«Арсенал» уверен, что купит Хавертца и Райса. Переговоры с ними – на продвинутой стадии

Теги Бавария Челси Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Кай Хавертц Деклан Райс Футбол

«Арсенал» уверен, что подпишет Кая Хавертца и Деклана Райса этим летом.

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, уверенность «Арсенала» в трансфере этих футболистов очень велика.

В «Арсенале» не сомневаются, что подпишут Хавертца даже несмотря на то, что «Челси» отклонил первое предложение о его трансфере. На подписании Кая настаивает тренер «Арсенала» Микель Артета.

Переговоры с обоими игроками находятся на продвинутой стадии.

«Бавария», которая тоже заинтересована в Хавертце, пока не делала предложений по нему. Следующая встреча руководства мюнхенцев по поводу трансферов запланирована на следующую неделю.

Сообщалось, что «Арсенал» предложит более 100 млн фунтов за Райса. За Хавертца не намерены платить требуемые 75 млн фунтов, но «Челси» готов проявить гибкость в переговорах.

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21 комментарий

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Южанин78
Ответ udiekemen
Хаверц переоцененный игрок А Райс кнш алмаз если смогут подписать
Хавертц не переоцененный игрок, он просто попал не в ту систему и не под тот стиль игры который ему подходит. Уверен, что в Арсенале он расцветет
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DolJun
походу урвав хаверца арсенал собирается отыграться за всех тех галласов, виллианов, давидов луизов, чехов и жоржиней, которые уходили к пушкарям доигрывать.
если артета берет его в полузащиту - челси может пожалеть об этой продаже
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Хитон
Жги, Артетыч, жги. Кредит доверия ты заработал. Если Микель считает, что эти игроки ему нужны, то пусть берут (какими бы странными не казались их ценники)
+10
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rigobersong
Ничего себе у Хавертца буст будет, из аутсайдера с 12 места, сразу в топ 2 АПЛ:))
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Jaxongir Shodiev
Ответ llolishe
Зинчинки и всякие Хаверцы Арсенал так и рискует вообще после прошлого сезона не претендовать ни на что
Зинченко так-то провёл весьма качественный сезон. Если в следующем сезоне добавит в игре в обороне, то станет настоящим топом
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bevooch
Ответ udiekemen
Хаверц переоцененный игрок А Райс кнш алмаз если смогут подписать
Самое смешное то, что Лукаку, не забивающий в решающих матчах - переоцененное полено, а Хаверц, забивающий победный в финале ЛЧ - переоцененное полено.
Спасибо спортсу за то, что тут всегда эксперты найдутся.
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Born is the King
Эду конечно разбирается в футболистах. Обычно из бывших футболистов получаются топ спортдиры
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Mr@k
Под ЛЧ усилиления очень даже мощные планируются
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ML26
Ответ DolJun
походу урвав хаверца арсенал собирается отыграться за всех тех галласов, виллианов, давидов луизов, чехов и жоржиней, которые уходили к пушкарям доигрывать. если артета берет его в полузащиту - челси может пожалеть об этой продаже
И вправду. Не помню, когда Арсенал в последний раз забирал у Челси нормального, не предпенсионного возраста игрока
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Ноно Гомес
Не плохой выбор, Артета)
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udiekemen
Хаверц переоцененный игрок
А Райс кнш алмаз если смогут подписать
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dArkognan
Ответ Давид Сехлеян
Не, ну Райс - это замечательно. А вот зачем им Хаверц я так и не понял
Глубина состава. В 11 человек чемпионами не становятся.
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Марат Белый
Ответ Доминатор3000
Не понимаю покупку Хавертца. Он по языку тела,такой же как Озил. А сейчас в Арсенале все пашут,как бурлаки. Куда он?Какая позиция? 9 голов за 50 матчей… Ладно,Артете и Эду точно виднее. Но я с дивана в упор не вижу.
"Ладно,Артете и Эду точно виднее.
Но я с дивана в упор не вижу."
😂😂хорошо сказал! 👍👍👍
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