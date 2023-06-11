Виллиан Роша: «Конфликт с Соболевым закрыт. Он великолепный игрок, желаю всех благ. При встрече без проблем пожму руку»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Футбол

Виллиан Роша не имеет претензий к Александру Соболеву.

– Конфликт с Соболевым закрыт, мы все уже решили.

– Пообщались с Александром?

– Нет, к сожалению, мне не о чем говорить с Александром. Он великолепный игрок, и то, что случилось, уже прошло. Я желаю Саше всего самого наилучшего и всех благ.

– При следующей встрече вы поздороваетесь?

– Да, конечно. Без всяких проблем поздороваюсь, пожму руку, – сказал защитник ЦСКА.

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13 комментариев

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Roman
Правильно, Роша, на дурачков не обижаются
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igls54
Соболев: -А плавник, Вилли, я тебе не подам!
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Назар Игорь
Чтобы Соболев пожал кому-то руку? Это вряд ли.
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Vagner01
Молодец Виллиан! Мужик!
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Three Days Grace
Ответ Назар Игорь
Чтобы Соболев пожал кому-то руку? Это вряд ли.
перед каждым матчем это делает
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Назар Игорь
Ответ Three Days Grace
перед каждым матчем это делает
Это обязательная процедура.
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Direct free kick
Комментарий удален пользователем
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blackwerwolf
При встрече без проблем пожму руку - а Дзюбе?
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Kanan Jarrus
где-то в москве заплакал дзюба
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Vagner01
Ответ Direct free kick
Комментарий удален пользователем
Не ровняй других по себе!
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