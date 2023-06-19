Мостовой о 18 месяцах для Промеса: «Когда есть власть, слава и деньги, всегда будет распущенность. Если закон нарушен, значит, так все и было»

Александр Мостовой прокомментировал приговор, вынесенный Квинси Промесу в Нидерландах.

Ранее суд в Нидерландах приговорил полузащитника «Спартака» к 18 месяцам тюремного заключения за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Спартак» однозначно будет защищать своего игрока, но дело в том, что процесс происходит в другой стране, где иные законы. Клуб здесь ничем не поможет.

Когда есть власть, слава и большие деньги, всегда будет распущенность. Не хочу думать, что с ним будет. Мое мнение о нем не поменялось, потому что я даже не знаю, какой он в быту. Но если закон нарушен, значит, так все и было», – сказал бывший игрок « ».

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