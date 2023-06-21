Трансфер Кулибали в «Аль-Хилаль» согласован. Это 4-й игрок «Челси», переходящий в Саудовскую Аравию
Калиду Кулибали переходит из «Челси» в саудовский «Аль-Хилаль».
Как пишет журналист Фабрицио Романо, «Аль-Хилаль» достиг устной договоренности с «Челси» о переходе защитника, а также согласовал с ним условия личного контракта. Соглашение будет рассчитано на 3 года.
Сделка закрыта, документы скоро подпишут. Сообщалось, что Кулибали будут платить 30 млн евро в год.
Ранее «Аль-Хилаль» договорился о переходе полузащитника Рубена Невеша из «Вулверхэмптона» за 47 млн фунтов.
Кулибали – четвертый игрок, который отправится из «Челси» в Саудовскую Аравию. Ранее в «Аль-Иттихад» перешел Нголо Канте, а «Аль-Наср» и «Аль-Ахли» согласовали трансферы Хакима Зиеша и Эдуара Менди соответственно.
Кулибали присоединился к «Челси» минувшим летом, его купили у «Наполи» за 38+2 млн евро. В прошлом сезоне сенегалец сыграл 32 матча за клуб во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Полную статистику 32-летнего центрального защитника можно найти здесь.
Челси: да
ну аспи еще может быть - челси уважит легенду свободным трансфером, а в остальном - барсе лучше поискать в саудовской аравии или китае, кто там бесплатно будет уходить)