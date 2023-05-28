Акунья после удаления в матче с «Реалом» пожаловался на судейство: «Тяжело играть против 12». Себальос в ответ выложил фото ноги с кровоподтеком

Игрок «Севильи» Маркос Акунья пожаловался на судейство после удаления в матче с «Реалом».

В 37-м туре « » уступила « » со счетом 1:2. Акунья получил прямую красную карточку на 83-й минуте за грубый фол на . Хавбеку «Реала» после удара потребовалась помощь медиков.

После матча защитник «Севильи» опубликовал в инстаграме пост с критикой судейства.

«Становится тяжело играть против 12 соперников», – написал .

В ответ Дани Себальос выложил в твиттере фотографию своей ноги с кровоподтеком, появившимся в результате фола Акуньи.

«Оставить свою команду вдесятером… Это действительно тяжело, правда», – написал полузащитник «Реала», цитируя твит издания MadridistaReal с публикацией Акуньи.

Фото: twitter.com/DaniCeballos46

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