Анчелотти о Бензема: «Я тренировал одного из лучших футболистов мира. Он творил легендарные вещи и заслужил право решать»
Карло Анчелотти подвел итоги сезона для мадридского «Реала».
В заключительном туре Ла Лиги «Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1) и занял 2-е место в турнирной таблице.
Ранее было объявлено, что по окончании сезона клуб покинут Карим Бензема, Марко Асенсио, Мариано Диас и Эден Азар.
О Бензема
«Я тренировал одного из лучших [игроков] в мире – не просто нападающих, но и футболистов вообще. Он замечательный человек – добрый, скромный, серьезный. [Его уходу] невозможно радоваться, но мы должны уважать [его решение]. Он заслужил право решать.
Он творил легендарные, незабываемые вещи. Это было неожиданностью, но это часть переходного процесса. У нас есть время подумать о том, что делать дальше. Я говорил с ним утром, и он сообщил мне, что уходит. Я выразил ему уважение за все, что он сделал».
О трансферных целях «Реала»
«Очевидно, что, когда уходят четверо игроков атаки, мы должны приложить усилия. Еще есть время принять меры.
Мы ищем нападающего с хорошей реализацией. Но матчи выигрываются не только благодаря нападающим. У нас есть два молодых, но звездных игрока – Винисиус и Родриго».
Прощание с Бензема
«Не думаю, что его проводили холодно. Для него подготовят церемонию. Нужно учесть его характер – он очень скромен. Это было прощание, достойное легенды».
Об Асенсио, Себальосе и Начо
«Они очень четко представляли свою роль, как и Себальос, потому что мы все им объяснили. Марко предпочел уйти. Думаю, Дани и Начо останутся».
Азар и Мариано
«Я мог сделать пять замен. Они не попросили выпустить их на поле, но я должен сказать, что они оба проявили профессионализм. До последнего дня они вели себя образцово».
Чего не хватило «Реалу» в сезоне
«Стабильности в Ла Лиге. Чуамени и Рюдигер усилили команду. Чемпионат мира повлиял на нас. Сезон был хорошим, а следующий будет еще лучше», – сказал главный тренер мадридского «Реала».
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