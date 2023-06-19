Мостовой о 18 месяцах для Промеса: «Когда есть власть, слава и деньги, всегда будет распущенность. Если закон нарушен, значит, так все и было»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Александр Мостовой Квинси Промес Футбол

Александр Мостовой прокомментировал приговор, вынесенный Квинси Промесу в Нидерландах.

Ранее суд в Нидерландах приговорил полузащитника «Спартака» к 18 месяцам тюремного заключения за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Спартак» однозначно будет защищать своего игрока, но дело в том, что процесс происходит в другой стране, где иные законы. Клуб здесь ничем не поможет.

Когда есть власть, слава и большие деньги, всегда будет распущенность. Не хочу думать, что с ним будет. Мое мнение о нем не поменялось, потому что я даже не знаю, какой он в быту. Но если закон нарушен, значит, так все и было», – сказал бывший игрок «Спартака».

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11 комментариев

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igls54
Мостовой: -За 18 месяцев можно родить двух Промесов
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Лёха Максимов
Но если закон нарушен, значит, так все и было»,
мне кажется они с Кличко родственники
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Faust Doc
Ответ igls54
Мостовой: -За 18 месяцев можно родить двух Промесов
Это будет мощная ОПГ!
Гы гы гы
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prus_3
Да не, все вранье, Россия должна защитить ножетыка, Спартак зуб дает за него!
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Spartakus1984
Если закон нарушен, значит, так все и было»(c)А если закон в руках не очень хороших людей?
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Кино Музыка
Как изменилась речь после начала учебы.
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ApXuMaHqPuT
Если ещё и обвинения в наркотрафике подтвердятся - с Промесом нужно расставаться, честь клуба дороже
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