Моуринью не принял крупное предложение «Аль-Ахли». У тренера «Ромы» была встреча с главой саудовского клуба в Лондоне

Жозе Моуринью отказался возглавить «Аль-Ахли».

Как сообщает LaRoma24, сегодня главный тренер «Ромы» провел в Лондоне встречу с президентом клуба из Саудовской Аравии.

По данным журналиста Sky Sport Italia Анжело Манджанте, португальский специалист получил очень выгодное предложение, однако не принял его.

Моуринью тренирует «Рому» с 2021 года. Под его руководством команда дважды стала шестой в чемпионате Италии.