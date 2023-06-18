Хавертц близок к переходу в «Арсенал»

Кай Хавертц очень близок к переходу в «Арсенал».

Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Сейчас все зависит от окончательного предложения « ». хотел бы видеть футболиста как дополнение к .

Сам Хавертц очень хочет присоединиться к «Арсеналу», личные условия почти согласованы.

В прошлом сезоне Кай провел 35 матчей, отличившись 7 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.

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