Хавертц близок к переходу в «Арсенал» из «Челси» за 75 млн евро с учетом бонусов

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Кай Хавертц деньги Футбол

Кай Хавертц близок к переходу в «Арсенал» из «Челси».

Как пишет The Athletic, клубы близки к договоренности о трансфере немца примерно за 65 млн фунтов (более 75 млн евро) с учетом бонусов. 

Сейчас «Арсенал» и «Челси» занимаются согласованием структуры выплат и бонусов. Если все пойдет по плану, для Хавертца запланируют медосмотр. Условия личного контракта игрока с «Арсеналом» уже согласованы.

Кай перешел в «Челси» осенью 2020 года, за счет бонусов сумма трансфера могла дойти до 90 млн фунтов. Хавертц провел 139 матчей за клуб, забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.

С лондонским клубом Хавертц выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Полную статистику 24-летнего игрока атаки можно изучить здесь.

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78 комментариев

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Aleksey Yashin
Кто последний будет уходить из Челси, выключите свет
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Сергей Орлов
Отдают конкурентам прекрасных игроков. Мда..
+47
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Bazilic
Ответ Сергей Орлов
Отдают конкурентам прекрасных игроков. Мда..
Челси Арсеналу не конкурент
Хаверц на повышение идет
+72
-37
+35
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therealgreenman
За сегодняшний день Челси дают понять, что раздевалку они расширять и перестраивать не собираются
+16
-2
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edward_freeman
62+8 млн фунтов его брали
какие 90 млн?
быстро исправили! 😡
+16
-5
+11
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LordBendtner
Ответ Bazilic
Челси Арсеналу не конкурент Хаверц на повышение идет
Это ты по 1 сезону такое умозаключение сделал ?
В след сезоне Челси будет выше арсенала в таблице, как в принципе и всегда за последние 20 лет. Эксперт
+21
-10
+11
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Александр Фёдоров
Ответ Bazilic
Челси Арсеналу не конкурент Хаверц на повышение идет
У канониров после первого удачного сезона уже заоблачные фантазии начались, ахахах,мечтайте дальше, Лондон Синий!
+15
-4
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Акира_1
Для Челси мега удачная сделка. Удаи Хаверцу. Внёс все-таки имя в историю голом в финале ЛЧ.
+11
0
+11
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Eden Hazard
Ответ Bazilic
Челси Арсеналу не конкурент Хаверц на повышение идет
Вышли наконец в ЛЧ, которую Челси недавно брал, а распетушились как Тоттенхэм))) вернут на место и посмотрим как закукарекаете)
+12
-3
+9
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Александр Фёдоров
Ответ Bazilic
Челси Арсеналу не конкурент Хаверц на повышение идет
Ахах,смешная шутка))
+15
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Aleksey Yashin
Кто последний будет уходить из Челси, выключите свет
У Челси трансферная компания работает по принципу конвейера – нескончаемый поток игроков обеспечен.
+8
-1
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Eden Hazard
Ответ gangs
Ну по сути и по факту он на повышение идет, лч, наигранная команда, понятная роль итд. Что это, если не повышение?
Повышение - это новый уровень. Уровень одним удачным сезоном никак не определяется.
+7
-1
+6
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The Best
Ответ Амин Чич
Такое ощущение, что американские владельцы приехали уничтожить Челси думая, что это российский клуб.
Почему уничтожить?Идёт чистка состава,так и должно быть.Хватит уже ересь эту нести про уничтожение и шип
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Амин Чич
Такое ощущение, что американские владельцы приехали уничтожить Челси думая, что это российский клуб.
+11
-5
+6
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KeriLLo
Ну в плане денег почти не потеряли ничего, за 80 брали.
+7
-1
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Cemal Mustafaoglu
Ответ Bazilic
Челси Арсеналу не конкурент Хаверц на повышение идет
один сезон на втором месте, а столько гонору
+10
-5
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Магомед Жабиев
Ответ Сергей Орлов
Отдают конкурентам прекрасных игроков. Мда..
Надо же трансферную ведомость сбалансировать
+5
-1
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Roman
Ответ Сергей Орлов
Отдают конкурентам прекрасных игроков. Мда..
Думаешь, в следующем сезоне Арсенал откатится до борьбы за 10 место?
+10
-6
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Toxik61
Ответ Bazilic
Челси Арсеналу не конкурент Хаверц на повышение идет
Че понравилось выше 4 места быть?))
+7
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Алексей Ненахов
Ответ Bazilic
Челси Арсеналу не конкурент Хаверц на повышение идет
Раз за 15 лет стрельнули и уже повышение )))
+3
0
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НРИ
Байер развел челси теперь очередь развести арсенал
+4
-1
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Eden Hazard
Ответ igorrado@yandex.ru
Брали его за 80 млн евро + бонусы. В итоге получилось 90 за счет победы в ЛЧ
Не было бонусов за него. Не ЛЧ была. Просто 80 в итоге. Что в принципе дёшево благодаря пандемии.
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Heath...
Бухгалтерия Челси квартал закрывает
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Rhett Butler
ну хз, по мне он не стоит таких денег
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Shikari
Если не ошибаюсь, Челси его за 80 млн брало, т.е. цена адекватная - с одной стороны, он стал старше (но не критично), с другой - он адаптирован к АПЛ.
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