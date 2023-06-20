Грилиш об алковечеринках после требла «Сити»: «Лучшие выходные в моей жизни. Всегда будет критика, что бы вы ни делали, меня это не особо беспокоит»

Теги Манчестер Сити Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия квалификация Евро-2024 Джек Грилиш алкоголь и спорт Футбол

Джек Грилиш ответил на критику по поводу слишком бурного празднования требла «Ман Сити».

После победы в Лиге чемпионов и оформления требла вингер «Манчестер Сити» и его одноклубники несколько дней выпивали и бурно праздновали завоевание трофеев, в том числе отправившись на Ибицу за день до чемпионского парада. После вечеринки на острове Грилиша выводили из отеля под руки.

– Вы полностью оправились после празднования?

– Да, конечно! Вероятно, это был один из самых приятных сезонов в моей жизни. Во второй половине сезона я сыграл большую роль в том, что войдет в историю «Манчестер Сити».

Прошлые выходные были лучшими в моей жизни. Я все еще пытаюсь свыкнуться с этим. Я был на такой высоте. Я чувствую себя хорошо. Я тренировался в среду, четверг и чувствовал себя хорошо. Очевидно, в субботу и воскресенье я чувствовал себя хорошо.

– Вас критиковали из-за столь бурного празднования перед важными матчами сборной Англии в квалификации Евро-2024. Вас беспокоит критика?

– Не особо. Я сделал то, что случается раз в жизни. В последний раз это было… Я не знаю, когда «Манчестер Юнайтед» сделал это [требл], но этого не было уже целую вечность. Так почему бы не отпраздновать так? Все были со мной. Я был не один, гулял с друзьями, со всей командой.

Мы хорошо провели время в субботу, воскресенье, понедельник. У меня были лучшие выходные в моей жизни. Я только что выиграл Лигу чемпионов, меня переполняли эмоции. Я был, наверное, на самом большом эмоциональном пике, на котором когда-либо был.

Тренер [сборной Англии Гарет Саутгейт] не говорил мне, но я знал, что не буду играть в пятницу [против Мальты].

Я чувствовал себя хорошо. Что бы вы ни делали в жизни, всегда будут люди, критикующие вас. Это неотъемлемая часть жизни.

Мой приоритет – быть со сборной Англии. Вот почему я был в расположении команды во вторник вечером. Очевидно, у меня были хорошие выходные, это были лучшие выходные в моей жизни, – сказал Джек Грилиш.

Грилиша накачали пивом и водкой, Холанд облил шампанским. Парад «Сити» – главная туса лета!

60 часов пьяного Грилиша после требла: пиво, водка, ночные клубы и тусовка на Ибице

Фото Грилиша с парада «Сити» войдет в историю. И вот почему

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22 комментария

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Spaten
Я думал, Руни последний настоящий англичанин, но Британия сподобилась ещё на одного героя
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Frest!
Нормальный парень. Он прав, такой успех не каждый день приходит, можно и отпраздновать на всю катушку так, как хочется.
+26
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Леван Мкртчян
Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
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Ваше чувство негодования можно понять, если обратить внимание на аватарку)
+10
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Fan of Sport
Я думаю многие были рады за игроков и прекрасно понимали их эмоции.
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Aleksey Yashin
Просто все немного завидовали тебе, Джек)
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Shadow1882
Ответ Spaten
Я думал, Руни последний настоящий англичанин, но Британия сподобилась ещё на одного героя
Примечательно, что Руни с ирландскими корнями, а Грилиш и вовсе почти полностью ирландец
+5
0
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Леван Мкртчян
Как времена меняются...
Раньше приходилось пояснять дополнительными словами ,когда вечеринка проходида без алкоголя , вроде "трезвая вечеринка" или "безалкогольная", или еще как.
Так как само понятие вечеринки предполагало его наличие, по-умолчанию.
Сейчас пошло в другую сторону. Теперь поясняют , что это была "алковечеринка"
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Макс Кидалов
Ответ Frest!
Нормальный парень. Он прав, такой успех не каждый день приходит, можно и отпраздновать на всю катушку так, как хочется.
Ну Грилиш явно не планирует долго играть в футбол, поэтому ведёт такой образ жизни, он до 32-33 лет поиграет, потом закончит футбол и будет кайфовать просто. Он же сам говорил что у него нет цели становится легендой футбола и таланта нет такого. Он просто обычный игрок хороший, без фанатизма к футболу как Роналду или месси. Я думаю поэтому к него хейтеров нет из за того что он бухает, так как он это не скрывает и сам говорил что не собирается добиваться каких то достижений личных и ему это не нужно
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Водяра
Джек красава. Мой любимый футболист, пойду куплю его майку.
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Н.Ф.
Сколько же он натерпелся, бедолага...
Режим, режим, режим...
А тут оторвался по полной.
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Strike36
Ответ Иван Никитенко
у меня каждые выходные две бутылки водки по 0.7, 10бутылок пива,плюс бутылка вискаря этот грлиш по сравнению со мной слабак
Есть повод гордиться…
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muslim1978
Правильно брат!!! ты на пике мира!!! Ложи на других болт!!!
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Sergio666
Критики на диване требл ежедневно берут.
За завтраком
Обедом
И ужином
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Иван Никитенко
у меня такие приключения каждые выходные,правда я езжу только в петушки
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Мистер Блин
ему с Широковым и тихоновецким бы познакомится, либо с кокорой и мамам, а лучше всем вместе , и были ли бы бесконечные выходные )))
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2ran
Алконовости еще не закончились? Держите в курсе.
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КЕТЧУПОЛИТАНО
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сергей егоров
С высокой колокольни. Всё правильно
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