«Реал» объявил о продлении контракта с Себальосом до 2027 года

Дани Себальос продлил контракт с «Реалом».

Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до 2027 года.

В прошлом сезоне Ла Лиги Себальос провел 30 матчей и отметился 4 ассистами. Статистику футболиста можно найти здесь.