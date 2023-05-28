Акунья после удаления в матче с «Реалом» пожаловался на судейство: «Тяжело играть против 12». Себальос в ответ выложил фото ноги с кровоподтеком

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига дисквалификации Дани Себальос соцсети Маркос Акунья Футбол

Игрок «Севильи» Маркос Акунья пожаловался на судейство после удаления в матче с «Реалом».

В 37-м туре Ла Лиги «Севилья» уступила «Реалу» со счетом 1:2. Акунья получил прямую красную карточку на 83-й минуте за грубый фол на Дани Себальосе. Хавбеку «Реала» после удара потребовалась помощь медиков.

После матча защитник «Севильи» опубликовал в инстаграме пост с критикой судейства.

«Становится тяжело играть против 12 соперников», – написал Акунья.

В ответ Дани Себальос выложил в твиттере фотографию своей ноги с кровоподтеком, появившимся в результате фола Акуньи.

«Оставить свою команду вдесятером… Это действительно тяжело, правда», – написал полузащитник «Реала», цитируя твит издания MadridistaReal с публикацией Акуньи.

Фото: twitter.com/DaniCeballos46

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25 комментариев

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Сергей Логинов
На полном ходу влетел Себальосу в ногу и ещё смеет возмущаться. Забыл м-а, что ЧМ давно закончился и такое больше не пройдёт
+46
-10
+36
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sargerasxd
Аргентинцы все такие?
+35
-8
+27
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Хасбулат Махаев
Акунья уникум, конечно. В двух матчах подряд подводит свою команду, удаляясь с поля (пропуская при этом финал ЛЕ), а виноваты в этом судьи.
+32
-7
+25
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alex_sandr@yahoo.com
В этом моменте сомневаться в справедливости красной карточке может только слепой! Севилья вообще последние 10 минут очень грязно играла. Хорошо что обошлось без травм.
+24
-4
+20
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ReneHoseman
Ответ Number_2
Но против 12 все равно сложно..
кто забыл, акунья совсем недавно удалился и против юве. на ровном месте. кто-то ему должен вправить мозги
+14
-3
+11
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белошип
Глорам главного кабинета футбола прежде чем открывать свои вонючие рты,лучше пусть вспомнят взятки боссу судейского комитета)
+12
-5
+7
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ML26
Ответ gPk
Забавно что об этом говорит человек у которого на аватарке Рамос которого за подобные фолы постоянно прощали судьи Переса)
Это когда его прощали? 27 красных за карьеру это что?
+11
-4
+7
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M93
12 - это скорее можно сказать про их сборную и чемпионат мира. А репутация Акуньи и так известна - тот ещё провокатор и дровосек.
+7
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englishman in new york
Во дворе и похуже бывало, никто фотки не выкладывал))
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red hikkikomori
Ответ ReneHoseman
кто забыл, акунья совсем недавно удалился и против юве. на ровном месте. кто-то ему должен вправить мозги
там нечего вправлять, пусто
+4
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Lionel Andres Messi 10
Удаление справедливое, но, чтобы достоверней показать степень тяжести повреждения, нужно кровь смывать.
Это как, бывает, палец слегка порежешь, кровь тогда, если её не остановить, руку зальёт, и так всё брутально выглядит, ещё думаешь про себя: «Мужик!» (и на лице физиономия, типа, тебе сначала акула руку откусила, а потом ты её за это придушил оставшейся, и все, такие, подбегают, кричат: врача! врача! – а ты: нет, не надо, пустяки), а когда помоешь, уже другие мысли: «Всего-то? Тряпка!»
+2
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ML26
Ответ gPk
Вот именно.Всего 27 карточку за карьеру.А на деле должно быть под 70 штук
Чет маловато. Я считаю ему нужно было сразу красную давать за появление на поле
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