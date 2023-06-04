Карло Анчелотти подвел итоги сезона для мадридского «Реала».

В заключительном туре « » сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1) и занял 2-е место в турнирной таблице.

Ранее было объявлено, что по окончании сезона клуб покинут , , Мариано Диас и .

О Бензема

«Я тренировал одного из лучших [игроков] в мире – не просто нападающих, но и футболистов вообще. Он замечательный человек – добрый, скромный, серьезный. [Его уходу] невозможно радоваться, но мы должны уважать [его решение]. Он заслужил право решать.

Он творил легендарные, незабываемые вещи. Это было неожиданностью, но это часть переходного процесса. У нас есть время подумать о том, что делать дальше. Я говорил с ним утром, и он сообщил мне, что уходит. Я выразил ему уважение за все, что он сделал».

О трансферных целях «Реала»

«Очевидно, что, когда уходят четверо игроков атаки, мы должны приложить усилия. Еще есть время принять меры.

Мы ищем нападающего с хорошей реализацией. Но матчи выигрываются не только благодаря нападающим. У нас есть два молодых, но звездных игрока – Винисиус и Родриго».

Прощание с Бензема

«Не думаю, что его проводили холодно. Для него подготовят церемонию. Нужно учесть его характер – он очень скромен. Это было прощание, достойное легенды».

Об Асенсио, Себальосе и Начо

«Они очень четко представляли свою роль, как и Себальос, потому что мы все им объяснили. Марко предпочел уйти. Думаю, Дани и Начо останутся».

Азар и Мариано

«Я мог сделать пять замен. Они не попросили выпустить их на поле, но я должен сказать, что они оба проявили профессионализм. До последнего дня они вели себя образцово».

Чего не хватило «Реалу» в сезоне

«Стабильности в Ла Лиге. Чуамени и Рюдигер усилили команду. Чемпионат мира повлиял на нас. Сезон был хорошим, а следующий будет еще лучше», – сказал главный тренер мадридского «Реала».

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