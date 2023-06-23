Генсек РФС: «Договорились, что УЕФА поможет сменить конфедерацию, если поймет невозможность восстановления. Переход ради перехода нам не нужен, просто хотим играть»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Футбол

Генеральный секретарь РФС считает, что УЕФА поможет России перейти в АФК при необходимости.

«Мы как являлись членом УЕФА, так и являемся. Никогда не ставили своей целью куда-то перейти. Нам не нужен переход ради перехода. Мы просто хотим играть в футбол. Для нас естественная ситуация – когда мы играем в соревнованиях УЕФА.

У нас есть договоренность: если УЕФА поймет невозможность восстановления со своей стороны, они помогут и не будут ставить препятствия в смене конфедерации.

У нас прекрасные отношения со всеми национальными федерациями, есть контакт с УЕФА. Но, к сожалению, такое решение [об отстранении] действует», – сказал Максим Митрофанов.

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10 комментариев

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Красный чай
У нас тут военный переворот намечается не до этого
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Red_Marlboro_
Как будто в других конфедерациях нас прям ждут,никуда не пустят сейчас 100%
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Сергей48
Сменить то можно наверное, а вернуться назад получиться? Какие выгоды это принесёт нам? Сначала нужно об этом подумать? А то и получится переход ради перехода, просто, чтобы поиграть не пойми с кем?
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Тиджани Бабангида
Все прекрасно - и отношения и контакты. Да и вообще все в целом - и в стране и в мире
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The Best
Ответ Олег Шамаев
У Вас - это где?
Почитайте что Пригожин заявил)
А вообще про конфликт Пригожина и Шойгу знают многие,для этого нужно хотя бы немного интересоваться политикой.
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Олег Шамаев
Ответ The Best
Почитайте что Пригожин заявил) А вообще про конфликт Пригожина и Шойгу знают многие,для этого нужно хотя бы немного интересоваться политикой.
я в курсе, но зачем это в теме про футбол?
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The Best
Ответ Олег Шамаев
я в курсе, но зачем это в теме про футбол?
Спортс это про политику в частности)
Привыкайте уже,хотя я сам не люблю политику на "спортивных ресурсах".
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Альтависта
Ответ Сергей48
Сменить то можно наверное, а вернуться назад получиться? Какие выгоды это принесёт нам? Сначала нужно об этом подумать? А то и получится переход ради перехода, просто, чтобы поиграть не пойми с кем?
Остаётся надеяться, что в случае перехода где-нибудь в кулуарах будет договорённость об упрощённом возвращении в УЕФА после того как в России по ТВ покажут "Лебединое озеро".
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