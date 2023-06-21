Гари Невилл: «АПЛ должна наложить эмбарго на трансферы в Саудовскую Аравию и изучить структуру собственности «Челси»

Гари Невилл призвал клубы АПЛ наложить временный запрет на трансферы в Саудовскую Аравию.

«Премьер-лига должна немедленно наложить эмбарго на трансферы в Саудовскую Аравию, чтобы гарантировать, что целостность игры не пострадает. Следует проверять уместность осуществляемых транзакций.

Если эти суммы пройдут проверку на уместность, тогда переводы могут возобновиться. Но я действительно считаю, что на данный момент трансферы нужно приостановить, чтобы изучить структуру собственности «Челси» и выяснить, не проводят ли они ненадлежащие сделки», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Как минимум четыре игрока « » присоединятся к клубам из Саудовской Аравии этим летом. уже ушел в « », скоро станет игроком « », Калиду Кулибали – «Аль-Хилаля», Эдуар Менди – «Аль-Ахли».