«Моуринью – на 1000 лет». Фанаты «Ромы» в последнем матче сезона вывесили баннер, призвав Жозе остаться в клубе. Португалец жестом намекнул, что не уйдет

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия болельщики Футбол

Болельщики «Ромы» попросили Жозе Моуринью не покидать «Рому».

В заключительном туре Серии А «Рома» на своем поле обыграла «Специю» со счетом 2:1. На одной из трибун «Стадио Олимпико» во время матча болельщики вывесили баннер: «Только один человек во главе – Моуринью на 1000 лет».

После матча, обходя стадион, Моуринью жестом указал на поле, что вызвало бурную реакцию болельщиков. Предположительно, португалец намекнул, что останется в «Роме» на следующий сезон.

Скриншот: twitter.com/laroma24.it

Контракт Жозе Моуринью с «Ромой» действует до 2024 года. Ранее сообщалось, что тренер может покинуть клуб по окончании сезона.

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7 комментариев

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Artem Piatkov
В следующем сезоне выиграет Лигу Европы
+7
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TheOneManShow
Лацио?)
+2
-2
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RAMIK
Дайте ему 4-5 топовых игрока и отойдите в сторону.
+1
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10ztv
этот жест мог означать совсем другое...
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жест мог означать, главные люди на поле...
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Flavius
Ответ RAMIK
Дайте ему 4-5 топовых игрока и отойдите в сторону.
Видимо Челси, МЮ, и Тоттенхем недостаточно далеко отошли в сторону )))
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