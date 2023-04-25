«Почему в ворота «Спартака» не дали чистый пенальти? К судейству будет опять много вопросов». Мостовой после 4:3 с «Краснодаром»

Александр Мостовой раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Краснодаром».

В матче 24-го тура Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 4:3.

«Я находился на стадионе первый раз за три года. Увидел одни из худших 70 минут игры в исполнении «Спартака». С «Акроном», правда, не смотрел игру.

При счете 0:2 я сказал друзьям, которые были со мной: «Ребят, в таких играх часто бывает, что что-то произойдет. Где-то пенальти, где-то ошибка, где-то еще что-то. И «Спартак» может сравнять». Буквально через пять-шесть минут это произошло. Пенальти, ошибка и счет 2:2.

В конце «Краснодар» собрался, забили гол. А «Спартак» просто начал бить вперед. Николсон вышел, поборолся, боролся. Николсон затоптал защитника. исполнил, как это всегда бывает. Вот и ответ. Николсон, Промес и все. Первый тайм был просто ужасный.

К судейству будет опять много вопросов. Почему [Владислав Безбородов] не дал чистый пенальти в ворота «Спартака»? При такой плохой игре мы увидели семь забитых мячей. Причем четыре – у «Спартака». Кто бы сказал об этом после первого тайма?» – сказал .

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