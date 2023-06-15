Эдерсон о празнованиях «Ман Сити»: «99% напились, многие остановились лишь в понедельник. Диаша стошнило в сумочку мамы Грилиша»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Натан Аке Джек Грилиш Эдерсон Рубен Диаш Футбол

Эдерсон сообщил подробности празднования «Манчестер Сити» победы в Лиге чемпионов.

«Это было безумие. После 11 месяцев интенсивной работы ты должен насладиться успехом, ты обязан выпить. 99% команды напились и веселились. Многие футболисты остановились только в понедельник. Но это неизбежно. Надо наслаждаться хорошими моментами.

Тот самый 1% - это Натан Аке. Он не употребляет алкоголь.

Были футболисты, которые не пьют, но сделали исключение. Исключение сделал Рубен Диаш, но все сложилось не очень хорошо для него. После двух порций его стошнило, причем, что самое поразительное, прямо в сумочку мамы Грилиша. Наверное, он был счастлив», – сказал вратарь «Манчестер Сити».

Фото Грилиша с парада «Сити» войдет в историю. И вот почему

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16 комментариев

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Rudy Ledtner
Аке, судя по дредам, по другой теме мастак))
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HI MARS
Всех спалил👍
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corazón blanco
Эдерсона видимо до сих пор немного держит, необязательно рассказывать такие подробности)
+9
-1
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DolJun
жесть конечно чел всех спалил
+3
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Eziiko
Даже Марез пил?
+3
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igls54
Зачем Грилиш приперся на тусу с маминой сумочкой?
+2
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p8p88
мама грилиша, учитывая поведение её сына, даже не удивилась, думаю)
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Pro Shhavel
открыт новый персонаж - мама Грилиша, по мотивам романа "мама Стифлера"
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Beyond
Хорошо, что Грилиш не Стифлер
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Н.Ф.
1% — один футболист
100% — сто футболистов
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
обычно наоборот но не в этот рпз
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Va_BanK
Открыт новый персонаж - сумочка мамы Грилиша
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zip13
это продолжение сериала с ветки ММА, про Коннора, охранников и локти?!
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llolishe
Сколько выпито было за здоровье судей Марчиняка и Диаша которые протащили ситевик к липовому трофею
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Ivan Vladyko
Сумочка мамы Грилиша. Где она сейчас?
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Scorpion
Ответ Rudy Ledtner
Аке, судя по дредам, по другой теме мастак))
Он сделал "водные процедуры"))
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