Мбаппе о возможном уходе свободным агентом: «Я останусь в «ПСЖ», а будущее решу в 2024-м. За год может многое произойти»

Килиан Мбаппе заявил, что останется в «ПСЖ» в следующем сезоне.

– Вы уйдете из «ПСЖ» в качестве свободного агента в 2024 году?

– Я останусь в «ПСЖ» в следующем сезоне, а будущее решу только в 2024 году. За год может произойти многое, особенно в клубе вроде «ПСЖ», – сказал форвард сборной Франции в интервью Téléfoot.

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