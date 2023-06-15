Эдерсон о празнованиях «Ман Сити»: «99% напились, многие остановились лишь в понедельник. Диаша стошнило в сумочку мамы Грилиша»

Эдерсон сообщил подробности празднования «Манчестер Сити» победы в Лиге чемпионов.

«Это было безумие. После 11 месяцев интенсивной работы ты должен насладиться успехом, ты обязан выпить. 99% команды напились и веселились. Многие футболисты остановились только в понедельник. Но это неизбежно. Надо наслаждаться хорошими моментами.

Тот самый 1% - это . Он не употребляет алкоголь.

Были футболисты, которые не пьют, но сделали исключение. Исключение сделал , но все сложилось не очень хорошо для него. После двух порций его стошнило, причем, что самое поразительное, прямо в сумочку мамы Грилиша. Наверное, он был счастлив», – сказал вратарь «Манчестер Сити».

Фото Грилиша с парада «Сити» войдет в историю. И вот почему