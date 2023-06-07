Зарплата Магуайра увеличится после выхода «МЮ» в ЛЧ – сейчас Харри получает 200 тысяч фунтов в неделю. Защитник предложен «Тоттенхэму» и «Вест Хэму»

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Магуайр Эндж Постекоглу деньги Футбол

«Тоттенхэму» и «Вест Хэму» предложили подписать Харри Магуайра.

По данным ESPN, «Вест Хэм» попытается подписать Магуайра в случае, если главный тренер команды Дэвид Мойес останется в клубе на следующий сезон – его будущее будет решено после финала Лиги конференций в среду.

«Тоттенхэм» также заинтересован в подписании Магуайра, поскольку новый главный тренер команды Эндж Постекоглу заинтересован в усилении обороны. Ранее также сообщалось, что в «Тоттенхэме» надеются, что переход Магуайра поможет убедить Харри Кейна остаться в команде.

Сообщается, что уходу Магуайра из «МЮ» может помешать его высокая зарплата – в данный момент защитник зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю, и эта сумма должна увеличиться после того, как «МЮ» квалифицировался в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Его Величество Златан
вот так, стоит холодильник и дорожает
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
А вы вообще собираетесь новость Фабрицио Романо о Месси публиковать?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
Холодильник нарасхват!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
только его зарплата?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Самый дорогой защитник в истории продолжает доить проект
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан37
Ещё и зп ему увеличат а не уменьшат 🤭 ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andria Managadze
Ответ Марсель Объелся
А вы вообще собираетесь новость Фабрицио Романо о Месси публиковать?
трафик готовят пока
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Марсель Объелся
А вы вообще собираетесь новость Фабрицио Романо о Месси публиковать?
ну уехал во Флориду.
И что тут интересного?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Марсель Объелся
А вы вообще собираетесь новость Фабрицио Романо о Месси публиковать?
Да кто такой этот Месси, в сравнении с самим Магваером.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Born is the King
Зачем ему Тоттенхэм и Вест Хэм когда Маню ему повысил зарплату
чтобы играть регулярно, тугодум ))
Холодос уже сейчас четвертая опция в защите, а после прихода корейца с Наполи так вообще пятой станет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий