Мостовой о Малкоме: «Станет лучшим бомбардиром в этом сезоне. Останется еще года на 3 в «Зените» – будет в числе лучших легионеров в истории ЧР»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Квинси Промес Малком Футбол

Александр Мостовой считает, что Квинси Промес не догонит Малкома в гонке бомбардиров Мир РПЛ.

За 5 туров до финиша у хавбека «Зенита» 22 гола, полузащитник «Спартака» забил 17 мячей.

«Малком однозначно станет лучшим бомбардиром в этом сезоне. Забив четыре мяча в последнем матче, он оторвался от Промеса. Тура два-три назад мы еще могли рассуждать на эту тему. Небольшой перевес был на стороне бразильца, потому что «Зенит» станет чемпионом.

Очень важно, когда тебя партнеры понимают с полуслова, это всегда было, есть и будет. Но и Промес, и Малком забивают много мячей не только из-за партнеров, а за счет своего высокого индивидуального мастерства.

Конечно, команды зависимы от своих лидеров. Посмотрите, сколько Промес и Малком забили и отдали в этом сезоне. Но не стоит забивать, что незаменимых не бывает, футбол – коллективный вид спорта. Но все равно такие футболисты остаются в памяти.

Все мы вспоминаем Халка из «Зенита», как он забивал. Многие вообще забыли, что Малком в «Барселоне» был, это не простой футболист. Другое дело, что он в этом сезоне столько забил.

Промес давно уже в «Спартаке». Если Малком останется еще года на три в «Зените», то будет в числе лучших легионеров в истории чемпионата России.

Квинси уже в их числе, он лучший иностранец, который играл в России. Промес и Малком навсегда останутся в памяти наших болельщиков», – сказал экс-игрок сборной России.

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13 комментариев

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Oleg Olegov
Странно, ни одного едкого замечания от Царя, а, наоборот, акцент на положительных качествах игроков. Это точно он говорил?)
+11
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MAXIMum1
Лучший иностранец??? Может в конце десятки лучших, и то далеко не факт.
+5
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+5
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Johnie
Видимо Царь не в курсе, что летом могут воспитанника забрать в АПЛ…
+3
0
+3
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Александр Жердин
Ну насчёт лучшего иностранца - очень спорно. По мне, и тот же Вагнер Лав, и Халк, да и Карвальо гораздо сильнее. И это только по игрокам атаки. А были ещё и Гарай, и Иванович.
+3
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+3
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error505
Почему же легионеров? Он наш)
+1
0
+1
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Кино Музыка
Вот что тяга к учебе делает.
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Алексей Иванов
Зачем его спросили???
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Алар
А где Горлукович?
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Олег Акимов
В истории Чеченской Республики?
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Алар
Останется в России на 3-и года? Нахрена ему баян!
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Johnie
Ответ блокад блокадыч
я до твоего комента думал, что это Андрей Мостовой, который в Зените)
Немного сарказма)
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