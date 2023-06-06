Магуайр интересен «Тоттенхэму». Тен Хаг готов продать защитника (Daily Mail)

Харри Магуайр может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Лондонский клуб проявляет интерес к защитнику « », сообщает Dialy Mail. Будущее игрока в составе «красных дьяволов» под вопросом, поскольку главный тренер Эрик тен Хаг готов продать его летом.

Отмечается, что после назначения Энджа Потсекоглу главным тренером «шпоры» ускорят поиск трансферных целей. Магуайр может стать одним из новичков « » – считается, что у клуба есть неплохие шансы подписать 30-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне АПЛ Магуайр провел 16 матчей. Подробную статистику защитника можно найти здесь.

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