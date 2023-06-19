Гвардиола о том, что Мбаппе не будет в «Ман Сити»: «Вы знаете, куда он хочет перейти»

Пеп Гвардиола не верит, что Килиан Мбаппе может перейти в «Манчестер Сити».

– Может ли Мбаппе перейти в « »?

– Нет.

– По каким причинам – спортивным, финансовым?

– Вы знаете, куда он хочет перейти, – сказал главный тренер «горожан».

Сообщалось, что форвард мечтает о « » с детства, и в этой связи исключен его переход, например, в «МЮ».

Ранее Килиан заявил, что не активирует опцию продления контракта с «ПСЖ» еще на сезон – до 2025 года. Таким образом, он либо сменит клуб этим летом, либо уйдет бесплатно в следующем году.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий забил 41 гол и сделал 9 результативных передач в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим

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