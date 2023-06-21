«Челси» договорился о продаже Менди в «Аль-Ахли». Контракт вратаря с саудовским клубом – до 2026-го
Вратарь Эдуар Менди переходит из «Челси» в саудовский «Аль-Ахли».
Как пишет журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб достиг полной устной договоренности с «Аль-Ахли» о продаже 31-летнего голкипера. Сумма трансфера не уточняется.
Менди согласовал условия личного контракта с саудовским клубом. Соглашение будет рассчитано до 2026 года.
Если все пойдет по плану, документы вскоре подпишут. Сделка закрыта.
Сенегалец выступает за «Челси» с сентября 2020 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
В минувшем сезоне Менди провел 12 матчей за клуб во всех турнирах и пропустил 17 голов. Полную статистику вратаря можно найти здесь.
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