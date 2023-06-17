Переход Мбаппе в «МЮ» из «ПСЖ» исключен. Форвард мечтает о «Реале» с детства (The Athletic)

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Переход Килиана Мбаппе в «Манчестер Юнайтед» из «ПСЖ» невозможен.

Как пишет The Athletic со ссылкой на источники в обоих клубах, переход Мбаппе в «Ман Юнайтед» исключен, так как нападающий с детства мечтает оказаться в «Реале».

Ранее Килиан заявил, что не активирует опцию продления контракта с «ПСЖ» еще на сезон – до 2025 года. Таким образом, он либо сменит клуб этим летом, либо уйдет бесплатно в следующем году.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий забил 41 гол и сделал 9 результативных передач в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

79 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусеконь
пока вся его карьера говорит о том, что он больше о деньгах мечтал
+82
0
+82
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Логинов
Мечтает о Реале

Смешно, смешно. Все условия были для перехода в прошлом году, но видимо отказался, потому что хотел мечтать ещё сильнее
+49
-1
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Sokolov
Ага, видели мы как он хочет в Реале играть
+34
0
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Смолов
Ответ Ман Сити
Какой Мбаппе? Удел маню покупать или престарелых 40-х звезд или оверпрайс ноунеймов вроде Антони и Лисандо по 100 лямов. Какой смысл Мбаппе идти в проект и играть в ЛЕ?
Не знал, что чемпион мира Лисандро, ноунейм)
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Собиратель хаоса
Ответ Сергей Логинов
Мечтает о Реале Смешно, смешно. Все условия были для перехода в прошлом году, но видимо отказался, потому что хотел мечтать ещё сильнее
Конечно. Если перейдет в Реал, то мечтать будет не о чем. Как жить без мечты?😄
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ Никита Смолов
Не знал, что чемпион мира Лисандро, ноунейм)
Манся на постоянной основе находится под парами бензина, поэтому его писанину не стоит воспринимать всерьез.
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Итак, что мы имеем:
- Мбаппе не собирается продлевать контракт с «ПСЖ».
- «ПСЖ» не собирается расставаться с Мбаппе бесплатно.
- Мбаппе собирается остаться в «ПСЖ» и уйти бесплатно.
В целом всё очень понятно :)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fma wozo
Безобразный 🙉
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaviknat
Ответ Ман Сити
Какой Мбаппе? Удел маню покупать или престарелых 40-х звезд или оверпрайс ноунеймов вроде Антони и Лисандо по 100 лямов. Какой смысл Мбаппе идти в проект и играть в ЛЕ?
Как давно Сити стал стабильно играть в ЛЧ?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Войнов
Ответ Гусеконь
пока вся его карьера говорит о том, что он больше о деньгах мечтал
Мечты - Реал , цель - много денег.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Гусеконь
пока вся его карьера говорит о том, что он больше о деньгах мечтал
Так если в Реал перейдёт, то мечта пропадёт. А Киллиан романтик-с🤓
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uragan Boy
🙉
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EVERGREEN
какой МЮ, мбапе, ПСЖ - вы зайдите в матч центр - там играют Люксембург -Лихтенштейн
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
– Мбаппе, у тебя есть мечта?
– Есть.
– Какая?
– Играть в Реале.
– Так переходи.
– Да? А как потом жить без мечты?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Пименов
Искренне желаю ему остаться в ПСЖ. Похоже, он уже возомнил себя примой, и будет портить командный дух в любом коллективе.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. Galacticos
ахаха,слышали эту сказку уже,когда он переходил из Монако в Псж,а потом продлял контракт (еще одна ошибка в его возрасте и карьера считай пошла под наклон,как у Погба😄😄😄😄
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Потёмкин Степан
Ответ rigobersong
2 чемпионства за 9 лет, полное деклассирование от Месси и Барселоны, постоянно унизительные поражения 5-0, 0-4,3-0 и т.д. Ты футбол смотришь вообще?:) Роналду забивает 48, Месси на изи перекрывает 50:) Разница в том, что роналду играл на максимум, Месси на лайте если хотел перекрывал его достижения, при этом половину пенальти отдавал партнерам, и никогда не гнался за голами:))
Чемпионства 2 у Реала, он один тащить не мог в принципе, также как и в матчах с Барселоной. Месси больше забивает? Тогда почему у Роналду больше голов за карьеру?) А про то что Месси играет «на расслабоне» это вообще дурь необоснованная

Статистика Роналду за Реал:
16 трофеев
450 голов в 438 матчах
Лучший бомбардир в истории Реала

Ну да, лох какой-то, переплатили за петушка какого-то)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Новости из 2017
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rachidibrahimov
Ответ JENNINGS
Итак, что мы имеем: - Мбаппе не собирается продлевать контракт с «ПСЖ». - «ПСЖ» не собирается расставаться с Мбаппе бесплатно. - Мбаппе собирается остаться в «ПСЖ» и уйти бесплатно. В целом всё очень понятно :)
Понятно, что ничего не понятно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
G.H.O.S.T.
Прошлогоднее пятно не смыть больше. Болельщики даже после перехода в Реал будут это вспоминать.
Отмыться от такого черепашка сможет только если возглавит поход за ушастыми, что-то в стиле Реала 16-18. Всё остальное будет провалом, слишком много мыла в этой драме.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rachidibrahimov
Как же, он за....достал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Белкин
цена этой мечты разговор с Макроном (если конечно это вообще правда)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Ответ Любезный Коссутий
Манся на постоянной основе находится под парами бензина, поэтому его писанину не стоит воспринимать всерьез.
С 2012 года я бы сказал
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Ответ Иван Пименов
Искренне желаю ему остаться в ПСЖ. Похоже, он уже возомнил себя примой, и будет портить командный дух в любом коллективе.
Так ок, все равно в плюсе, лучше в ПСЖ, чем в маню играть в ЛЕ и получать 6-7 от Сити и Ливера.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Где-то я уже это читал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий