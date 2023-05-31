«Реал» и Себальос близки к продлению контракта на 3 года. Он мог уйти бесплатно в июне

Дани Себальос может продлить контракт с «Реалом».

Как пишет Marca, полузащитник близок к подписанию нового соглашения с «Мадридом» сроком на 3 сезона.

Себальос был близок к уходу из «Реала», но ситуацию резко изменил звонок руководства клуба его окружению. В прошлый понедельник боссы « » связались с окружением игрока и улучшили предложение, а также заявили, что верят в него. Дани не ожидал таких действий. Из-за них мнение о будущем изменилось. Теперь он считает, что подписание нового контракта с «Реалом» – лучший вариант.

Себальос всегда отдавал предпочтение возможности остаться в «Реале». Услышав о доверии со стороны клуба, он отказался от мыслей об уходе. Теперь Дани крайне близок к тому, чтобы принять предложение о новом контракте.

Окончательное решение будет принято на этой неделе.

Срок действующего контракта полузащитника с «Реалом» истекает в июне.

Себальос играет за «Реал» с 2017 года, два сезона он провел на правах аренды в «Арсенале». На счету 26-летнего футболиста 1 гол и 8 результативных передач в 45 матчах за «Мадрид» во всех турнирах.

Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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