Зарплата Магуайра увеличится после выхода «МЮ» в ЛЧ – сейчас Харри получает 200 тысяч фунтов в неделю. Защитник предложен «Тоттенхэму» и «Вест Хэму»
«Тоттенхэму» и «Вест Хэму» предложили подписать Харри Магуайра.
По данным ESPN, «Вест Хэм» попытается подписать Магуайра в случае, если главный тренер команды Дэвид Мойес останется в клубе на следующий сезон – его будущее будет решено после финала Лиги конференций в среду.
«Тоттенхэм» также заинтересован в подписании Магуайра, поскольку новый главный тренер команды Эндж Постекоглу заинтересован в усилении обороны. Ранее также сообщалось, что в «Тоттенхэме» надеются, что переход Магуайра поможет убедить Харри Кейна остаться в команде.
Сообщается, что уходу Магуайра из «МЮ» может помешать его высокая зарплата – в данный момент защитник зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю, и эта сумма должна увеличиться после того, как «МЮ» квалифицировался в Лигу чемпионов по итогам сезона.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
И что тут интересного?
Холодос уже сейчас четвертая опция в защите, а после прихода корейца с Наполи так вообще пятой станет.