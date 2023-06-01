«МЮ» выплатит Магуайру 10 млн фунтов в случае перехода в другой клуб – половину оставшейся зарплаты (Daily Mail)
«МЮ» готов заплатить Харри Магуайру 10 млн фунтов в случае перехода в другой клуб.
По информации Daily Mail, Магуайр близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона. Матч против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии может стать последним матчем защитника за «МЮ».
Сообщается, что «МЮ» рассчитывает получить за Магуайра около 30 миллионов евро. Согласно контракту, защитник зарабатывает около 190 тысяч фунтов в неделю – ожидается, что в новом клубе зарплата Магуайра сократится наполовину.
В случае ухода защитника «МЮ» готов выплатить ему 10 миллионов фунтов – половину суммы, положенной за оставшиеся два года по контракту.
При этом отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не намерен форсировать уход Магуайра и предоставит ему право принять решение о своем будущем.
Срок соглашения Магуайра с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 30-летний защитник провел 16 матчей в АПЛ не отметившись результативными действиями. Подробная статистика Магуайра доступна здесь.
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Зато с Севильей отметился результативным действием)
Нужно было избавляться от старого советского Орск 4.
Пришлось заплатить грузчикам что принесли новый, чтоб забрали старый.
С учётом того что МЮ хочет подписать корейца из Наполи, прям дежа вю какое то .
Конкретно порчу на парня навели , а там походит в храм с командой и всё как рукой снимет !