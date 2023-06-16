Саутгейт об алковечеринках Грилиша после требла «Сити»: «Есть рамки. Сейчас все публикуют все подряд»

Теги Манчестер Сити Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Джек Грилиш алкоголь и спорт Футбол

Гарет Саутгейт призвал Джека Грилиша не переходить черту в плане употребления алкоголя.

После победы в Лиге чемпионов и оформления требла вингер «Манчестер Сити» несколько дней выпивал и бурно праздновал завоевание трофеев, в том числе отправившись на Ибицу за день до чемпионского парада. После вечеринки на острове Грилиша выводили из отеля под руки.

«Есть рамки. Но мы и не планировали включать игроков «Сити» в состав на игру с Мальтой. За последние несколько лет мы проходили подобный сценарий 3-4 раза. Нужно дать парням время, чтобы все осмыслить.

Я разговаривал с игроками, мы говорили о том, на чем они должны сосредоточиться. Мы понимаем, что они пережили, с чем мне придется справляться в ближайшие недели.

[Когда я играл], лишь некоторые наши игроки были трезвенниками. Разница в том, что сейчас все публикуют все подряд. Мне бы не хотелось, чтобы некоторые из моих ночей стали достоянием публики. У моего поколения было бы гораздо больше проблем», – сказал Гарет Саутгейт.

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16 комментариев

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trav
"Сейчас все публикуют все подряд" - вот для этого и существует буква Ё в РУССКОМ языке. Чтобы было понятно о чём речь.
"Сейчас всё публикуют все подряд"
"Сейчас все публикуют всё подряд"
+13
-3
+10
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Pucheslav
Ответ Сикарио
Наконец-то начали понимать, что дебил всех позорит.
Кого он позорит ? Саутгейт с Гаскойном играл в сборной, который выкидывал трюки хлеще Грилиша
+9
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Buba
Наконец-то у Грилиша появился хоть какой-то повод надраться.
+4
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+3
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Рашпель793
Ну рамок Грилиш пока вроде не переходит. Было время погулять - гульнул. Но вернулся в срок к команде.
+2
0
+2
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hanzi.fey
Ответ trav
"Сейчас все публикуют все подряд" - вот для этого и существует буква Ё в РУССКОМ языке. Чтобы было понятно о чём речь. "Сейчас всё публикуют все подряд" "Сейчас все публикуют всё подряд"
"Сейчас всё публикуют все подряд"
"Сейчас все публикуют всё подряд"

и в чем разница между этими предложениями? что так что так - один смысл
+2
-2
0
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Glukinho
Ответ hanzi.fey
"Сейчас всё публикуют все подряд" "Сейчас все публикуют всё подряд" и в чем разница между этими предложениями? что так что так - один смысл
Смысл в том, что без ё совсем маразм получается.
+1
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Александр Зубков
Ответ Glukinho
Смысл в том, что без ё совсем маразм получается.
Например Епта- можно написать. А с ё уже #### получается.
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