«Реал» и Себальос близки к продлению контракта на 3 года. Он мог уйти бесплатно в июне

Теги Реал Мадрид Ла Лига Дани Себальос Футбол

Дани Себальос может продлить контракт с «Реалом».

Как пишет Marca, полузащитник близок к подписанию нового соглашения с «Мадридом» сроком на 3 сезона.

Себальос был близок к уходу из «Реала», но ситуацию резко изменил звонок руководства клуба его окружению. В прошлый понедельник боссы «Мадрида» связались с окружением игрока и улучшили предложение, а также заявили, что верят в него. Дани не ожидал таких действий. Из-за них мнение Себальоса о будущем изменилось. Теперь он считает, что подписание нового контракта с «Реалом» – лучший вариант.

Себальос всегда отдавал предпочтение возможности остаться в «Реале». Услышав о доверии со стороны клуба, он отказался от мыслей об уходе. Теперь Дани крайне близок к тому, чтобы принять предложение о новом контракте.

Окончательное решение будет принято на этой неделе.

Срок действующего контракта полузащитника с «Реалом» истекает в июне.

Себальос играет за «Реал» с 2017 года, два сезона он провел на правах аренды в «Арсенале». На счету 26-летнего футболиста 1 гол и 8 результативных передач в 45 матчах за «Мадрид» во всех турнирах.

Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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12 комментариев

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SAKE01
Отличный техничный игрок, ему надо дать игровое время.
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Stasinho7
В этом году начал оправдывать своё нахождение в Мадриде
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Ibroxim
какой же он красавчик, умудрился одновременно и в Бетисе, и в Арсенале сыграть)
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Игорь Новиков
Во второй части сезона здорово помог, Хорошая опция усиления игры.
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Maksat Hasanow
Ну и правильно. Хотя бы его оставьте
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GuruFutbola
Боевой состав намечается у нашего модрида на следующий сезон)
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Геннадий Чеботарев
все близки,но ни кто ещё не подписал. все ждут,а чего ждут? только похоже школота спортса этого не понимает.
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carlitosway
не знаю конечно как он там в реале сейчас играет, но в Арсенале помню просто люто косячил
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GuruFutbola
Во второй части сезона здорово помог сделать -15, Хорошая опция усиления игры.
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