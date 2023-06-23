«Реал» объявил о продлении контракта с Себальосом до 2027 года

Теги Реал Мадрид Ла Лига Дани Себальос Футбол

Дани Себальос продлил контракт с «Реалом».

Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до 2027 года.

В прошлом сезоне Ла Лиги Себальос провел 30 матчей и отметился 4 ассистами. Статистику футболиста можно найти здесь.

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Прекрасная новость, Дани отличный игрок для ротации, выходит на поле и отдает всего себя. А через сезон, после ухода Модрича и Тони у него будет еще больше игрового времени и шансов проявить себя. Такие бойцы всегда необходимы клубу.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Огюст
Дани работяга -нужен команде !
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Прекрасный игрок ротации, добротный футболист! Успехов Дани!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данияр Жумабекович
вообще не нравился Себальос, но до того времени, когда он в середине сезона начал тащить, когда получил шанс после травм игроков основы. Так что сейчас рад продлению его контракта
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wadwill13
Ответ corazón blanco
Прекрасная новость, Дани отличный игрок для ротации, выходит на поле и отдает всего себя. А через сезон, после ухода Модрича и Тони у него будет еще больше игрового времени и шансов проявить себя. Такие бойцы всегда необходимы клубу.
не будет.в полузащиту га замену великой троицы уже купили троих примерно одного возраста чтобы они росли и сыгрывались. и если смотреть объективно себальос явно уступает всем троим на голову. чисто для ротации кто-то должен быть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хазяин
12 игрок команды
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Многие недооценивают Себальоса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аскетизмом погоняю
Полузащита Реала образцово укомплектована.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Средний палец Кирана Тирни
Как я рад, что вместо него купили Эдегора. Прямолинейный игрок, как раз для банки.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Удачи и успехов 👌
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
^VENDOL^
4 многовато на 3 года само раз!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Крутенко
Ответ SWS
Если бы не Анчелотти, он был бы ближе к основе
Если бы не Анчелотти, то он бы уже давно пинал бы мяч в каком-нибудь Бетисе или Валенсии.
Реал хотел от него избавиться еще два года назад, но Анчи попросил его оставить плюс его травма на Олимпиаде и продать тяжело было. А после травмы Карло стал привлекать его к играм за Реал.
При Зидане Реал от него избавился вообще в Арсенал отправив. В Арсенале тоже не захотели с ним возить и не факт, что другой бы тренер захотел.
Так что только благодаря итальянцу он все еще в нормальном клубе с амбициями и борется за трофеи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Как я рад, что вместо него купили Эдегора. Прямолинейный игрок, как раз для банки.
Арсенал - как раз клуп для Эдегора. Середняк с лузерским менталитетом.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сурхай Лукманов
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Поуважительнее, сопляк.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Сурхай Лукманов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
default backend - 404