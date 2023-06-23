Генсек РФС: «Договорились, что УЕФА поможет сменить конфедерацию, если поймет невозможность восстановления. Переход ради перехода нам не нужен, просто хотим играть»
Генеральный секретарь РФС считает, что УЕФА поможет России перейти в АФК при необходимости.
«Мы как являлись членом УЕФА, так и являемся. Никогда не ставили своей целью куда-то перейти. Нам не нужен переход ради перехода. Мы просто хотим играть в футбол. Для нас естественная ситуация – когда мы играем в соревнованиях УЕФА.
У нас есть договоренность: если УЕФА поймет невозможность восстановления со своей стороны, они помогут и не будут ставить препятствия в смене конфедерации.
У нас прекрасные отношения со всеми национальными федерациями, есть контакт с УЕФА. Но, к сожалению, такое решение [об отстранении] действует», – сказал Максим Митрофанов.
А вообще про конфликт Пригожина и Шойгу знают многие,для этого нужно хотя бы немного интересоваться политикой.
Привыкайте уже,хотя я сам не люблю политику на "спортивных ресурсах".