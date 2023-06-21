Переход Зиеша в «Аль-Наср» из «Челси» согласован. Он подпишет контракт до 2026-го

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Хаким Зиеш Фабрицио Романо Футбол

Хаким Зиеш в скором времени перейдет из «Челси» в саудовский «Аль-Наср».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клуб, за который выступает Криштиану Роналду, достиг устной договоренности с Зиешем о переходе. Условия личного контракта согласованы. Если все пойдет по плану, Хаким подпишет соглашение сроком до июня 2026 года.

«Аль-Наср» также договорился с «Челси». Теперь стороны ждут оформления документов. Сделка согласована.

Ранее сообщалось, что в саудовском клубе Зиеш сможет получать более 30 млн евро в год.

Хаким выступал за «Челси» с июля 2020 года, до этого он играл за «Аякс», «Твенте» и «Херенвен». С лондонским клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В этом сезоне 30-летний футболист сделал 3 голевые передачи в 24 матчах за «Челси» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 928 минут.

Полную статистику вингера сборной Марокко можно изучить здесь.

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61 комментарий

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charly_54
Ответ Зелёный гопник
Неужели футбол настолько прогнил, что все идут в лигу верблюдов ? Я не хочу в это верить!
На работу ходите за зарплатой? Или просто по приколу?
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DolJun
отлично. интересно что по деньгам челси выручит. ждем новостей по менди, кулибали и, внезапно, хадсоне-одои)
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HellLight
для подобного уровня футболистов контракт на такую зарплату сродни выйгрышу в лотерею.
+10
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Yen Bedder
Жаль, рано уходит из Европы.. В Челси не получилось, но вполне мог бы заиграть где-нибудь еще (в той же Боруссии думаю вполне был бы к месту)
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SCHOKKKK
Ответ DolJun
все, чего не хватало зиешу - место правого полузащитника в 4-3-3, в которой челси почти никогда не играл с его прихода и промес на дальней.
Больше всего меня удивляет Менди. Не так давно лучший вратарь мира. Был железным номером 1 в команде, который упустил из-за тупейших ошибок (игра ногами), а потом вообще исчез
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charly_54
Ответ Tiestorzn17
Рановато он как то на заработки подался…
30 лет, в самый раз! Да и не факт, что будет ещё такое предложение
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cektor
челси потихоньку скидывает балласт
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DolJun
Ответ SCHOKKKK
Менди тоже хивигоу)
бедный невил и арсенальские твитторные активисты: боюсь не переживут
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Сергей Иванов
Ответ SaH4r.
Кулибали в лондонском аутсайдере за год от лютого топа превратился средненького защитничка))
Может, дело не в клубе, а в уровне лиги всё-таки?
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Kruglishok
Ответ DolJun
отлично. интересно что по деньгам челси выручит. ждем новостей по менди, кулибали и, внезапно, хадсоне-одои)
Ну Одои не купят за 50,как в свое время Бавария предлагала, к сожалению
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Екн Лор
Зиеш сильный индивидуально игрок, с отличной техникой и видением поля, в саудовской лиге с таким набором можно чувствовать себя праймовым Неймаром
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edward_freeman
Ответ Yen Bedder
Жаль, рано уходит из Европы.. В Челси не получилось, но вполне мог бы заиграть где-нибудь еще (в той же Боруссии думаю вполне был бы к месту)
А смысл?
В Европе поиграл много, ЛЧ взял
Можно и позарабатывать на расслабоне и чиле
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DolJun
Ответ SCHOKKKK
Больше всего меня удивляет Менди. Не так давно лучший вратарь мира. Был железным номером 1 в команде, который упустил из-за тупейших ошибок (игра ногами), а потом вообще исчез
на большой высоте у людей частенько кружится голова. хорошо что получилось отцепить его без лишней суеты. говорят что кепе в ротацию будут брать мамардашвили (не уверен что верно написал фамилию), но я бы вообще вторым вратарем взял слонину уже сейчас.
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charly_54
Ответ jwbmwbqvih
Что за сравнение? Он на работе получает свой полтинник и,если ему на другой предложат 65 то да,он перейдёт туда. Нашли моду,сравнивать футболистов с «заводчанами».
Почему нельзя сравнивать? Для футболистов это работа, им так же надо кормить семью
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DolJun
Ответ Yen Bedder
Жаль, рано уходит из Европы.. В Челси не получилось, но вполне мог бы заиграть где-нибудь еще (в той же Боруссии думаю вполне был бы к месту)
челси и боруссия - это футбольные антонимы для нападающих: к синим приходит забивной нап и зачастую просто перестает показывать даже свой карьерный минимум по реализации, в то время как в боруссию можно поставить чуть ли не любого напа - и он будет превосходить все возможные ожидания.
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Фанат Сан-Марино
Начнут за здравие, но закончат если не как КНР, но всё равно бездарно
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charly_54
Ответ Yen Bedder
Жаль, рано уходит из Европы.. В Челси не получилось, но вполне мог бы заиграть где-нибудь еще (в той же Боруссии думаю вполне был бы к месту)
Человек одним контрактом заработает в разы больше чем за всю карьеру
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skytent1
неужели у арабов так много денег, так они реально скоро за большие зарплаты пол-топов европы переманят и Аравия станет топ лигой
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Tiestorzn17
Рановато он как то на заработки подался…
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deadjoker
Отлично. Осталось сплавить Менди с Кулибали и ведомость хорошо разгрузится.
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corazón blanco
Ответ Mr@k
вот он реально рано уходит, топ игрок и мог бы ещё зажечь
Он никогда не играл на топовом уровне, был предтопом в Аяксе, но в Челси так и не смог показать даже и 50% от той игры, какую демонстрировал в голландском клубе.
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Милан137
У Боэли полностью крышу снесло, накупил всякий шлак типа Мудриков и Кукурельи с контрактом на 8 лет и продает Маунта, Хаверца, Канте, Зиеша 🤦‍♂️ ...
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Mason Mount 2208
Ответ edward_freeman
Там и Менди уже поехал. Спасибо им, конечно, от души)
Не забудь про Кулибали
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Ashan Sorokin
Ответ Sergeev55
ему будет проще адаптироваться в Саудовской Аравии, он - мусульманин.
Логично
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edward_freeman
Ответ Mason Mount 2208
Не забудь про Кулибали
С его окладом как о нем забудешь)
Спихнуть было бы просто отлично
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