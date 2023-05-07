Мостовой о Малкоме: «Станет лучшим бомбардиром в этом сезоне. Останется еще года на 3 в «Зените» – будет в числе лучших легионеров в истории ЧР»

Александр Мостовой считает, что Квинси Промес не догонит Малкома в гонке бомбардиров Мир РПЛ.

За 5 туров до финиша у хавбека « » 22 гола, полузащитник « » забил 17 мячей.

«Малком однозначно станет лучшим бомбардиром в этом сезоне. Забив четыре мяча в последнем матче, он оторвался от . Тура два-три назад мы еще могли рассуждать на эту тему. Небольшой перевес был на стороне бразильца, потому что «Зенит» станет чемпионом.

Очень важно, когда тебя партнеры понимают с полуслова, это всегда было, есть и будет. Но и Промес, и Малком забивают много мячей не только из-за партнеров, а за счет своего высокого индивидуального мастерства.

Конечно, команды зависимы от своих лидеров. Посмотрите, сколько Промес и Малком забили и отдали в этом сезоне. Но не стоит забивать, что незаменимых не бывает, футбол – коллективный вид спорта. Но все равно такие футболисты остаются в памяти.

Все мы вспоминаем Халка из «Зенита», как он забивал. Многие вообще забыли, что Малком в «Барселоне» был, это не простой футболист. Другое дело, что он в этом сезоне столько забил.

Промес давно уже в «Спартаке». Если Малком останется еще года на три в «Зените», то будет в числе лучших легионеров в истории чемпионата России.

Квинси уже в их числе, он лучший иностранец, который играл в России. Промес и Малком навсегда останутся в памяти наших болельщиков», – сказал экс-игрок сборной России.

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