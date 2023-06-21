Гари Невилл: «АПЛ должна наложить эмбарго на трансферы в Саудовскую Аравию и изучить структуру собственности «Челси»
Гари Невилл призвал клубы АПЛ наложить временный запрет на трансферы в Саудовскую Аравию.
«Премьер-лига должна немедленно наложить эмбарго на трансферы в Саудовскую Аравию, чтобы гарантировать, что целостность игры не пострадает. Следует проверять уместность осуществляемых транзакций.
Если эти суммы пройдут проверку на уместность, тогда переводы могут возобновиться. Но я действительно считаю, что на данный момент трансферы нужно приостановить, чтобы изучить структуру собственности «Челси» и выяснить, не проводят ли они ненадлежащие сделки», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Как минимум четыре игрока «Челси» присоединятся к клубам из Саудовской Аравии этим летом. Нголо Канте уже ушел в «Аль-Иттихад», Хаким Зиеш скоро станет игроком «Аль-Насра», Калиду Кулибали – «Аль-Хилаля», Эдуар Менди – «Аль-Ахли».
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т.е. надо думать, что продажи зиеша за 10, кулибали за 20, канте за бесплатно и менди - за сколько там - еще за 10 - у невила проверку на уместность будут проходить существенно больше нескольких секунд. и какой он после этого эксперт? похоже просто на банальное фанатское бомбалейло.
Ух, какой бы тут недовольный вой стоял.
Для баланса сумасшедших трат при новых владельцах (600 миллионов за полтора года), «Челси» необходимо активно продавать. В идеале разгружать состав следует начать до 30 июня, чтобы соответствовать правилам ФПП"
Это не мои слова, но в них ответ на вопрос.
И если Челси реально продает практически сам себе игроков, то конечно это махинации. И поэтому стоит проверить.