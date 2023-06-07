Зарплата Магуайра увеличится после выхода «МЮ» в ЛЧ – сейчас Харри получает 200 тысяч фунтов в неделю. Защитник предложен «Тоттенхэму» и «Вест Хэму»

«Тоттенхэму» и «Вест Хэму» предложили подписать Харри Магуайра.

По данным ESPN, « » попытается подписать Магуайра в случае, если главный тренер команды останется в клубе на следующий сезон – его будущее будет решено после финала Лиги конференций в среду.

«Тоттенхэм» также заинтересован в подписании Магуайра, поскольку новый главный тренер команды заинтересован в усилении обороны. Ранее также сообщалось, что в « » надеются, что переход поможет убедить Харри Кейна остаться в команде.

Сообщается, что уходу Магуайра из «МЮ» может помешать его высокая зарплата – в данный момент защитник зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю, и эта сумма должна увеличиться после того, как «МЮ» квалифицировался в Лигу чемпионов по итогам сезона.

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