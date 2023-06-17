«Арсенал» уверен, что купит Хавертца и Райса. Переговоры с ними – на продвинутой стадии

«Арсенал» уверен, что подпишет Кая Хавертца и Деклана Райса этим летом.

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, уверенность « » в трансфере этих футболистов очень велика.

В «Арсенале» не сомневаются, что подпишут Хавертца даже несмотря на то, что « » отклонил первое предложение о его трансфере. На подписании Кая настаивает тренер «Арсенала» Микель Артета.

Переговоры с обоими игроками находятся на продвинутой стадии.

« », которая тоже заинтересована в Хавертце, пока не делала предложений по нему. Следующая встреча руководства мюнхенцев по поводу трансферов запланирована на следующую неделю.

Сообщалось, что «Арсенал» предложит более 100 млн фунтов за . За Хавертца не намерены платить требуемые 75 млн фунтов, но «Челси» готов проявить гибкость в переговорах.

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