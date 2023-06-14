Моуринью не принял крупное предложение «Аль-Ахли». У тренера «Ромы» была встреча с главой саудовского клуба в Лондоне

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Футбол

Жозе Моуринью отказался возглавить «Аль-Ахли».

Как сообщает LaRoma24, сегодня главный тренер «Ромы» провел в Лондоне встречу с президентом клуба из Саудовской Аравии.

По данным журналиста Sky Sport Italia Анжело Манджанте, португальский специалист получил очень выгодное предложение, однако не принял его.

Моуринью тренирует «Рому» с 2021 года. Под его руководством команда дважды стала шестой в чемпионате Италии.

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10 комментариев

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Direct free kick
Великий Моуриньо возрождает Рому
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Hitgoe Himgob
Ответ Burel
да уже давно закончена серьёзная карьера талмача
Я уверен что мы его ещё увидим в сборной
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ЮрикПро
Он остался в Роме, чтобы вывести ее в ЛЧ через топ-4 или через ЛЕ в этом сезоне. Жозе выполнит условия контракта.
+4
-2
+2
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10ztv
Ответ ЮрикПро
Он остался в Роме, чтобы вывести ее в ЛЧ через топ-4 или через ЛЕ в этом сезоне. Жозе выполнит условия контракта.
хорошо выполняет пока. А главное с самой приятной игрой в истории
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Three Days Grace
Ответ Direct free kick
Великий Моуриньо возрождает Рому
надеюсь, усилиться у римлян получится. Ндика и Ауара бесплатно взяли, еще в атаку Морату могут взять или Скамакку. Так что топ форвард по меркам Серии А должен быть. Еще слухи ходят, что на взамен на Вольпато вернут Фраттези. Но тут слабо верится)
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Тюменец
Это правильно. Такой тренер должен творить в Европе
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Burel
Ответ ЮрикПро
Он остался в Роме, чтобы вывести ее в ЛЧ через топ-4 или через ЛЕ в этом сезоне. Жозе выполнит условия контракта.
опять 7е место что ли
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