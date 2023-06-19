Лизаразю о Мбаппе: «В сравнении с «Сити» возникают вопросы насчет способности «ПСЖ» выиграть ЛЧ. Килиан не принадлежит нам, не продлевать контракт – его выбор»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Биксант Лизаразю Килиан Мбаппе Футбол

Биксант Лизаразю поддержал решение Килиана Мбаппе не продлевать контракт с «ПСЖ».

Ранее Килиан Мбаппе уведомил «ПСЖ», что не будет продлевать контракт после 2024 года.

«Мбаппе не принадлежит нам. Это не наше дело. Он не хочет продлевать контракт – это его выбор, и мы можем это понять. Следующий сезон в «ПСЖ» остается неясным. Если сравнить их с «Манчестер Сити», возникают вопросы насчет способности «ПСЖ» когда-нибудь выиграть Лигу чемпионов.

Игрок его уровня должен выиграть Лигу чемпионов, должен быть в клубе, который позволит ему это сделать. Так что у нас могут быть сомнения.

Он просто решил не активировать опцию продления контракта, и теперь все обижены. Но он может делать все, что хочет, он может уйти, когда захочет, даже свободным агентом.

Он ни в чем не виноват, и важно, что он остается отличным игроком, представляет Францию и французов, куда бы он ни поехал и где бы он ни находился, в «ПСЖ» или где-либо еще», – сказал бывший защитник сборной Франции.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

3 комментария

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Эркинбек Апаканов
он пренадлежит Макрону)
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belikovda.90
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Переход в Реал не сделает Реал конкурентно способным с МС
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old folk
У Сити до этого года тоже возникали вопросы)
Но ловить в Лиге 1 игрокам такого уровня просто нечего, чемпионат уже на 6 место скатился
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