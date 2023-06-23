«Реал» объявил о продлении контракта с Себальосом до 2027 года
Дани Себальос продлил контракт с «Реалом».
Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до 2027 года.
В прошлом сезоне Ла Лиги Себальос провел 30 матчей и отметился 4 ассистами. Статистику футболиста можно найти здесь.
Реал хотел от него избавиться еще два года назад, но Анчи попросил его оставить плюс его травма на Олимпиаде и продать тяжело было. А после травмы Карло стал привлекать его к играм за Реал.
При Зидане Реал от него избавился вообще в Арсенал отправив. В Арсенале тоже не захотели с ним возить и не факт, что другой бы тренер захотел.
Так что только благодаря итальянцу он все еще в нормальном клубе с амбициями и борется за трофеи.