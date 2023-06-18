Мбаппе о возможном уходе свободным агентом: «Я останусь в «ПСЖ», а будущее решу в 2024-м. За год может многое произойти»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе заявил, что останется в «ПСЖ» в следующем сезоне.

– Вы уйдете из «ПСЖ» в качестве свободного агента в 2024 году?

– Я останусь в «ПСЖ» в следующем сезоне, а будущее решу только в 2024 году. За год может произойти многое, особенно в клубе вроде «ПСЖ», – сказал форвард сборной Франции в интервью Téléfoot.

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43 комментария

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arspurs9
Забавно пытается усидеть на двух стульях. Идеальный кандидат в депутаты.
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Elm
За год выбьет новый контракт из ПСЖ.
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Wild91688
Опять начал велять одним местом
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Alex Slobodskikh
Внезапно, самая высокая зарплата Мбаппе стала мусором на фоне саудовских пенсий Бензема или Канте.
Естественно, ни о каком продлении и речи быть не может. Только новая дойка катарцев, со стандартным бонусом за подписание, намёками на уход в Мадрид. Думаю, и в этот раз прокатит
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Ena Therapy
Пора дедушке Пересу опомниться, купить Кейна и забыть об этой золушке окончательно.
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Blaumerc
Ответ Elm
За год выбьет новый контракт из ПСЖ.
звучит как будто ПСЖ не желает продлевать Мбаппе.
На самом деле ПСЖ хочет продлить, но Мбаппе пока не определился, выбирает между мечтой и мечтой
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Andrey Ashhabadskiy
Зае Мбаппе
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Zaur1993
Очень сильно надеюсь, что Перес откажется от идеи его подписания даже свободным агентом, понимаю, как игрок, как медийная личность Мбаппе суперзвезда и в Реале всегда были такие игроки, но из-за его этих как сказать, вообще из-за всей драмы, что тянется с прошлого лета, просто не хочу, чтобы он когда либо выступал за королевский клуб
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Sla Slo
Ответ arspurs9
Забавно пытается усидеть на двух стульях. Идеальный кандидат в депутаты.
Какой же ты (далее слова, которые обозначают человека, не очень дружного с головой ) . Тебе везде мерещатся депутаты ? Не пора ли обратиться в медучреждение ?
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Darth_Malice
идеальный пример поговорки "молчи, за умного сойдёшь". уже столько всего наговорил лишнего и несвязанного друг с другом, что просто караул
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&_Bishep_&
Началось 😊😊 Агент уже отправил на почту клуба:
1.Титул Герцога Бургунского и Норманского + должность Великого Эмира - Киллиан ибн Бурухтан второй-второй..
2. Мама - ранг наследной Баранессы и замок Сент-Клу.
3. Отцу- чин губернатора всех африканских колоний.
4. 100 млн в год+ 5% нефтяных и газовых доходов Катара.
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Перес, бери в разработку Кейна...тем более вам девятка нужнее чем левый нап.
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madrilenos
Всё Баста! Мадриду реально уже нужно подписать Кейн и не страдать всякой ****. 3 дня назад он сказал что это его последний год в Париже и даже неделя не прошло и он заявляет что за год может многое изменится. в конечном итоге в конце трансферного окна Мадрид опять предложит 200м, Париж откажет и летом он подпишет новый контракт. а Мадрида целый сезон будет играть с Хоселу в атаке. прекрасно просто)))
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rb9zhtsnvb
Ответ Alexander Nikitin
Не будет его брать Перес, слишком рискованно и склочно, не тот экземпляр.
Он Азара свое время купил и лохонулся!
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corazón blanco
Идеальный расклад для Мадрида. Теперь можно сконцентрироваться на покупке центрфорварда, который даже при наличии Килиана в будущем просто жизненно необходим Мадриду. Ну и плюс, что не нужно будет платить большую сумму трансфера.
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Εвгений Βладимиров
Мыльная опера "Мбаппе и будущее", серия 3432
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Demyan Grachev
вах,какой непостоянный черепах. месси хорошо прокачал его шантажиста
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Ahmad Munir
Думаю, Перес не дурак и не будет ходить год во френдзоне у этой принцессы. Набирай Леви
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madrilenos
Ответ Dan Kennedy
Да, лучше взять Кейна или Осимхена. К тому же Винисиус есть слева, который по сути игрок позиции Мбаппе. Все же Килиан на форварде такое. Связка Винисиус-Мбаппе вызывает вопросы. Мбаппе будет вечно выбивать деньги и это плохо для Реала. Ну и зарплата Киллиана навредит коллективу, тот-же Винисиус начнет требовать столько же.
выбивать ничего из Мадрида не получится. все кто хотел что-то себе выбивать, сразу уходили из клуба. да и с Вини у них будет убойная связка. но просто реально надоел уже. нужно забыть про него и точка.
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sacha2
...не, он так и будет всех шантажировать своими продлёнками.
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ILAJ
Больше золота, принесут 3 мешка золота значит
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Акира_1
Мбаппе вероятно действительно пофиг, где играть. Кто больше отвалит, туда и пойдёт. Хоть Реал, хоть МЮ, хоть ПСЖ.
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Безымянный болельщик
Если он точно хочет уйти в Реал, то по договорённости с Пересом сидит год в ПСЖ, потом приходит бесплатно и получает подписной бонус 50-100 млн за счёт сэкономленных средств неосуществившегося трансфера.
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Dan Kennedy
Ответ madrilenos
Всё Баста! Мадриду реально уже нужно подписать Кейн и не страдать всякой ****. 3 дня назад он сказал что это его последний год в Париже и даже неделя не прошло и он заявляет что за год может многое изменится. в конечном итоге в конце трансферного окна Мадрид опять предложит 200м, Париж откажет и летом он подпишет новый контракт. а Мадрида целый сезон будет играть с Хоселу в атаке. прекрасно просто)))
Да, лучше взять Кейна или Осимхена. К тому же Винисиус есть слева, который по сути игрок позиции Мбаппе. Все же Килиан на форварде такое. Связка Винисиус-Мбаппе вызывает вопросы. Мбаппе будет вечно выбивать деньги и это плохо для Реала. Ну и зарплата Киллиана навредит коллективу, тот-же Винисиус начнет требовать столько же.
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VuNePonimaete
Поражаюсь тем фанатам Реала, кто до сих этого персонажа хочет видеть в Мадриде. Вы точно за Реал болеете?
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Valik Slovo
Уйдёт в Реал через год бесплатно.
Он сам понимает ,что совершил ошибку продлив контракт. Деньги это конечно хорошо, но пора уже играть в лиге посильнее, выигрывать трофеи, и бороться за ЗМ .
Реал для этого идеальный клуб.
Но и с псж хочет уйти хорошо, отыграть ещё сезон, затащить псж как можно выше , и уйти спокойно отработав контракт.
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