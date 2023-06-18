Мбаппе о возможном уходе свободным агентом: «Я останусь в «ПСЖ», а будущее решу в 2024-м. За год может многое произойти»
Килиан Мбаппе заявил, что останется в «ПСЖ» в следующем сезоне.
– Вы уйдете из «ПСЖ» в качестве свободного агента в 2024 году?
– Я останусь в «ПСЖ» в следующем сезоне, а будущее решу только в 2024 году. За год может произойти многое, особенно в клубе вроде «ПСЖ», – сказал форвард сборной Франции в интервью Téléfoot.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Естественно, ни о каком продлении и речи быть не может. Только новая дойка катарцев, со стандартным бонусом за подписание, намёками на уход в Мадрид. Думаю, и в этот раз прокатит
На самом деле ПСЖ хочет продлить, но Мбаппе пока не определился, выбирает между мечтой и мечтой
1.Титул Герцога Бургунского и Норманского + должность Великого Эмира - Киллиан ибн Бурухтан второй-второй..
2. Мама - ранг наследной Баранессы и замок Сент-Клу.
3. Отцу- чин губернатора всех африканских колоний.
4. 100 млн в год+ 5% нефтяных и газовых доходов Катара.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Перес, бери в разработку Кейна...тем более вам девятка нужнее чем левый нап.
Он сам понимает ,что совершил ошибку продлив контракт. Деньги это конечно хорошо, но пора уже играть в лиге посильнее, выигрывать трофеи, и бороться за ЗМ .
Реал для этого идеальный клуб.
Но и с псж хочет уйти хорошо, отыграть ещё сезон, затащить псж как можно выше , и уйти спокойно отработав контракт.