Саутгейт об алковечеринках Грилиша после требла «Сити»: «Есть рамки. Сейчас все публикуют все подряд»
Гарет Саутгейт призвал Джека Грилиша не переходить черту в плане употребления алкоголя.
После победы в Лиге чемпионов и оформления требла вингер «Манчестер Сити» несколько дней выпивал и бурно праздновал завоевание трофеев, в том числе отправившись на Ибицу за день до чемпионского парада. После вечеринки на острове Грилиша выводили из отеля под руки.
«Есть рамки. Но мы и не планировали включать игроков «Сити» в состав на игру с Мальтой. За последние несколько лет мы проходили подобный сценарий 3-4 раза. Нужно дать парням время, чтобы все осмыслить.
Я разговаривал с игроками, мы говорили о том, на чем они должны сосредоточиться. Мы понимаем, что они пережили, с чем мне придется справляться в ближайшие недели.
[Когда я играл], лишь некоторые наши игроки были трезвенниками. Разница в том, что сейчас все публикуют все подряд. Мне бы не хотелось, чтобы некоторые из моих ночей стали достоянием публики. У моего поколения было бы гораздо больше проблем», – сказал Гарет Саутгейт.
60 часов пьяного Грилиша после требла: пиво, водка, ночные клубы и тусовка на Ибице
"Сейчас всё публикуют все подряд"
"Сейчас все публикуют всё подряд"
"Сейчас все публикуют всё подряд"
и в чем разница между этими предложениями? что так что так - один смысл