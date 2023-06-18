Хавертц близок к переходу в «Арсенал»
Кай Хавертц очень близок к переходу в «Арсенал».
Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Сейчас все зависит от окончательного предложения «Арсенала». Микель Артета хотел бы видеть футболиста как дополнение к Габриэлу Жезусу.
Сам Хавертц очень хочет присоединиться к «Арсеналу», личные условия почти согласованы.
В прошлом сезоне АПЛ Кай провел 35 матчей, отличившись 7 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
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