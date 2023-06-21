Хаким Зиеш в скором времени перейдет из «Челси» в саудовский «Аль-Наср».

Как сообщает журналист , клуб, за который выступает Криштиану Роналду, достиг устной договоренности с о переходе. Условия личного контракта согласованы. Если все пойдет по плану, Хаким подпишет соглашение сроком до июня 2026 года.

« » также договорился с «Челси». Теперь стороны ждут оформления документов. Сделка согласована.

Ранее сообщалось, что в саудовском клубе Зиеш сможет получать более 30 млн евро в год.

Хаким выступал за « » с июля 2020 года, до этого он играл за «Аякс», «Твенте» и «Херенвен». С лондонским клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В этом сезоне 30-летний футболист сделал 3 голевые передачи в 24 матчах за «Челси» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 928 минут.

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