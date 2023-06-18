Хавертц согласовал условия контракта с «Арсеналом»
Полузащитник «Челси» Кай Хавертц согласовал условия контракта с «Арсеналом».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, немец хочет перейти в «Арсенал».
Хавертц уже согласовал условия контракта. Стороны могут оформить трансфер после матчей сборных.
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Один из лучших был в Челси, молодой и ещё явно будет прибавлять в игре , уже привык к Англии не требуется время для адаптации.
И ценник просто копеечный за него .
Очень странный трансфер .
Но все таки пока кажется, что ему нужно играть в клубе, где под него готовы будут перестраивать всю игру, вроде Вильярреала или Астон Виллы.Для самого высокого уровня у него слишком ограниченный скилл сет.Думаю у Артеты тоже будет играть Милнера на максималках