Саутгейт об алковечеринках Грилиша после требла «Сити»: «Есть рамки. Сейчас все публикуют все подряд»

Гарет Саутгейт призвал Джека Грилиша не переходить черту в плане употребления алкоголя.

После победы в Лиге чемпионов и оформления требла вингер « » несколько дней выпивал и бурно праздновал завоевание трофеев, в том числе отправившись на Ибицу за день до чемпионского парада. После вечеринки на острове Грилиша выводили из отеля под руки.

«Есть рамки. Но мы и не планировали включать игроков «Сити» в состав на игру с Мальтой. За последние несколько лет мы проходили подобный сценарий 3-4 раза. Нужно дать парням время, чтобы все осмыслить.

Я разговаривал с игроками, мы говорили о том, на чем они должны сосредоточиться. Мы понимаем, что они пережили, с чем мне придется справляться в ближайшие недели.

[Когда я играл], лишь некоторые наши игроки были трезвенниками. Разница в том, что сейчас все публикуют все подряд. Мне бы не хотелось, чтобы некоторые из моих ночей стали достоянием публики. У моего поколения было бы гораздо больше проблем», – сказал .

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