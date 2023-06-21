«Челси» договорился о продаже Менди в «Аль-Ахли». Контракт вратаря с саудовским клубом – до 2026-го

Вратарь Эдуар Менди переходит из «Челси» в саудовский «Аль-Ахли».

Как пишет журналист , лондонский клуб достиг полной устной договоренности с « » о продаже 31-летнего голкипера. Сумма трансфера не уточняется.

согласовал условия личного контракта с саудовским клубом. Соглашение будет рассчитано до 2026 года.

Если все пойдет по плану, документы вскоре подпишут. Сделка закрыта.

Сенегалец выступает за « » с сентября 2020 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В минувшем сезоне Менди провел 12 матчей за клуб во всех турнирах и пропустил 17 голов. Полную статистику вратаря можно найти здесь.