Хавертц близок к переходу в «Арсенал» из «Челси» за 75 млн евро с учетом бонусов
Кай Хавертц близок к переходу в «Арсенал» из «Челси».
Как пишет The Athletic, клубы близки к договоренности о трансфере немца примерно за 65 млн фунтов (более 75 млн евро) с учетом бонусов.
Сейчас «Арсенал» и «Челси» занимаются согласованием структуры выплат и бонусов. Если все пойдет по плану, для Хавертца запланируют медосмотр. Условия личного контракта игрока с «Арсеналом» уже согласованы.
Кай перешел в «Челси» осенью 2020 года, за счет бонусов сумма трансфера могла дойти до 90 млн фунтов. Хавертц провел 139 матчей за клуб, забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.
С лондонским клубом Хавертц выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
Полную статистику 24-летнего игрока атаки можно изучить здесь.
Хаверц на повышение идет
какие 90 млн?
быстро исправили! 😡
В след сезоне Челси будет выше арсенала в таблице, как в принципе и всегда за последние 20 лет. Эксперт