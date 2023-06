«Отпраздновать требл можно было без распития субстанций, повышающих риск рака и ведущих к зависимости». Журналист Уилт о поведении Грилиша

Журналист раскритиковал Джека Грилиша за употребление алкоголя после титулов «Ман Сити».

После победы в Лиге чемпионов и оформления требла вингер « » и его одноклубники несколько дней выпивали и бурно праздновали завоевание трофеев, в том числе отправившись на Ибицу за день до чемпионского парада. После вечеринки на острове Грилиша выводили из отеля под руки.

«[Отпраздновать требл] можно было и по-другому, без распития субстанций, которые при употреблении в больших количествах повышают риск развития рака, могут привести к увечьям, навредить внутренним органам и привести к зависимости», – высказался автор книги об алкогольной индустрии Джеймс Уилт.

Уилт в 2022 году выпустил книгу Drinking Up the Revolution: How to Smash Big Alcohol and Reclaim Working-Class Joy, где исследовался вред, причиняемый мировой алкогольной промышленностью.

60 часов пьяного Грилиша после требла: пиво, водка, ночные клубы и тусовка на Ибице

Фото Грилиша с парада «Сити» войдет в историю. И вот почему