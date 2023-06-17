Переход Мбаппе в «МЮ» из «ПСЖ» исключен. Форвард мечтает о «Реале» с детства (The Athletic)
Переход Килиана Мбаппе в «Манчестер Юнайтед» из «ПСЖ» невозможен.
Как пишет The Athletic со ссылкой на источники в обоих клубах, переход Мбаппе в «Ман Юнайтед» исключен, так как нападающий с детства мечтает оказаться в «Реале».
Ранее Килиан заявил, что не активирует опцию продления контракта с «ПСЖ» еще на сезон – до 2025 года. Таким образом, он либо сменит клуб этим летом, либо уйдет бесплатно в следующем году.
В минувшем сезоне 24-летний нападающий забил 41 гол и сделал 9 результативных передач в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим
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Смешно, смешно. Все условия были для перехода в прошлом году, но видимо отказался, потому что хотел мечтать ещё сильнее
- Мбаппе не собирается продлевать контракт с «ПСЖ».
- «ПСЖ» не собирается расставаться с Мбаппе бесплатно.
- Мбаппе собирается остаться в «ПСЖ» и уйти бесплатно.
В целом всё очень понятно :)
– Есть.
– Какая?
– Играть в Реале.
– Так переходи.
– Да? А как потом жить без мечты?
Статистика Роналду за Реал:
16 трофеев
450 голов в 438 матчах
Лучший бомбардир в истории Реала
Ну да, лох какой-то, переплатили за петушка какого-то)))
Отмыться от такого черепашка сможет только если возглавит поход за ушастыми, что-то в стиле Реала 16-18. Всё остальное будет провалом, слишком много мыла в этой драме.