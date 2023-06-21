«Челси» договорился о продаже Менди в «Аль-Ахли». Контракт вратаря с саудовским клубом – до 2026-го

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Эдуар Менди Фабрицио Романо Футбол

Вратарь Эдуар Менди переходит из «Челси» в саудовский «Аль-Ахли».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб достиг полной устной договоренности с «Аль-Ахли» о продаже 31-летнего голкипера. Сумма трансфера не уточняется.

Менди согласовал условия личного контракта с саудовским клубом. Соглашение будет рассчитано до 2026 года.

Если все пойдет по плану, документы вскоре подпишут. Сделка закрыта.

Сенегалец выступает за «Челси» с сентября 2020 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В минувшем сезоне Менди провел 12 матчей за клуб во всех турнирах и пропустил 17 голов. Полную статистику вратаря можно найти здесь.

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temp LC
а что с ним стало? Вроде неплохой вратарь был
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Неплохо Челси начал трансферное окно
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Santi19
Ответ Temp LC
а что с ним стало? Вроде неплохой вратарь был
сильно сдал в последнее время, допускал много ошибок, плюсом травма тяжёлая была
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Ответ Милан137
Надо закрыть уже эту арабскую Лигу напрочь ...
ферму свою закрой, ботовод позорный.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Уже третий в это окно из Челси к Саудитам.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан137
Ответ Temp LC
а что с ним стало? Вроде неплохой вратарь был
Он никогда и не был Топом 👎 ...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
misha17061995@yandex.ru
Ответ Алексей Гусев
третий? Канте, Менди и кто еще??
Зиеш
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Döwran
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Уход Канте как расценивать? Мог ещё дать минимум два хороших сезона клубу.
Канте очень травмотичень.Лучше продать его сейчась
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
abdulakushev@yandex.ru
Ответ Döwran
Канте очень травмотичень.Лучше продать его сейчась
Да, у него очень энергозатратный и контактный стиль игры. Там без травм быть не могло.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rainn
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Уход Канте как расценивать? Мог ещё дать минимум два хороших сезона клубу.
Не мог
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Feanor-elf
Ответ Алексей Гусев
третий? Канте, Менди и кто еще??
Зиеш на подходе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Во судьба у человека. Чот мыкался горемычный по Франции, и раз уже с Челси Лигу чемпионов берет, два и уже к арабам едет за длинным долларом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ Caniball
Уже третий в это окно из Челси к Саудитам.
третий? Канте, Менди и кто еще??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SCHOKKKK
Сам виноват. На трофее ЛЧ жизнь не заканчивается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Уход Канте как расценивать? Мог ещё дать минимум два хороших сезона клубу.
Он не играет из за травм. 7 матчей в апл за сезон! Ему уже 32 года!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Как будто Боули знал что летом саудовцы придут за игроками Челси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ Temp LC
а что с ним стало? Вроде неплохой вратарь был
Он и есть неплохой вратарь, появился вариант заработать денег
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Боули будь человеком, купи Щенсного)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан137
Ответ DolJun
спасибо саудовцам что помогаю разгрузить челси)
По моему Челси уже все, полный банкрот с Мудриками и Кукурельями с контрактами на 8 лет на лавке 🤦‍♂️ ....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Seoul Candy
Ответ Алексей Гусев
Боули будь человеком, купи Щенсного)
Боули такие дешевые игроки не привлекают)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ Seoul Candy
Боули такие дешевые игроки не привлекают)
аа моло ли, может еще и 50 даст)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
Ответ ман сити фейк
Как будто Боули знал что летом саудовцы придут за игроками Челси
Видимо, не как-будто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Febos_
Ответ Бека Алиханов
Сам болею за Челси уже почти 20 лет, но блин эти махинации только для "правильной" отчетности, не красят клуб. Должны последовать санкции за эти дела, так как не может клуб себе позволить ввалить на трансферы более 600 лямов за 1 ТО, если сама не умеет столько зарабатывать!
в чём махинация можешь объяснить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий