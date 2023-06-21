Гари Невилл: «АПЛ должна наложить эмбарго на трансферы в Саудовскую Аравию и изучить структуру собственности «Челси»

Теги Гари Невилл Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Хаким Зиеш Калиду Кулибали Нголо Канте Эдуар Менди Футбол

Гари Невилл призвал клубы АПЛ наложить временный запрет на трансферы в Саудовскую Аравию.

«Премьер-лига должна немедленно наложить эмбарго на трансферы в Саудовскую Аравию, чтобы гарантировать, что целостность игры не пострадает. Следует проверять уместность осуществляемых транзакций.

Если эти суммы пройдут проверку на уместность, тогда переводы могут возобновиться. Но я действительно считаю, что на данный момент трансферы нужно приостановить, чтобы изучить структуру собственности «Челси» и выяснить, не проводят ли они ненадлежащие сделки», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Как минимум четыре игрока «Челси» присоединятся к клубам из Саудовской Аравии этим летом. Нголо Канте уже ушел в «Аль-Иттихад», Хаким Зиеш скоро станет игроком «Аль-Насра», Калиду Кулибали – «Аль-Хилаля», Эдуар Менди – «Аль-Ахли».

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49 комментариев

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David Avagyan
Что за бред
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DolJun
апл должна наложить эмбарго на продажу мю шейхам, вместо этого отжать его у глейеров, ввести в клуб внешнее управление, а все деньги от этого народного достояния передавать на благо народа, а не на покупку спиннеров за 100.
+67
-11
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King_X
Гарри Клоунвилл🤡🤡🤡
+54
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DolJun
если эти суммы пройдут проверку на уместность, тогда переводы могут возобновиться
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т.е. надо думать, что продажи зиеша за 10, кулибали за 20, канте за бесплатно и менди - за сколько там - еще за 10 - у невила проверку на уместность будут проходить существенно больше нескольких секунд. и какой он после этого эксперт? похоже просто на банальное фанатское бомбалейло.
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edward_freeman
"Так нечестно!" - резюмировал Гари Невилл
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Константин Федяев
там всё цены нормальные
+17
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Lionel Andres Messi 10
Невиллом движет обида из-за того, что саудиты поздновато увлеклись этой темой, а то бы и он с радостью под конец карьеры поехал к ним ради мешка денег.
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edward_freeman
Ответ DolJun
апл должна наложить эмбарго на продажу мю шейхам, вместо этого отжать его у глейеров, ввести в клуб внешнее управление, а все деньги от этого народного достояния передавать на благо народа, а не на покупку спиннеров за 100.
и Ньюкасл не забывай. но это другое, конечно)
+13
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David Avagyan
Ответ Алексей Елистратов
Почему бред. Империалисты-капиталисты хотят, чтобы все топовые футболисты со всего мира играли в Англии. Поэтому летят разные предложения на вето лиги, которая как пылесос вдувает в себя звезд. На Доусонов и Дурслей смотреть никто не будет, а значит Гари Невилл будет в десятки раз меньше получать. Сейчас у него все прекрасно.
Как продажа неликвида может повлиять на популярность лиги ?
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ivannumber1
Бомбалейло))
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Bello Jiafra
английский вариант Саши Мостового...
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Lionel Andres Messi 10
Это говорит человек, критиковавший Катар за ограничения прав человека, но при этом согласившийся работать на ЧМ.
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charly_54
Ответ Алексей Елистратов
Почему бред. Империалисты-капиталисты хотят, чтобы все топовые футболисты со всего мира играли в Англии. Поэтому летят разные предложения на вето лиги, которая как пылесос вдувает в себя звезд. На Доусонов и Дурслей смотреть никто не будет, а значит Гари Невилл будет в десятки раз меньше получать. Сейчас у него все прекрасно.
А ушли какие то топ игроки апл?
+7
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Sema32
Почему Гарри молчит когда английские клубы устраивает закупки и похлеще саудитов?
+5
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Potomok Budulaya
жестко у него фляга течёт.
+4
0
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Born is the King
И так слишком много вмешательство в деятельность Челси даже касаемо
+3
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charly_54
А гари Невилл должен пойти на ***
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red hikkikomori
Так продавайте свой шлак туда же к арабам, а не отпускайте свободными агентами) Вон говорят Аль Хиляль готов заплатить 100 млн магваеру чтобы тот завершил карьеру)
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Tiestorzn17
Чудила, там даже завышенных цен нет, за приличных игроков платят копейки. А уж сколько им там оклады дают продавца явно не касается.
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ta-tosha
Дело в том, что саудовский фонд, акупающий у Челси игроков - крупнейший shareholder в компании Боели :)И это не секрет. игроков покупают фактически сами у себя
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Сикарио
УЕФА должна наказать Сите
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Anttii
Просто представьте: Катар покупает МЮ и тут же в катарскую лигу отправляются Фред за 30, Мактомини и Магуайер за 45, Марсияль за 50, ВДБ за 35, Уильямс за 25 и т.д.
Ух, какой бы тут недовольный вой стоял.
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Леджер
Ответ David Avagyan
Что за бред
"Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), который в конце 2021-го приобрел «Ньюкасл», владеет активами на миллиарды фунтов стерлингов в американской частной инвестиционной компании Clearlake Capital. Именно они приобрели 60-процентную долю в «Челси» во время поглощения.
Для баланса сумасшедших трат при новых владельцах (600 миллионов за полтора года), «Челси» необходимо активно продавать. В идеале разгружать состав следует начать до 30 июня, чтобы соответствовать правилам ФПП"
Это не мои слова, но в них ответ на вопрос.
И если Челси реально продает практически сам себе игроков, то конечно это махинации. И поэтому стоит проверить.
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Metalloid
На третий день зоркий глаз начал что-то замечать )
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Пенс
Ответ rusichi
Заполыхало у кого-то)))) А вдруг Челси вернется и вытеснит кое-кого с вершины таблицы)))
манюшку, что ли? Так до вершины им далеко. В след. сезоне вернутся на свое ЛЕ-шное место.
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