Анчелотти о Бензема: «Я тренировал одного из лучших футболистов мира. Он творил легендарные вещи и заслужил право решать»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Начо Фернандес Мариано Диас Марко Асенсио Дани Себальос Футбол

Карло Анчелотти подвел итоги сезона для мадридского «Реала».

В заключительном туре Ла Лиги «Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1) и занял 2-е место в турнирной таблице.

Ранее было объявлено, что по окончании сезона клуб покинут Карим Бензема, Марко Асенсио, Мариано Диас и Эден Азар.

О Бензема

«Я тренировал одного из лучших [игроков] в мире – не просто нападающих, но и футболистов вообще. Он замечательный человек – добрый, скромный, серьезный. [Его уходу] невозможно радоваться, но мы должны уважать [его решение]. Он заслужил право решать.

Он творил легендарные, незабываемые вещи. Это было неожиданностью, но это часть переходного процесса. У нас есть время подумать о том, что делать дальше. Я говорил с ним утром, и он сообщил мне, что уходит. Я выразил ему уважение за все, что он сделал».

О трансферных целях «Реала»

«Очевидно, что, когда уходят четверо игроков атаки, мы должны приложить усилия. Еще есть время принять меры.

Мы ищем нападающего с хорошей реализацией. Но матчи выигрываются не только благодаря нападающим. У нас есть два молодых, но звездных игрока – Винисиус и Родриго».

Прощание с Бензема

«Не думаю, что его проводили холодно. Для него подготовят церемонию. Нужно учесть его характер – он очень скромен. Это было прощание, достойное легенды».

Об Асенсио, Себальосе и Начо

«Они очень четко представляли свою роль, как и Себальос, потому что мы все им объяснили. Марко предпочел уйти. Думаю, Дани и Начо останутся».

Азар и Мариано

«Я мог сделать пять замен. Они не попросили выпустить их на поле, но я должен сказать, что они оба проявили профессионализм. До последнего дня они вели себя образцово».

Чего не хватило «Реалу» в сезоне

«Стабильности в Ла Лиге. Чуамени и Рюдигер усилили команду. Чемпионат мира повлиял на нас. Сезон был хорошим, а следующий будет еще лучше», – сказал главный тренер мадридского «Реала».

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24 комментария

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Кузя Гитарист
Ответ Burel
Липовый обладатель ЗМ
Ты о некоем аргентинце ?
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Иван Алейников
Грустно это все
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Мансур Абдрахимов
Как быстро летит время. А ж страшновато
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Sacha Grekav
Вот какой клуб поистине стал семьёй.
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Green grass
Ответ Дониёр Расулов
Реал великий клуб чем Барселона
Само собой
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rcbkz6mrtd
Бензема 🦁
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JENNINGS
Ответ Burel
Лучший игрок ЧМ-22, конечно
«ЗМ» 2022 вручали за сезон 2021/22, хейтеры, видимо, не в курсе
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Дониёр Расулов
Реал великий клуб чем Барселона
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f0rmoceft
Жалко, что такие игроки заканчивают топ уровень, но время все решает за нас.
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Musashi Miyamoto
Ответ Гномович!
До 5 пенальти в 7 матчах на ЧМ ему еще далеко, да и вообще любому.
18 декабря уже далеко позади, но пожар у фанатов майонеза никак не утихнет)
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Барсик Юрана
Ответ Musashi Miyamoto
18 декабря уже далеко позади, но пожар у фанатов майонеза никак не утихнет)
Им страдать всю жизнь теперь 😌
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Moscwow
Ответ JENNINGS
Аргументация будет, кто и почему должен был забирать «ЗМ» 2022, если не Бензема, или так, чисто навалить в комменты?
У "этих" типос, который занимал 44 место в списке бомбардиров лиги 1 с 6 мячами и забивающим по 5 пенок в 7 матчах подряд, должен брать ЗМ каждый год, независимо от показателей и игры других футболистов
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