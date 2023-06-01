«МЮ» выплатит Магуайру 10 млн фунтов в случае перехода в другой клуб – половину оставшейся зарплаты (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Харри Магуайр деньги Футбол

«МЮ» готов заплатить Харри Магуайру 10 млн фунтов в случае перехода в другой клуб.

По информации Daily Mail, Магуайр близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона. Матч против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии может стать последним матчем защитника за «МЮ».

Сообщается, что «МЮ» рассчитывает получить за Магуайра около 30 миллионов евро. Согласно контракту, защитник зарабатывает около 190 тысяч фунтов в неделю – ожидается, что в новом клубе зарплата Магуайра сократится наполовину.

В случае ухода защитника «МЮ» готов выплатить ему 10 миллионов фунтов – половину суммы, положенной за оставшиеся два года по контракту.

При этом отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не намерен форсировать уход Магуайра и предоставит ему право принять решение о своем будущем.

Срок соглашения Магуайра с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 30-летний защитник провел 16 матчей в АПЛ не отметившись результативными действиями. Подробная статистика Магуайра доступна здесь.

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45 комментариев

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rarrih
Ответ 10ztv
дорого нынче обходится содержание холодильников
Еще бы, холодильник то отечественный!!
+82
-1
+81
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10ztv
дорого нынче обходится содержание холодильников
+39
-1
+38
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Ебздрогыч
Я думаю, там и Де Хеа пару лямов сверху накинет, чтоб точно ушел
+30
-4
+26
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Собиратель хаоса
Севилье его предложите, он за них в этой ЛЕ неплохо отыграл))
+13
0
+13
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DRCH
Написано , что не отметился результативными действиями !) но ведь это грязная ложь, столько голевых отдал , и не важно кому …)
+8
0
+8
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Леха Л
Ответ tach77
да, помог выиграть трофей
Де Хеа и Магваер MVP Севильи в 1/4 финала
+6
0
+6
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Olajuvon
Время поднимать Лестер из чемпионшипа!
+5
0
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Aleksey Yashin
"30-летний защитник провел 16 матчей в АПЛ не отметившись результативными действиями"

Зато с Севильей отметился результативным действием)
+6
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Геннадий Тимченко
Ответ 10ztv
дорого нынче обходится содержание холодильников
ну как бы он в сборной на ЧМ был далеко не худшим
+6
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tach77
Ответ Aleksey Yashin
"30-летний защитник провел 16 матчей в АПЛ не отметившись результативными действиями" Зато с Севильей отметился результативным действием)
да, помог выиграть трофей
+5
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Barry
Так с клуба даже Джембу Джембу не спроваживали
+2
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Frenkiee
Магуайр хорошо подходит в "автобус". Просто высокая линия обороны не его стиль
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NeverAloneWalker
Продается неработающий холодильник с доплатой. Самовывоз.
+2
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Answer1
Интер, выручай)
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answer89
Надеюсь, что свой последний матч за МЮ он уже сыграл.
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ARIGAMI ARIGAMI
Человек Магуайр гениален. Лучший
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MURA
Помню в детстве отец купил новый импортный корейский холодильник.
Нужно было избавляться от старого советского Орск 4.
Пришлось заплатить грузчикам что принесли новый, чтоб забрали старый.
С учётом того что МЮ хочет подписать корейца из Наполи, прям дежа вю какое то .
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Alibi_URAL
Как это не отметился результативными действиями? У него столько привозов за МЮ!
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OldRedWhite
Ответ Ебздрогыч
Я думаю, там и Де Хеа пару лямов сверху накинет, чтоб точно ушел
В Химки ему надо !
Конкретно порчу на парня навели , а там походит в храм с командой и всё как рукой снимет !
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Акира_1
Походу МЮ потенциальному покупателю Маги сами переведут деньги, чтоб те сделали вид будто это реальный трансфер по их инициативе. 🤔
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читай ниже ↙
Ответ Собиратель хаоса
Севилье его предложите, он за них в этой ЛЕ неплохо отыграл))
Учитывая, что летом ушли основные защитники, то Магуайер мог бы посидеть на лавочке в Севилье
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Геннадий Тимченко
Ответ 10ztv
ну как бы тут про мю
ну как бы 10хаг его не видит основным игроком, но если в сборной играет, значит заиграет и в другом клубе
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FEF2
Идеальный игрок для Моуриньо. Сидеть в низком блоке и забивать со стандартов - вполне ок.
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007punk
самое дорогое обслуживание холодильника в мире
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Колено решфорда
В Роме у Моура будет круче Ван Дейка
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