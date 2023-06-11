Виллиан Роша: «Конфликт с Соболевым закрыт. Он великолепный игрок, желаю всех благ. При встрече без проблем пожму руку»
Виллиан Роша не имеет претензий к Александру Соболеву.
– Конфликт с Соболевым закрыт, мы все уже решили.
– Пообщались с Александром?
– Нет, к сожалению, мне не о чем говорить с Александром. Он великолепный игрок, и то, что случилось, уже прошло. Я желаю Саше всего самого наилучшего и всех благ.
– При следующей встрече вы поздороваетесь?
– Да, конечно. Без всяких проблем поздороваюсь, пожму руку, – сказал защитник ЦСКА.
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