Виллиан Роша не имеет претензий к Александру Соболеву.

– Конфликт с Соболевым закрыт, мы все уже решили.

– Пообщались с ?

– Нет, к сожалению, мне не о чем говорить с Александром. Он великолепный игрок, и то, что случилось, уже прошло. Я желаю Саше всего самого наилучшего и всех благ.

– При следующей встрече вы поздороваетесь?

– Да, конечно. Без всяких проблем поздороваюсь, пожму руку, – сказал защитник .

Соболев забанен на 4 матча, красная Роши отменена: КДК изучил жесты дерби со всех ракурсов