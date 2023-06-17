«Реал» предложит Мбаппе контракт в январе 2024-го. От трансфера откажутся, если он не согласится сразу

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» не планирует вести переговоры о трансфере Килиана Мбаппе из «ПСЖ» этим летом.

Как пишет Marca, события последних дней не стали сюрпризом для руководства «Реала». Несмотря на заявление Мбаппе о нежелании продлевать контракт с «ПСЖ», клуб спокоен.

Никто не скрывает, что француз был главной целью клуба в последние годы, но сложившаяся на данный момент ситуация не означает, что «Мадрид» будет резко корректировать планы на лето. Пока «Реал» следит за развитием событий с позиции зрителя.

В отношении Мбаппе у «Мадрида» есть четкий план: 1 января 2024 года, когда у Килиана появится право вести официальные переговоры с другими клубами, ему сделают предложение о переходе на правах свободного агента.

Если Мбаппе не даст незамедлительного согласия, «Реал» откажется от его подписания, чтобы не повторять ошибок, допущенных летом 2022 года.

Отмечается, что «Реал» ни в коем случае не намерен вести переговоры с «ПСЖ». Отношения между клубами уничтожены.

Если Мбаппе и «ПСЖ» договорятся о его уходе этим летом и согласуют сумму трансфера, тогда «Реал» может сделать предложение, но в данный момент клуб об этом даже не думает.

На данный момент «Реал» считает, что все действия Мбаппе напоминают то, что он предпринимал летом 2021 года. Тогда он остался в «ПСЖ», а летом 2022-го продлил контракт, хотя мог уйти в «Реал» бесплатно, поэтому в клубе с осторожностью воспринимают все его слова и поступки.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий забил 41 гол и сделал 9 результативных передач в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим

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55 комментариев

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JENNINGS
Ответ Vatikan
Мбаппе не поменяет свой текущий клуб на какой то Реал. ПСЖ гораздо сильнее сейчас и в будущем!
Это что, шутка какая-то?
+39
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+38
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Killer_na_belom_barse$
Хотел бы перейти, давно бы перешел. Белингем, Тчуамени не дадут соврать.
+36
-1
+35
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JENNINGS
Ответ Vatikan
Почему? ПСЖ чемпионом стал, пошумел в Лч. Стабильно играет, команда строится вокруг мбаппе . Зачем ему уходить
Пошумел в ЛЧ - это как? По классике безвольно вылетел в 1/8 финала?
И гордиться чемпионством в монолиге - блин, вы серьёзно?
+17
-2
+15
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Геннадий Чеботарев
перец не даст ему такие бабки,какие он хочет,по з/п. а на условные 20-25 после налогов он не пойдет. Реалу про него надо забыть и не морочить голову ни себе ни болельщикам.
+12
-2
+10
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ten Hag
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Санта Барбара
Даже заставку с арками вспомнил
+8
0
+8
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ARIGAMI ARIGAMI
Санта Барбара
+15
-7
+8
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pasha_t
Сделали так чтоб Мбаппе сам за ними бегал. Молодцы
+8
-1
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Иван Иванов
Нуу с такой гордостью, Мбаппе ТОЧНО в Манчестер Юнайтед перейдёт! 🙄
+4
0
+4
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pasmike
На 23/24 нужен форвард по-любому. Хоть в аренду пусть берут приличного нападающего, с парой Родриго-Хоселу ловить особо нечего.
+3
0
+3
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Сергей Лебедев
Ответ JENNINGS
Это что, шутка какая-то?
ага, от понтифика🤭
+3
0
+3
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haymaker
Ответ Геннадий Чеботарев
перец не даст ему такие бабки,какие он хочет,по з/п. а на условные 20-25 после налогов он не пойдет. Реалу про него надо забыть и не морочить голову ни себе ни болельщикам.
За спрос денег не берут
+3
0
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Вратаришка
мистер Килиан набивает себе цену, до тех времён пока не надоест всем и не останется у разбитого корыта
+4
-1
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RS7
Ответ Vatikan
Чё это? Я в адеквате. Просто текущие факты говорю. Понятно, что Реал неплох, но сейчас время ПСЖ
ПСЖ кинули на серьёзные бабки, трио ММН обокрали и теперь готовы уйти за новым вызовом, во Франции нет футбола, Лига нераскрывшихся талантов.
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ JENNINGS
Пошумел в ЛЧ - это как? По классике безвольно вылетел в 1/8 финала? И гордиться чемпионством в монолиге - блин, вы серьёзно?
Интересно, чтобы с этим ПСЖ сделал Сити, если его прибила слабая Бавария
+3
-2
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Дмитрий Калашников
У Переса просто стояк на Мбаппе, другой причины я не вижу!
+1
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Геннадий Тимченко
до переезда Месси в штаты было по три новости на дню о его будущем (причем две про возвращение в родной клуб), теперь пришла очередь Мбаппе - только ленивый не поделится "💯% инфой"🤣🤣🤣
+2
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Goodkiller Gambler
Ответ Vatikan
Почему? ПСЖ чемпионом стал, пошумел в Лч. Стабильно играет, команда строится вокруг мбаппе . Зачем ему уходить
Чемпион Франции - это уже давно не престижно.
Пошумели в ЛЧ? Угу, видели мы. Отлетели от Баварии только в путь.
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Zizu 5
Ответ Killer_na_belom_barse$
Хотел бы перейти, давно бы перешел. Белингем, Тчуамени не дадут соврать.
ну звали его однажды, по сути, а не каждое ТО
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Геннадий Чеботарев
Ответ выходец из убежища
Мбаппе конечно может эталонно развести владельцев ПСЖ. Сначала выбил огромнейший контракт, а потом ушёл свободным агентом.
шейхи сами построили такую систему. сначала они кидались баблом ,как безумные а сейчас его очередь ходить в эту игру. и он так и сделает. или они ему предложат длинный и сладкий контракт,хотя бы как сейчас но без бонусов,с личкой 100 до налогов или он через год уйдет свободным агентом к шейхам но с АПЛ.
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Goodkiller Gambler
Ответ DolJun
подождет реал его и до лета, тут вряд ли приходится сомневаться.
Ага, а этот сезон они будут играть с Хоселу типо?? Ересь полная. Либо будут брать Мбаппе сейчас, либо откажутся окончательно от него и пойдут за другим ЦФ, за Кейном например.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Vatikan
Мбаппе не поменяет свой текущий клуб на какой то Реал. ПСЖ гораздо сильнее сейчас и в будущем!
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Goodkiller Gambler
Ответ RS7
Надеюсь этим летом Реал будет активен на трансферном рынке, Мбаппе можно и до лета 24го подождать.
Не будут они его потом ждать, потому что сезон с одним Хоселу никто начинать не будет. Пойдут за Мбаппе сейчас, если не выйдет с ним, то за Кейном.
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Killer_na_belom_barse$
Ответ Zizu 5
ну звали его однажды, по сути, а не каждое ТО
Значит каждое ТО должны звать? Глядишь на 10 раз передет...
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выходец из убежища
Мбаппе конечно может эталонно развести владельцев ПСЖ. Сначала выбил огромнейший контракт, а потом ушёл свободным агентом.
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Xxx zzz
Ответ Геннадий Чеботарев
перец не даст ему такие бабки,какие он хочет,по з/п. а на условные 20-25 после налогов он не пойдет. Реалу про него надо забыть и не морочить голову ни себе ни болельщикам.
😆😆😆еще как отдаст,без всяких раздумий
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