«Отпраздновать требл можно было без распития субстанций, повышающих риск рака и ведущих к зависимости». Журналист Уилт о поведении Грилиша

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Джек Грилиш Здоровье алкоголь и спорт Футбол

Журналист раскритиковал Джека Грилиша за употребление алкоголя после титулов «Ман Сити».

После победы в Лиге чемпионов и оформления требла вингер «Манчестер Сити» и его одноклубники несколько дней выпивали и бурно праздновали завоевание трофеев, в том числе отправившись на Ибицу за день до чемпионского парада. После вечеринки на острове Грилиша выводили из отеля под руки.

«[Отпраздновать требл] можно было и по-другому, без распития субстанций, которые при употреблении в больших количествах повышают риск развития рака, могут привести к увечьям, навредить внутренним органам и привести к зависимости», – высказался автор книги об алкогольной индустрии Джеймс Уилт.

Уилт в 2022 году выпустил книгу Drinking Up the Revolution: How to Smash Big Alcohol and Reclaim Working-Class Joy, где исследовался вред, причиняемый мировой алкогольной промышленностью.

60 часов пьяного Грилиша после требла: пиво, водка, ночные клубы и тусовка на Ибице

Фото Грилиша с парада «Сити» войдет в историю. И вот почему

Материалы по теме

65 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SidSide
В словаре напротив слова "Душнила" должно висеть фото этого мужика.
+224
-11
+213
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Грилиш красава, хейтеры — люблю вас!
+73
-10
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muga Gappaev
Моралисты проснулись
+30
-3
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Инженер Управляющий
Ответ Игорь Новиков
Ведь какой-то там кадр важнее здоровья человека, да?!
Может каждый человек сам за себя имеет право решать?
+28
-4
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZeeraM
Ответ Pavelaznaurov
Идиот!!!!! Человек отпраздновал победу,так поступали во все времена мужчины!!!!!
Он озвучил факт. Если он имеет право пить, то почему журналист не может озвучить медицинский факт?
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jedemdasseine
Погуглил этого товарища.... Лицо у него, как будто он в парке по ночам девушек или детей караулит, а потом совершает насильственные действия сексуального характера. А еще он в Гардиан умственно отсталом подрабатывает. Это прямо архетип журналиста со съехавшей на лево крышей.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Пройтись по городу в час пик, да ещё и по солнцу, тоже ведёт к повышению риска рака. Сиди дома, писатель
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Марущев
Душнила! Тогда того легендарного кадра бы не случилось!
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kun.daniel
Ответ SidSide
В словаре напротив слова "Душнила" должно висеть фото этого мужика.
Посмотрите на этого чудо Джеймса https://repeaterbooks.com/wp-content/uploads/2022/05/Wilt_headshot.jpg
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
persk
Ответ kun.daniel
Посмотрите на этого чудо Джеймса https://repeaterbooks.com/wp-content/uploads/2022/05/Wilt_headshot.jpg
Этот чувак точно знает толк в праздниках)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женька Овомоела
британские ученые вошли в чат)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filimon4ik
Ответ SidSide
В словаре напротив слова "Душнила" должно висеть фото этого мужика.
Этот зожник, видимо, бухал как не в себя в молодости.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Баланар
Ответ kun.daniel
Посмотрите на этого чудо Джеймса https://repeaterbooks.com/wp-content/uploads/2022/05/Wilt_headshot.jpg
понятно. Походу веганство и "ЗОЖ" головного мозга у чела))
И как почти все эти фанатики, он на трезваках выглядит хуже, чем Грилиш после бухача 😁
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Кое в чем он прав.
Да, я всё понимаю про "праздновать", сам не против, но "60 часов пьяного Грилиша после требла: пиво, водка, ночные клубы и тусовка на Ибице" - перебор.
Много говорят (и не зря) о том, что медийные личности не должны такие вещи делать в принципе, но это перебор, но вот делать их настолько показательно - категорически неправильно.
Почитайте высказывания местной школоты - они же восхищаются "настоящим мужиком". Это пример для подражания? Так себе.
Ну забухал, но мог ведь хоть немного скромнее, не так напоказ.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bellyashe
ну вот выиграешь требл, празднуй его хоть с дюшесом, а от Грилиша отвали)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Марков
Откройте форточку срочно
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vrezh
Что за душнила?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шпортько
У Грилиша аж банка из рук вылетела
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мишаня Кашников
Ответ kun.daniel
Посмотрите на этого чудо Джеймса https://repeaterbooks.com/wp-content/uploads/2022/05/Wilt_headshot.jpg
чистокровный омежка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Ответ Сикарио
Любит Барселона ))))) Очередное подтверждение что у Сите нет болельщиков, лишь переметнувшееся каталонское глорье))
Фатальная ошибка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CyberUnited
Тебе-то какое дело кто как празднует...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
кто-нить откройте форточку у журналиста уилта
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pasha Giggz
При всей солидарности с Маркусом Рэшфордом и его "стабильные команды выигрывают трофеи. Это обычное явление", скажу, что как бы то ни было треблы на дороге не валяются и после годового вспахивания полей тут каждый имеет полное право на свободу возлияний, походов в сауну с девочками и пр. без раздумья о том, что ты сейчас заставляешь страдать псевдоботанов, пишущих про вред алкашки. В сумочку им только наблевать можно и хватит с них.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZeeraM
Как же комментаторам правда глаза режет😃
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
En_G
Откройте окно пожалуйста, душно стало
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий