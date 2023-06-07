Магуайр, ван де Бек, Вегорст и Хендерсон, скорее всего, уйдут из «МЮ» летом

Несколько игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» летом.

Как сообщает журналист , из « » уйдут не только Фил Джонс, Аксель Туанзебе, Алекс Теллес, Эрик Байи, но и другие футболисты.

Ожидается, что команду покинет . «Манчестер Юнайтед» не хочет вести переговоры о сохранении 30-летнего форварда в составе. Интерес к нему проявляют « », а также немецкие и испанские клубы. Ожидается, что цена на Вегорста составит примерно 10 млн евро. На данный момент конкретных переговоров о его уходе нет.

Также из «Ман Юнайтед», скорее всего, уйдет . Зимой несколько клубов делали запросы по нему, но в тот момент Эрик тен Хаг не был готов расстаться с футболистом. Однако сейчас и люди, близкие к игроку, и люди, близкие к клубу, считают, что уход англичанина будет лучшим решением. Он хочет получать регулярную игровую практику. Вскоре состоится встреча с участием Магуайра и тен Хага. Ожидается, что на ней стороны обсудят возможные варианты продолжения карьеры Магуайра.

Кроме того, покинуть клуб может Дин Хендерсон. «Ноттингем Форест» уже ведет переговоры о полноценном трансфере вратаря. В клубе очень довольны голкипером, а сам Дин был очень счастлив в «Ноттингеме».

Также в число тех, кто близок к уходу из «МЮ», входит Донни ван де Бек. Он ищет варианты продолжения карьеры, и «МЮ» отпустит его, если получит хорошее предложение. Ван де Бек очень счастлив в клубе – ему нравится атмосфера, а с тен Хагом у него отличные отношения. Однако Донни хочет играть. Учитывая, что «МЮ» собирается подписать новичков в полузащиту, ван де Бека станет получать еще меньше шнасов в «МЮ».

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