«Арсенал» уверен, что купит Хавертца и Райса. Переговоры с ними – на продвинутой стадии
«Арсенал» уверен, что подпишет Кая Хавертца и Деклана Райса этим летом.
Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, уверенность «Арсенала» в трансфере этих футболистов очень велика.
В «Арсенале» не сомневаются, что подпишут Хавертца даже несмотря на то, что «Челси» отклонил первое предложение о его трансфере. На подписании Кая настаивает тренер «Арсенала» Микель Артета.
Переговоры с обоими игроками находятся на продвинутой стадии.
«Бавария», которая тоже заинтересована в Хавертце, пока не делала предложений по нему. Следующая встреча руководства мюнхенцев по поводу трансферов запланирована на следующую неделю.
Сообщалось, что «Арсенал» предложит более 100 млн фунтов за Райса. За Хавертца не намерены платить требуемые 75 млн фунтов, но «Челси» готов проявить гибкость в переговорах.
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если артета берет его в полузащиту - челси может пожалеть об этой продаже
Спасибо спортсу за то, что тут всегда эксперты найдутся.
А Райс кнш алмаз если смогут подписать
Но я с дивана в упор не вижу."
😂😂хорошо сказал! 👍👍👍