зависеть от этих переговоров. То, что РФС их ведет – уже шаг, думаю.
Я еще раз хочу подчеркнуть: мы были не исключены, а отстранены на один сезон, и сейчас ведутся переговоры, чтобы вернуть наш футбол на международную арену», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
— С нами такое не сработает.
— Ну снимите бан, ну пожалуйста.
Как и положено профессиональному демагогу ! )))
а Пурина на месте пока
Например, в те же числа, когда приостановили на неопределенный срок участие России, то же самое бюро ФИФА приостановила членство в ФИФА Индии и Пакистана. Это страны с общим населением более полутора миллиардов, 20% всех жителей Земли.
Очень ожидалось, что и членство России в ФИФА приостановят - но нет, на такой радикальный шаг не решились.
Это фантазии. В руководство рфс и РПЛ нужны Новые люди и они я верю все порешают грамотно после того как мы дойдём до польской границы.