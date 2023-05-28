Акунья после удаления в матче с «Реалом» пожаловался на судейство: «Тяжело играть против 12». Себальос в ответ выложил фото ноги с кровоподтеком
Игрок «Севильи» Маркос Акунья пожаловался на судейство после удаления в матче с «Реалом».
В 37-м туре Ла Лиги «Севилья» уступила «Реалу» со счетом 1:2. Акунья получил прямую красную карточку на 83-й минуте за грубый фол на Дани Себальосе. Хавбеку «Реала» после удара потребовалась помощь медиков.
После матча защитник «Севильи» опубликовал в инстаграме пост с критикой судейства.
«Становится тяжело играть против 12 соперников», – написал Акунья.
В ответ Дани Себальос выложил в твиттере фотографию своей ноги с кровоподтеком, появившимся в результате фола Акуньи.
«Оставить свою команду вдесятером… Это действительно тяжело, правда», – написал полузащитник «Реала», цитируя твит издания MadridistaReal с публикацией Акуньи.
Фото: twitter.com/DaniCeballos46
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Это как, бывает, палец слегка порежешь, кровь тогда, если её не остановить, руку зальёт, и так всё брутально выглядит, ещё думаешь про себя: «Мужик!» (и на лице физиономия, типа, тебе сначала акула руку откусила, а потом ты её за это придушил оставшейся, и все, такие, подбегают, кричат: врача! врача! – а ты: нет, не надо, пустяки), а когда помоешь, уже другие мысли: «Всего-то? Тряпка!»