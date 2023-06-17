Переход Мбаппе в «МЮ» из «ПСЖ» исключен. Форвард мечтает о «Реале» с детства (The Athletic)

Переход Килиана Мбаппе в «Манчестер Юнайтед» из «ПСЖ» невозможен.

Как пишет The Athletic со ссылкой на источники в обоих клубах, переход Мбаппе в « » исключен, так как нападающий с детства мечтает оказаться в « ».

Ранее Килиан заявил, что не активирует опцию продления контракта с «ПСЖ» еще на сезон – до 2025 года. Таким образом, он либо сменит клуб этим летом, либо уйдет бесплатно в следующем году.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий забил 41 гол и сделал 9 результативных передач в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной