Моуринью и владелец «Ромы» обсудили продление контракта, рассчитанного до 2024-го

Жозе Моуринью не покинет «Рому» этим летом.

Владелец клуба в понедельник провел встречу с главным тренером. По сведениям Sportitalia, руководитель не только хочет продолжить сотрудничество с 60-летним португальцем, но и затронул тему возможного продления контракта, истекающего в 2024 году. О конкретных переговорах речи пока не идет.

тренирует «Рому» с сезона-2021/22. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций и дошла до финала Лиги Европы.

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