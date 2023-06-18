Агбонлахор о Грилише: «Он празднует требл – как и должно быть. Люди не видят, как ты обезвожен и не можешь есть после матчей, не понимают, как трудно быть футболистом»

Габриэль Агбонлахор вступился за Джека Грилиша, бурно праздновавшего завоевание требла.

«Я видел, что он просто получает удовольствие. Ты выполнил работу, провел множество матчей, не спал ночами после игр.

Люди не видят той части футбола, в которой ты чувствуешь себя разбитым, ты обезвожен, не можешь есть после выступлений. Люди не видят футболистов с этой стороны и не понимают, как трудно быть профессиональным игроком.

Но « » добился своего и теперь может отпраздновать. Я просто вижу парня, чья мечта исполнилась. Он выиграл требл и празднует – так и должно быть.

Если в что-то и изменилось, так это то, что по ходу сезона он, конечно, может выпить, но подходит к этому делу разумно, он знает, когда это можно сделать, а когда нет.

Он повзрослел. Он знает, что если впереди матч Лиги чемпионов, то не надо пить после игры . Он нашел баланс, и Пеп Гвардиола ему доверяет», – сказал экс-форвард «Астон Виллы».

60 часов пьяного Грилиша после требла: пиво, водка, ночные клубы и тусовка на Ибице

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