Трансфер Кулибали в «Аль-Хилаль» согласован. Это 4-й игрок «Челси», переходящий в Саудовскую Аравию

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Калиду Кулибали Фабрицио Романо Футбол

Калиду Кулибали переходит из «Челси» в саудовский «Аль-Хилаль».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, «Аль-Хилаль» достиг устной договоренности с «Челси» о переходе защитника, а также согласовал с ним условия личного контракта. Соглашение будет рассчитано на 3 года.

Сделка закрыта, документы скоро подпишут. Сообщалось, что Кулибали будут платить 30 млн евро в год.

Ранее «Аль-Хилаль» договорился о переходе полузащитника Рубена Невеша из «Вулверхэмптона» за 47 млн фунтов.

Кулибали – четвертый игрок, который отправится из «Челси» в Саудовскую Аравию. Ранее в «Аль-Иттихад» перешел Нголо Канте, а «Аль-Наср» и «Аль-Ахли» согласовали трансферы Хакима Зиеша и Эдуара Менди соответственно.

Кулибали присоединился к «Челси» минувшим летом, его купили у «Наполи» за 38+2 млн евро. В прошлом сезоне сенегалец сыграл 32 матча за клуб во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Полную статистику 32-летнего центрального защитника можно найти здесь.

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91 комментарий

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zer
Арабы: сколько вы хотите продать нам игроков?
Челси: да
+157
-3
+154
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Aleksey Yashin
Клубы Саудовской Аравии - санитары лондонского леса Челси
+82
-5
+77
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HI MARS
Боули гений
+72
-14
+58
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kun.daniel
Ответ HI MARS
Боули гений
Наделать странных трансферов, а потом распродавать игроков. Пикассо футбольного менеджмента.
+44
-5
+39
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DolJun
Ответ HI MARS
Пулисик следущий?
маловероятно, он же christian
+32
-5
+27
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Kruglishok
Саудиты разрывают спортс сегодня новостями)
+22
-1
+21
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cektor
уже минус 4 игрока )) распродажа идет )
+19
0
+19
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alexus-1990
Челси нашли ещё больших лохов)?
+12
0
+12
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Улыбка Ферги
Ответ Blaumerc
Повезло гению Боули, что их самая неуспешная трансферная компания, из за которого они официально стали главным мешком Европы, совпал с политикой Арабского чемпионата, по которому они разом решили скупить весь неликвид из Европы.
Так у Боэли связи с арабами есть, поэтому это вообще на схематоз похоже...
+12
-5
+7
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Febos_
Ответ Kruglishok
Саудиты разрывают спортс сегодня новостями)
судиты разрывают не только спортс , но ещё и пуканы некоторых клубов))
+10
-3
+7
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ganso 10
интересный нюанс: все четверо игроков челси, уехавших в саудию, являются мусульманами) жить в исламской стране с личкой в 30 млн.евро. - их долго уговаривать не пришлось мне кажется)
+7
0
+7
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Blaumerc
Повезло гению Боули, что их самая неуспешная трансферная компания, из за которого они официально стали главным мешком Европы, совпал с политикой Арабского чемпионата, по которому они разом решили скупить весь неликвид из Европы.
+12
-6
+6
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Potomok Budulaya
Стерлинга ещё пусть заберут.
+8
-2
+6
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Серый
Ответ HI MARS
Боули гений
Повезло, что в СА появились бездонные мешки
+5
0
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Mekan Abdullaev
год 2030-й Аль-Наср и Аль-Хилаль встретиться в финале лч, а Аль-Ахли и Аль-Иттихад встретиться в финале ле. Это будет жаркие поединки (сорказм) хоть эти клубы не из Европы.
+5
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DolJun
Ответ Febos_
Нкунку и Майкла Джексона уже купили... а ещё 2 месяца впереди
да ну, сейчас бы воспринимать комменты витька всерьез)
+4
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Абай Ахметкалиев
Ответ kaka10
Кулибали сильный быстрый умный защитник Странно, что Челси вот так вот сливает его в таком сезоне, в такой атмосфере любой игрок выдаст плохой сезон
У него высокая зарплата, вот и всё. А дефицита защитников нет, есть Фофана, Бадьяшиль и Колвилл + Силва ещё сезончик поиграет, а Чалоба будет на подстраховке в случае травм. Поэтому продать 32-ух летнего игрока с огромной ЗП сейчас - грамотное действие.
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|phantom|
Ответ XavIniesta2008-2015
Хороший же игрок. Неужели настолько не потянул АПЛ ?
На самом деле, даже в этом сезоне у него был сильный отрезок, но 1) возраст и травмы; 2) высокая зарплата (больше получает только Стерлинг); 3) два классных молодых защитника на его позицию - Бадьяшиль и Колвилл. Поэтому решили продать, пока есть такая возможность.
+3
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XavIniesta2008-2015
Хороший же игрок. Неужели настолько не потянул АПЛ ?
+3
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edward_freeman
Ответ kun.daniel
Наделать странных трансферов, а потом распродавать игроков. Пикассо футбольного менеджмента.
Из тех кого сейчас продали, при нем купили только Кулибали, и он тогда выглядел хорошим трансфером.
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DolJun
Ответ SaH4r.
чипси по акции продаёт, Барсе бы Галлахера с Аспиликуэтой ухватить, на банку вполне сойдёт
ахахахахахахаха
ну аспи еще может быть - челси уважит легенду свободным трансфером, а в остальном - барсе лучше поискать в саудовской аравии или китае, кто там бесплатно будет уходить)
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FEZ10
Боули знал кажется что Саудовцы будут покупать игроков пачками .Может он все таки Гений, а не олень ?
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Konstantin Meerov
Боули из южных штатов. Сливает черных
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umar009
Я так в Football manager’е делал играя с редактором. Когда игроки начинали ныть или хотели большую зп, брал и сплавлял в любой клуб начинающийся на Аль
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b3thees
Ответ HI MARS
Пулисик следущий?
pupsik
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