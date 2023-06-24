Гаджи Гаджиев: «Россия оказывает значительное влияние на мировое сообщество. Потому без нее невозможно обойтись на соревнованиях»

Гаджи Гаджиев считает, что Россия оказывает значительное влияние на мировое сообщество.

Бывший главный тренер «Анжи» отреагировал на слова советника президента УЕФА Йозефа Климента, выразившего надежду на скорое возвращение России на международные турниры.

На данный момент российские клубы и сборные отстранены УЕФА от участия в соревнованиях под эгидой союза.

«Любой нормальный человек понимает, что Россия оказывает значительное влияние на мировое сообщество. И потому без нее невозможно обойтись на спортивных соревнованиях. Тем более, таких масштабных, как футбол.

В этом смысле мне импонирует позиция , которая уже в марте прошлого года сделала русский язык одним из своих официальных. Это говорит о многом», – сказал .