Гвардиола о том, что Мбаппе не будет в «Ман Сити»: «Вы знаете, куда он хочет перейти»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Пеп Гвардиола Килиан Мбаппе Футбол

Пеп Гвардиола не верит, что Килиан Мбаппе может перейти в «Манчестер Сити».

– Может ли Мбаппе перейти в «Манчестер Сити»?

– Нет.

– По каким причинам – спортивным, финансовым?

– Вы знаете, куда он хочет перейти, – сказал главный тренер «горожан».

Сообщалось, что форвард мечтает о «Реале» с детства, и в этой связи исключен его переход, например, в «МЮ».

Ранее Килиан заявил, что не активирует опцию продления контракта с «ПСЖ» еще на сезон – до 2025 года. Таким образом, он либо сменит клуб этим летом, либо уйдет бесплатно в следующем году.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий забил 41 гол и сделал 9 результативных передач в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим

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22 комментария

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Великий Алонсо
В самарские Крылья Советов?
+22
-3
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ПравдоРуб
Он мечтал с детства, однако когда Реал его хотел забрать он решил остаться в ПСЖ. Так что ничего исключать нельзя, и переход в Сити или МЮ в том числе
+6
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Великий Алонсо
В самарские Крылья Советов?
В Химки
+7
-2
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Алексей Муравьёв
Ага, так мечтает что опрокинул Реал летом 22-го года!
+4
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Иван Иванов
А вообще было бы прикольно забрать Мбаппе в Сити!
Отдать ПСЖ Бернарду + 50 лямов сверху, а Мбаппе в Сити! Круть же! Во в АПЛ у всех минус мораль будет! 😂
+2
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Football Forever
Обычно если мечтают, уходят при первой возможности. В остальном лишь личный расчет
+2
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gninnur esrever*
Холланд и Мбаппе в одной команде?
Ненене, всем нужен новый сериал, Рональду -- Мессе уже на 40-м сезоне и сюжеты задолбали даже фанаток.
+4
-3
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Gravdaar Iyaad
Ответ Великий Алонсо
В самарские Крылья Советов?
за раменский "Сатурн"
+1
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bulldozer
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В Химки
Этого п…а в Химках видал! (с)
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Данияр Жумабекович
Ответ Эксперимент
Было круто увидеть Мбаппе в Сити. Финансы вообще не проблема.
от имени шейха говоришь?)
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Dikki Shelton
Знать это хорошо, но нужно уже действовать. 😎
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xyg2rdwzx4
Прямой трансфер слишком сложно, но можно перейти в Урарту чтоб можно было потом в Реал
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sd4fmwrvz8
По мне так холланд сильнее чем этот капризный туртлес
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tampa-bay
Просто в МС будет слишком жирно, там и так уже есть Холланд
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Иван Иванов
Ответ Эксперимент
Было круто увидеть Мбаппе в Сити. Финансы вообще не проблема.
Если Мбаппе и Холанд вместе будут играть в Сити, то европейский футбол станет бессмысленным. Так что не нужен Сити Мбаппе.
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Vinnipukh Vinni
Ответ gninnur esrever*
Холланд и Мбаппе в одной команде? Ненене, всем нужен новый сериал, Рональду -- Мессе уже на 40-м сезоне и сюжеты задолбали даже фанаток.
Ничего такого не будет.
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