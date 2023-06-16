«Отпраздновать требл можно было без распития субстанций, повышающих риск рака и ведущих к зависимости». Журналист Уилт о поведении Грилиша
Журналист раскритиковал Джека Грилиша за употребление алкоголя после титулов «Ман Сити».
После победы в Лиге чемпионов и оформления требла вингер «Манчестер Сити» и его одноклубники несколько дней выпивали и бурно праздновали завоевание трофеев, в том числе отправившись на Ибицу за день до чемпионского парада. После вечеринки на острове Грилиша выводили из отеля под руки.
«[Отпраздновать требл] можно было и по-другому, без распития субстанций, которые при употреблении в больших количествах повышают риск развития рака, могут привести к увечьям, навредить внутренним органам и привести к зависимости», – высказался автор книги об алкогольной индустрии Джеймс Уилт.
Уилт в 2022 году выпустил книгу Drinking Up the Revolution: How to Smash Big Alcohol and Reclaim Working-Class Joy, где исследовался вред, причиняемый мировой алкогольной промышленностью.
60 часов пьяного Грилиша после требла: пиво, водка, ночные клубы и тусовка на Ибице
И как почти все эти фанатики, он на трезваках выглядит хуже, чем Грилиш после бухача 😁
Да, я всё понимаю про "праздновать", сам не против, но "60 часов пьяного Грилиша после требла: пиво, водка, ночные клубы и тусовка на Ибице" - перебор.
Много говорят (и не зря) о том, что медийные личности не должны такие вещи делать в принципе, но это перебор, но вот делать их настолько показательно - категорически неправильно.
Почитайте высказывания местной школоты - они же восхищаются "настоящим мужиком". Это пример для подражания? Так себе.
Ну забухал, но мог ведь хоть немного скромнее, не так напоказ.