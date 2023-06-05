«Моуринью – на 1000 лет». Фанаты «Ромы» в последнем матче сезона вывесили баннер, призвав Жозе остаться в клубе. Португалец жестом намекнул, что не уйдет

Болельщики «Ромы» попросили Жозе Моуринью не покидать «Рому».

В заключительном туре Серии А « » на своем поле обыграла «Специю» со счетом 2:1. На одной из трибун «Стадио Олимпико» во время матча болельщики вывесили баннер: «Только один человек во главе – Моуринью на 1000 лет».

После матча, обходя стадион, Моуринью жестом указал на поле, что вызвало бурную реакцию болельщиков. Предположительно, португалец намекнул, что останется в «Роме» на следующий сезон.

Скриншот: twitter.com/laroma24.it

Контракт Жозе Моуринью с «Ромой» действует до 2024 года. Ранее сообщалось, что тренер может покинуть клуб по окончании сезона.

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