Гвардиола о том, что Мбаппе не будет в «Ман Сити»: «Вы знаете, куда он хочет перейти»
Пеп Гвардиола не верит, что Килиан Мбаппе может перейти в «Манчестер Сити».
– Может ли Мбаппе перейти в «Манчестер Сити»?
– Нет.
– По каким причинам – спортивным, финансовым?
– Вы знаете, куда он хочет перейти, – сказал главный тренер «горожан».
Сообщалось, что форвард мечтает о «Реале» с детства, и в этой связи исключен его переход, например, в «МЮ».
Ранее Килиан заявил, что не активирует опцию продления контракта с «ПСЖ» еще на сезон – до 2025 года. Таким образом, он либо сменит клуб этим летом, либо уйдет бесплатно в следующем году.
В минувшем сезоне 24-летний нападающий забил 41 гол и сделал 9 результативных передач в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Отдать ПСЖ Бернарду + 50 лямов сверху, а Мбаппе в Сити! Круть же! Во в АПЛ у всех минус мораль будет! 😂
Ненене, всем нужен новый сериал, Рональду -- Мессе уже на 40-м сезоне и сюжеты задолбали даже фанаток.