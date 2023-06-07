Магуайр, ван де Бек, Вегорст и Хендерсон, скорее всего, уйдут из «МЮ» летом
Несколько игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» летом.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, из «Манчестер Юнайтед» уйдут не только Фил Джонс, Аксель Туанзебе, Алекс Теллес, Эрик Байи, но и другие футболисты.
Ожидается, что команду покинет Ваут Вегорст. «Манчестер Юнайтед» не хочет вести переговоры о сохранении 30-летнего форварда в составе. Интерес к нему проявляют «Эвертон», а также немецкие и испанские клубы. Ожидается, что цена на Вегорста составит примерно 10 млн евро. На данный момент конкретных переговоров о его уходе нет.
Также из «Ман Юнайтед», скорее всего, уйдет Харри Магуайр. Зимой несколько клубов делали запросы по нему, но в тот момент Эрик тен Хаг не был готов расстаться с футболистом. Однако сейчас и люди, близкие к игроку, и люди, близкие к клубу, считают, что уход англичанина будет лучшим решением. Он хочет получать регулярную игровую практику. Вскоре состоится встреча с участием Магуайра и тен Хага. Ожидается, что на ней стороны обсудят возможные варианты продолжения карьеры Магуайра.
Кроме того, покинуть клуб может Дин Хендерсон. «Ноттингем Форест» уже ведет переговоры о полноценном трансфере вратаря. В клубе очень довольны голкипером, а сам Дин был очень счастлив в «Ноттингеме».
Также в число тех, кто близок к уходу из «МЮ», входит Донни ван де Бек. Он ищет варианты продолжения карьеры, и «МЮ» отпустит его, если получит хорошее предложение. Ван де Бек очень счастлив в клубе – ему нравится атмосфера, а с тен Хагом у него отличные отношения. Однако Донни хочет играть. Учитывая, что «МЮ» собирается подписать новичков в полузащиту, ван де Бека станет получать еще меньше шнасов в «МЮ».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
кейн наверняка в рм перейдет, в связи с решением бенза