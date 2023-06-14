Моуринью не принял крупное предложение «Аль-Ахли». У тренера «Ромы» была встреча с главой саудовского клуба в Лондоне
Жозе Моуринью отказался возглавить «Аль-Ахли».
Как сообщает LaRoma24, сегодня главный тренер «Ромы» провел в Лондоне встречу с президентом клуба из Саудовской Аравии.
По данным журналиста Sky Sport Italia Анжело Манджанте, португальский специалист получил очень выгодное предложение, однако не принял его.
Моуринью тренирует «Рому» с 2021 года. Под его руководством команда дважды стала шестой в чемпионате Италии.
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