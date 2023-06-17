«Реал» предложит Мбаппе контракт в январе 2024-го. От трансфера откажутся, если он не согласится сразу
«Реал» не планирует вести переговоры о трансфере Килиана Мбаппе из «ПСЖ» этим летом.
Как пишет Marca, события последних дней не стали сюрпризом для руководства «Реала». Несмотря на заявление Мбаппе о нежелании продлевать контракт с «ПСЖ», клуб спокоен.
Никто не скрывает, что француз был главной целью клуба в последние годы, но сложившаяся на данный момент ситуация не означает, что «Мадрид» будет резко корректировать планы на лето. Пока «Реал» следит за развитием событий с позиции зрителя.
В отношении Мбаппе у «Мадрида» есть четкий план: 1 января 2024 года, когда у Килиана появится право вести официальные переговоры с другими клубами, ему сделают предложение о переходе на правах свободного агента.
Если Мбаппе не даст незамедлительного согласия, «Реал» откажется от его подписания, чтобы не повторять ошибок, допущенных летом 2022 года.
Отмечается, что «Реал» ни в коем случае не намерен вести переговоры с «ПСЖ». Отношения между клубами уничтожены.
Если Мбаппе и «ПСЖ» договорятся о его уходе этим летом и согласуют сумму трансфера, тогда «Реал» может сделать предложение, но в данный момент клуб об этом даже не думает.
На данный момент «Реал» считает, что все действия Мбаппе напоминают то, что он предпринимал летом 2021 года. Тогда он остался в «ПСЖ», а летом 2022-го продлил контракт, хотя мог уйти в «Реал» бесплатно, поэтому в клубе с осторожностью воспринимают все его слова и поступки.
В минувшем сезоне 24-летний нападающий забил 41 гол и сделал 9 результативных передач в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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