Джек Грилиш ответил на критику по поводу слишком бурного празднования требла «Ман Сити».

После победы в Лиге чемпионов и оформления требла вингер « » и его одноклубники несколько дней выпивали и бурно праздновали завоевание трофеев, в том числе отправившись на Ибицу за день до чемпионского парада. После вечеринки на острове Грилиша выводили из отеля под руки.

– Вы полностью оправились после празднования?

– Да, конечно! Вероятно, это был один из самых приятных сезонов в моей жизни. Во второй половине сезона я сыграл большую роль в том, что войдет в историю « ».

Прошлые выходные были лучшими в моей жизни. Я все еще пытаюсь свыкнуться с этим. Я был на такой высоте. Я чувствую себя хорошо. Я тренировался в среду, четверг и чувствовал себя хорошо. Очевидно, в субботу и воскресенье я чувствовал себя хорошо.

– Вас критиковали из-за столь бурного празднования перед важными матчами сборной Англии в квалификации Евро-2024. Вас беспокоит критика?



– Не особо. Я сделал то, что случается раз в жизни. В последний раз это было… Я не знаю, когда «Манчестер Юнайтед» сделал это [требл], но этого не было уже целую вечность. Так почему бы не отпраздновать так? Все были со мной. Я был не один, гулял с друзьями, со всей командой.

Мы хорошо провели время в субботу, воскресенье, понедельник. У меня были лучшие выходные в моей жизни. Я только что выиграл Лигу чемпионов, меня переполняли эмоции. Я был, наверное, на самом большом эмоциональном пике, на котором когда-либо был.

Тренер [сборной Англии Гарет Саутгейт] не говорил мне, но я знал, что не буду играть в пятницу [против Мальты].

Я чувствовал себя хорошо. Что бы вы ни делали в жизни, всегда будут люди, критикующие вас. Это неотъемлемая часть жизни.

Мой приоритет – быть со сборной Англии. Вот почему я был в расположении команды во вторник вечером. Очевидно, у меня были хорошие выходные, это были лучшие выходные в моей жизни, – сказал .

Грилиша накачали пивом и водкой, Холанд облил шампанским. Парад «Сити» – главная туса лета!

60 часов пьяного Грилиша после требла: пиво, водка, ночные клубы и тусовка на Ибице

Фото Грилиша с парада «Сити» войдет в историю. И вот почему