Переход Зиеша в «Аль-Наср» из «Челси» согласован. Он подпишет контракт до 2026-го
Хаким Зиеш в скором времени перейдет из «Челси» в саудовский «Аль-Наср».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клуб, за который выступает Криштиану Роналду, достиг устной договоренности с Зиешем о переходе. Условия личного контракта согласованы. Если все пойдет по плану, Хаким подпишет соглашение сроком до июня 2026 года.
«Аль-Наср» также договорился с «Челси». Теперь стороны ждут оформления документов. Сделка согласована.
Ранее сообщалось, что в саудовском клубе Зиеш сможет получать более 30 млн евро в год.
Хаким выступал за «Челси» с июля 2020 года, до этого он играл за «Аякс», «Твенте» и «Херенвен». С лондонским клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
В этом сезоне 30-летний футболист сделал 3 голевые передачи в 24 матчах за «Челси» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 928 минут.
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