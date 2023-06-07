Магуайр, ван де Бек, Вегорст и Хендерсон, скорее всего, уйдут из «МЮ» летом

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон возможные трансферы Ноттингем Форест Харри Магуайр Дин Хендерсон Ваут Вегорст Донни ван де Бек Эрик тен Хаг Фабрицио Романо Футбол

Несколько игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» летом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, из «Манчестер Юнайтед» уйдут не только Фил Джонс, Аксель Туанзебе, Алекс Теллес, Эрик Байи, но и другие футболисты.

Ожидается, что команду покинет Ваут Вегорст. «Манчестер Юнайтед» не хочет вести переговоры о сохранении 30-летнего форварда в составе. Интерес к нему проявляют «Эвертон», а также немецкие и испанские клубы. Ожидается, что цена на Вегорста составит примерно 10 млн евро. На данный момент конкретных переговоров о его уходе нет. 

Также из «Ман Юнайтед», скорее всего, уйдет Харри Магуайр. Зимой несколько клубов делали запросы по нему, но в тот момент Эрик тен Хаг не был готов расстаться с футболистом. Однако сейчас и люди, близкие к игроку, и люди, близкие к клубу, считают, что уход англичанина будет лучшим решением. Он хочет получать регулярную игровую практику. Вскоре состоится встреча с участием Магуайра и тен Хага. Ожидается, что на ней стороны обсудят возможные варианты продолжения карьеры Магуайра.

Кроме того, покинуть клуб может Дин Хендерсон. «Ноттингем Форест» уже ведет переговоры о полноценном трансфере вратаря. В клубе очень довольны голкипером, а сам Дин был очень счастлив в «Ноттингеме».

Также в число тех, кто близок к уходу из «МЮ», входит Донни ван де Бек. Он ищет варианты продолжения карьеры, и «МЮ» отпустит его, если получит хорошее предложение. Ван де Бек очень счастлив в клубе – ему нравится атмосфера, а с тен Хагом у него отличные отношения. Однако Донни хочет играть. Учитывая, что «МЮ» собирается подписать новичков в полузащиту, ван де Бека станет получать еще меньше шнасов в «МЮ».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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33 комментария

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Lionel Andres Messi 10
Магуайр уже стоит, обмотанный пузырчатой плёнкой, в ожидании грузчиков.
+32
-2
+30
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Trollando
Ответ Lionel Andres Messi 10
Магуайр уже стоит, обмотанный пузырчатой плёнкой, в ожидании грузчиков.
видел его вчера в МВидео
+13
0
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1113131100
Хендерсон так плох? Думал будущее Мю.
+13
-2
+11
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Андрей Тишкович
Вегорст в аренде он и так уйдёт о каких 10 млн идёт речь?
+12
-2
+10
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Джорджио Че
Ответ 1113131100
Хендерсон так плох? Думал будущее Мю.
Он хочет быть первым номером. В МЮ этого ему не могут обещать.
+6
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victor rascola
Ответ Direct free kick
Комментарий удален пользователем
Зачем Тен Хагу уйти? Он ещё хорошо справился учитывая тот факт что у МЮ дофига хлама и не было форварда! Ещё рано его уволить выводы можно будет зделать в конце следующего года если у него будут норм трансферы
+4
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sintenced
Ответ Trollando
не очень понятно, чем он лучше ДХ. Так же не играет ногами, на ленте у ДХ в принципе мало равных, а ошибки на таком уровне у кого угодно могут быть, нужно учитывать уровень давления
Говорят, Де Хеа вот-вот прыгнет за ударом Гюндогана.
+3
0
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Trollando
Ответ sintenced
Проблемы с вратарем? Давайте отдадим Хендерсона! Великолепный план, надежный как швейцарские часы!
не очень понятно, чем он лучше ДХ. Так же не играет ногами, на ленте у ДХ в принципе мало равных, а ошибки на таком уровне у кого угодно могут быть, нужно учитывать уровень давления
+1
0
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sintenced
Проблемы с вратарем? Давайте отдадим Хендерсона! Великолепный план, надежный как швейцарские часы!
+4
-3
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Trollando
Ответ Reygent
За Вегорста немного обидно конечно, могли и оставить для ротации. Всё таки парень трудолюбивый, да и вряд ли бы стал жаловаться на отсутствие игрового времени.
как говорится, хороший парень не поофессия
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Alek88
Ответ Bishkek Reds
Мактоминея тоже можно продавать. Ему дали много шансов, но он не оправдал тот уровень, которого обычно ожидают от полузащитника МЮ. Также можно расставаться с Фредом. Он хоть провел хороший сезон, но ему уже 30 лет. Эланга тоже не уровень. От Марсяля тоже нужно избавиться: просто не уровень МЮ. Если честно и Решфорд не уровень основы. Да он провел выдающийся сезон, но надеяться на него как на топ-форварда не стоит. Слишком ленивый для нападающего.
ну это будет нелогично, отпускать куда-то рэшфорда, адекватной замены сейчас нет
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sintenced
Ответ Андрей Тишкович
Вегорст в аренде он и так уйдёт о каких 10 млн идёт речь?
10 млн. за выкуп, я так понимаю. На случай, если руководству МЮ нечем камины топить.
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like a boss
Ответ Trollando
видел его вчера в МВидео
И почём это "чудо" британской промышленности?
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coca boom
Уже не плохая новость
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Bishkek Reds
Ответ Alek88
нет, не в курсе. да забей, меня тоже минусуют периодически, на погоду не влияет.))
Просто в рейтинге незаслуженно ухожу в минус) Мне это сложно понять)
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Alek88
Ответ Bishkek Reds
Ты не знаешь за что меня минусуют? Вроде никого не оскорбил. Высказал свое мнение просто.
нет, не в курсе. да забей, меня тоже минусуют периодически, на погоду не влияет.))
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Bishkek Reds
Ответ Alek88
это понятно, но рэш ддя ротации все равнг нужен, осимхен тоже не вытянет 50+ матчей. кейн наверняка в рм перейдет, в связи с решением бенза
Ты не знаешь за что меня минусуют? Вроде никого не оскорбил. Высказал свое мнение просто.
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Alek88
Ответ Bishkek Reds
Решфорду нельзя давать 50 матчей в сезоне..Около 20 матчей он будет переходить без борьбы за мяч. Вот почему нужен Кейн или Осимхен.
это понятно, но рэш ддя ротации все равнг нужен, осимхен тоже не вытянет 50+ матчей.
кейн наверняка в рм перейдет, в связи с решением бенза
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Bishkek Reds
Ответ Alek88
ну это будет нелогично, отпускать куда-то рэшфорда, адекватной замены сейчас нет
Решфорду нельзя давать 50 матчей в сезоне..Около 20 матчей он будет переходить без борьбы за мяч. Вот почему нужен Кейн или Осимхен.
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KAIR. BISHKEK
Каждый год перестройка
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Илья Кутуев
Ответ Андрей Тишкович
Вегорст в аренде он и так уйдёт о каких 10 млн идёт речь?
Видимо, имеется в виду, что покупатель должен будет заплатить клубу Вегорста 10 млн. Кому он там, Бёрнли принадлежит, вроде.
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Direct free kick
Комментарий удален пользователем
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avcgloronalduMU
если бы Хендерсон был голландцем, то играл бы в основе у Тен хага
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Bromgecksin
Ехехех, шнапсов
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DeN_21071982
Хорошие новости, и Марсьяля туда же...
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