Газзаев о бане российских команд: «Надеемся на снятие изоляции – нас отстранили на сезон-2022/23, он закончился»

Валерий Газзаев верит в возвращение российских команд в международные турниры.

«РФС находится в непрерывном контакте с УЕФА и ФИФА. Я думаю, эти переговоры должны привести к определенному решению.

Более того, все-таки наш футбол отстранили на сезон-2022/2023. Он закончился, сейчас идут переговоры – надеемся на успешное решение, что с нашего спорта, в частности, футбола, конечно, снимут изоляцию. Все будет зависеть от этих переговоров. То, что РФС их ведет – уже шаг, думаю.

Я еще раз хочу подчеркнуть: мы были не исключены, а отстранены на один сезон, и сейчас ведутся переговоры, чтобы вернуть наш футбол на международную арену», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.