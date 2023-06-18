Полузащитник «Челси» Кай Хавертц согласовал условия контракта с «Арсеналом».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, немец хочет перейти в « ».

уже согласовал условия контракта. Стороны могут оформить трансфер после матчей сборных.

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