Хавертц близок к переходу в «Арсенал»

Теги Челси Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Габриэл Жезус Кай Хавертц Футбол

Кай Хавертц очень близок к переходу в «Арсенал».

Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Сейчас все зависит от окончательного предложения «Арсенала». Микель Артета хотел бы видеть футболиста как дополнение к Габриэлу Жезусу.

Сам Хавертц очень хочет присоединиться к «Арсеналу», личные условия почти согласованы.

В прошлом сезоне АПЛ Кай провел 35 матчей, отличившись 7 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Ответ sergey para
почему при просмотре карьеры перезагружается приложение?
Это очень удобно.. Ведь когда приложение вновь загружается, вы можете ещё раз посмотреть рекламку..
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valik Slovo
Ответ dr. cage
Это очень удобно.. Ведь когда приложение вновь загружается, вы можете ещё раз посмотреть рекламку..
Реклама на спортсе единственное ,что работает всегда идеально 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sergey para
почему при просмотре карьеры перезагружается приложение?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Никогда не думал, что Боули сможет кого то развести. Но благо есть Арсеналь.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий