Магуайр интересен «Тоттенхэму». Тен Хаг готов продать защитника (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Лондонский клуб проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед», сообщает Dialy Mail. Будущее игрока в составе «красных дьяволов» под вопросом, поскольку главный тренер Эрик тен Хаг готов продать его летом. 

Отмечается, что после назначения Энджа Потсекоглу главным тренером «шпоры» ускорят поиск трансферных целей. Магуайр может стать одним из новичков «Тоттенхэма» – считается, что у клуба есть неплохие шансы подписать 30-летнего футболиста. 

В прошедшем сезоне АПЛ Магуайр провел 16 матчей. Подробную статистику защитника можно найти здесь

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46 комментариев

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Тюменец
Бггг… Дайер - Магуайр - это бомба! Походу Уго эти новости чуток раньше услышал и решил, что тут уж точно пора уходить ))
+26
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+25
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Алекс Мелкумян
Ответ QWertY
за 50кк идеальный трансфер для ТТХ
Обмен на Кейна с доплатой от ТТХ
+22
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Log in
Обменять на Кейна с доплатой со стороны шпор )
+22
-4
+18
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Liquidozz
МЮ: Доставка холодильника за наш счёт!
+13
-1
+12
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Beloded2007
Постекоглу совмещает тренерскую работу с ремонтом холодильников
+9
0
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DolJun
магваер-даер-лангле - связка мечты)
+9
-1
+8
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Re{FRIGE}r@toR
Льорис: ’Ну на##р!’
+5
-1
+4
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Мужанов Дмитрий Александрович
Видимо Тотенхем решил надолго забыть о борьбе за топ-4
+3
0
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Frenkiee
100 млн Леви. Или вон
+3
0
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llolishe
Ухахахаахаха вот это будет комбо
+3
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vdm23
«Тоттенхэм» решил выстрелить себе в ногу..
+2
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Astella Guccio
Ответ 5hxrb7mywu
В следующем сезоне Тоттенхэм вернется….вернется в Чемпионшип
Они там НИКОГДА не были
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Ansu Fati
Ответ DolJun
магваер-даер-лангле - связка мечты)
Не то что кукурелья-фофана-чулоба, но тоже норм))
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Sergey Kuznetsov
ооооо
что то я уже начинаю сомневаться в новом тренере
+1
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Dm Kznts
Ответ Ман Сити
Это будет первый трансфер, когда платит тот кто продает. Маню заплатит 50 лямов + Магваер. Кстати не удивлюсь если он заиграет там. В сборной и в Лестере норм играл, тут дело в манюшном проекте и больше ни в чем.
манси ты забыл сколько защитников пеп купил и забраковал?
наверняка пару десятков набралось ))
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Alex Sarus
Впринципе его местечко
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lizarazu
Еще бы он не был готов. Такие ляпы допускал…
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Итачи Учиха
Ответ Dm Kznts
манси ты забыл сколько защитников пеп купил и забраковал? наверняка пару десятков набралось ))
Мангаля оказался переоцененным и даже в Валенсии сидел на банке(по-моему его ещё при Пеллегрини даже брали), Отаменди свое отыграл и ушел на пенсию, у Менди проблемы с законом. Все остальные, включая Уокера, Стоунза, Ляпорта, Диаша и т.д. основные/игроки ближайшего резерва.

То ли дело МЮ с его Линделефами, сдувшимся Вараном, Маласией, Байи, Далотом и Магвайером.
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Yu123
Ответ Тюменец
Бггг… Дайер - Магуайр - это бомба! Походу Уго эти новости чуток раньше услышал и решил, что тут уж точно пора уходить ))
Уго просто понял что это его последний сезон не на лавке
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Astella Guccio
Чего чего.. когда пользователи спортсру шутили про магуаера в Тоттенхэм - я от души смеялась
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Jesus Garsia
Леви прилагает все усилия для того чтобы Кейн ушёл.
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5hxrb7mywu
Следующая новость «Уго Льорис завершил карьеру»😁
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Антонио Мартынов
Решили выстрелить себе в ногу до начала сезона?)
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Егор Коренев
найдет коса на камень...
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Заур Исмайылов
Нужно как то отблагодарить Леви.
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