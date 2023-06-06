Моуринью и владелец «Ромы» обсудили продление контракта, рассчитанного до 2024-го

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Дэн Фридкин Футбол

Жозе Моуринью не покинет «Рому» этим летом.

Владелец клуба Дэн Фридкин в понедельник провел встречу с главным тренером. По сведениям Sportitalia, руководитель не только хочет продолжить сотрудничество с 60-летним португальцем, но и затронул тему возможного продления контракта, истекающего в 2024 году. О конкретных переговорах речи пока не идет.

Моуринью тренирует «Рому» с сезона-2021/22. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций и дошла до финала Лиги Европы. 

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9 комментариев

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Ответ Black Phoenix
Ну так-то до Моура Рома знатно отсасывала в еврокубках более 20 лет. Если не брать во внимание даже ЛК как второстепенный турнир - финал ЛЕ уже весомое и значимое достижение.
Полуфинал ЛЧ был
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Black Phoenix
Ну так-то до Моура Рома знатно отсасывала в еврокубках более 20 лет. Если не брать во внимание даже ЛК как второстепенный турнир - финал ЛЕ уже весомое и значимое достижение.
+5
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John Gotti
Давай Жозе
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bykostya22
Без покупок этим летом владелец бы не просил бы продлиться... Там 100 лямов надо вкладывать...
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buddha161
Ответ Savarona25
Проигрыш в финале ЛЧ (спасибо судье и обстоятельствам) настоящая трагедия, т.к. не только было бы очень красиво для Ромы второй год подряд завоевать европейский кубок, но и попасть в ЛЧ со всеми вытекающими финансовыми выгодами. Конечно, Моуринью заслужил продление, ну или возможность спокойно отработать еще сезон. При этом и руководство клуба просто обязано укрепить ряд позиций, и не только свободными агентами или никому не нужными дешевыми игроками. Повторение концовки сезона когда практически некому было выходить на поле просто недопустима, для этого не надо иметь ГТ уровня ЖМ.
Ты пьяный или под чем то? Какой финал ЛЧ?
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