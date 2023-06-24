Гаджи Гаджиев: «Россия оказывает значительное влияние на мировое сообщество. Потому без нее невозможно обойтись на соревнованиях»

Теги УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Гаджи Муслимович Гаджиев Политика Спорт-Экспресс Футбол

Гаджи Гаджиев считает, что Россия оказывает значительное влияние на мировое сообщество.

Бывший главный тренер «Анжи» отреагировал на слова советника президента УЕФА Йозефа Климента, выразившего надежду на скорое возвращение России на международные турниры.

На данный момент российские клубы и сборные отстранены УЕФА от участия в соревнованиях под эгидой союза.

«Любой нормальный человек понимает, что Россия оказывает значительное влияние на мировое сообщество. И потому без нее невозможно обойтись на спортивных соревнованиях. Тем более, таких масштабных, как футбол.

В этом смысле мне импонирует позиция ФИФА, которая уже в марте прошлого года сделала русский язык одним из своих официальных. Это говорит о многом», – сказал Гаджиев

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8 комментариев

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Рязанский самбист
Спортс, а про подготовку футбольного клуба Ростов к сезону есть новости? Может, там сетки на воротах на базе изменили пару дней назад. Или про футболиста Аркадия Пригожина, который в 80е выступал за Торпедо Тольятти, было бы интересно почитать сегодня ветку.
+13
0
+13
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HI MARS
Тут она не на все свои части оказывает влияние,а вы про целый мир)
+6
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+6
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Mark Safa
Ростовский ты гдеееее? Объявись !!!🥲
+6
0
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HI MARS
Кажется,никто не заметил потери бойца)
+1
0
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Goldstream
Ответ Рязанский самбист
Спортс, а про подготовку футбольного клуба Ростов к сезону есть новости? Может, там сетки на воротах на базе изменили пару дней назад. Или про футболиста Аркадия Пригожина, который в 80е выступал за Торпедо Тольятти, было бы интересно почитать сегодня ветку.
А ведь не так давно российский защитник Алексей Герасимов играл против Ростова. Тоже было событие.
https://www.sports.ru/football/match/1596734/
+1
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Красный чай
Дядя вова в опасности срочно памаги
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atomio
спорц всю ночь сидел ломал голову как же сообщить о новости, но только чтобы как-то там был приплетён футбол. вангую ближе к полудню выложат - такой кликбейт пропадает!
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Красный чай
Ответ Рязанский самбист
Спортс, а про подготовку футбольного клуба Ростов к сезону есть новости? Может, там сетки на воротах на базе изменили пару дней назад. Или про футболиста Аркадия Пригожина, который в 80е выступал за Торпедо Тольятти, было бы интересно почитать сегодня ветку.
Фк ростов теперь видимо станет разьездным как некогда шахтер
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