Хавертц согласовал условия контракта с «Арсеналом»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Кай Хавертц Футбол

Полузащитник «Челси» Кай Хавертц согласовал условия контракта с «Арсеналом».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, немец хочет перейти в «Арсенал». 

Хавертц уже согласовал условия контракта. Стороны могут оформить трансфер после матчей сборных.

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29 комментариев

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Valik Slovo
Очень неожиданно и странно .
Один из лучших был в Челси, молодой и ещё явно будет прибавлять в игре , уже привык к Англии не требуется время для адаптации.
И ценник просто копеечный за него .
Очень странный трансфер .
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CriminalJoint62
Лучший бомбардир Челси в прошлом сезоне, лучший игрок сезона, лучший нападающий Челси. Прощай 😪
+6
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Жирный Лукаку
Ответ CriminalJoint62
Лучший бомбардир Челси в прошлом сезоне, лучший игрок сезона, лучший нападающий Челси. Прощай 😪
Звучит красиво только если не углубляться в данные
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kunaguero
А где он будет играть в Арсенале
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dreamstep
Это фэйл будет если Челси отдаст Хаверца, фактически последние 2 года он один был светлым пятном в нападении.
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StarsAndArrows
Надеюсь Артета знает как его использовать максимально продуктивно,но сейчас в той схеме что катает Арсенал,вообще не вижу его на поле,в общем хз.
+4
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+3
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CriminalJoint62
Ответ ман сити фейк
Тот же Уоткинс круче чем этот немецкий брусок. Его помнят по финалу, мяч удачно отскочил
До сих пор болит?
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Foma T
Ответ StarsAndArrows
Надеюсь Артета знает как его использовать максимально продуктивно,но сейчас в той схеме что катает Арсенал,вообще не вижу его на поле,в общем хз.
Совершенно согласен. Хавертц отличный игрок, но на какую позицию его метит Артета не понимаю. Он все таки не ЦЗ
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Morello
Ответ Жирный Лукаку
Звучит красиво только если не углубляться в данные
В то какое количество моментов он способен получать?
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itemme
Ответ kunaguero
А где он будет играть в Арсенале
Вторую восьмерку, да и другие позиции за радость
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Morello
Ответ ман сити фейк
Тот же Уоткинс круче чем этот немецкий брусок. Его помнят по финалу, мяч удачно отскочил
Чел, это всё равно что сказать, что Уоткинс лучше Мюллера или Гризмана. Ты сравниваешь 9-ку с игроком широкого профиля и интеллекта.
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Средний палец Кирана Тирни
Хороший трансфер для игрока: оба клуба в одном крутом городе, с одним он взял ЛЧ, но Челси сейчас непонятная субстанция, да и так не нашли подход к Каю, а тут молодая команда на взлете с ЛЧ в следующем году. Плюс, как пишут, Челси нужны деньги на покупку Кайседо и для финансового Фейр-плей. Как по мне, трансфер для обоих вин-вин. Причем, теперь Арсенал не подобрал неликвид, как было с Виллианом или Чехом, а игрока, который еще не вышел в прайм.
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ман сити фейк
Ответ llolishe
Очередная афера века
Афера века рефрижератор за 80 лямов и Кэррол за 35
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Гол в девятину
Он не заиграл за 3 сезона в Челси, конечно он больше не верит, что здесь у него пойдет

Но все таки пока кажется, что ему нужно играть в клубе, где под него готовы будут перестраивать всю игру, вроде Вильярреала или Астон Виллы.Для самого высокого уровня у него слишком ограниченный скилл сет.Думаю у Артеты тоже будет играть Милнера на максималках
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Антон Казанский
Ответ kunaguero
А где он будет играть в Арсенале
Эдегор переедет в центр поля вместо Джаки, а Хаверц на место Эдегора
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alexis2020
Может и заиграет. Хотелось бы
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CriminalJoint62
Ответ ман сити фейк
Мы выиграли требл. Кай бежит из Челси опустив их ниже плинтуса. Скажи у Кая есть АПЛ?
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Morello
Ответ Гол в девятину
Он не заиграл за 3 сезона в Челси, конечно он больше не верит, что здесь у него пойдет Но все таки пока кажется, что ему нужно играть в клубе, где под него готовы будут перестраивать всю игру, вроде Вильярреала или Астон Виллы.Для самого высокого уровня у него слишком ограниченный скилл сет.Думаю у Артеты тоже будет играть Милнера на максималках
Ты имеешь ввиду 1,5 сезона? Челси после Тухеля не было
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Средний палец Кирана Тирни
Ответ ман сити фейк
Тот же Уоткинс круче чем этот немецкий брусок. Его помнят по финалу, мяч удачно отскочил
Сравнить Уоткинса с Хаверцом в пользу первого может только Унаи Эмери))
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Джейме Ланнистер
Ответ Кирилл Польский
Ну не знаю. Арсенал, конечно выдал хороший сезон, но вообще без гарантии, что все это стабильно и надолго. В Реале за ним гораздо интереснее было бы посмотреть, если был такой вариант. А так, вообще не удивлюсь, если Челси следующий сезон закончит выше Арсенала.
Как ты видишь чтобы Челси был выше? С Мудриком и Мадуеке будут выше? Или там с братьями Фофанами?
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