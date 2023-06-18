Агбонлахор о Грилише: «Он празднует требл – как и должно быть. Люди не видят, как ты обезвожен и не можешь есть после матчей, не понимают, как трудно быть футболистом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Габриэль Агбонлахор Джек Грилиш Здоровье алкоголь и спорт Футбол

Габриэль Агбонлахор вступился за Джека Грилиша, бурно праздновавшего завоевание требла.

«Я видел, что он просто получает удовольствие. Ты выполнил работу, провел множество матчей, не спал ночами после игр.

Люди не видят той части футбола, в которой ты чувствуешь себя разбитым, ты обезвожен, не можешь есть после выступлений. Люди не видят футболистов с этой стороны и не понимают, как трудно быть профессиональным игроком.

Но «Ман Сити» добился своего и теперь может отпраздновать. Я просто вижу парня, чья мечта исполнилась. Он выиграл требл и празднует – так и должно быть.

Если в Джеке что-то и изменилось, так это то, что по ходу сезона он, конечно, может выпить, но подходит к этому делу разумно, он знает, когда это можно сделать, а когда нет.

Он повзрослел. Он знает, что если впереди матч Лиги чемпионов, то не надо пить после игры АПЛ. Он нашел баланс, и Пеп Гвардиола ему доверяет», – сказал экс-форвард «Астон Виллы».

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12 комментариев

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nurikkkk
Ответ Velirpa
party like a russian.
Русские так празднуют поражения...
+4
0
+4
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Velirpa
"Если в Джеке что-то и изменилось, так это то, что по ходу сезона он, конечно, может выпить, но подходит к этому делу разумно, он знает, когда это можно сделать, а когда нет"
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до добра это не доведет, Гаскойн аля.
+4
-3
+1
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Velirpa
Ответ nurikkkk
Грилишь праздновал как самый настоящий Британец!!!
party like a russian.
0
0
0
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Velirpa
Ответ nurikkkk
Русские так празднуют поражения...
потому что никогда не побеждали.
0
0
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Under
Ответ koshaus
Расскажи шахтёрам о том как вы сильно устаёте играть в футбол.
видимо, рассказать следует шахтёрам-трезвенникам?
+1
-1
0
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