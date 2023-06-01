«МЮ» выплатит Магуайру 10 млн фунтов в случае перехода в другой клуб – половину оставшейся зарплаты (Daily Mail)

«МЮ» готов заплатить Харри Магуайру 10 млн фунтов в случае перехода в другой клуб.

По информации Daily Mail, Магуайр близок к уходу из « » по окончании сезона. Матч против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии может стать последним матчем защитника за «МЮ».

Сообщается, что «МЮ» рассчитывает получить за Магуайра около 30 миллионов евро. Согласно контракту, защитник зарабатывает около 190 тысяч фунтов в неделю – ожидается, что в новом клубе зарплата Магуайра сократится наполовину.

В случае ухода защитника «МЮ» готов выплатить ему 10 миллионов фунтов – половину суммы, положенной за оставшиеся два года по контракту.

При этом отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не намерен форсировать уход Магуайра и предоставит ему право принять решение о своем будущем.

Срок соглашения Магуайра с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 30-летний защитник провел 16 матчей в не отметившись результативными действиями. Подробная статистика Магуайра доступна здесь.

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