Мать Мбаппе – фанату, желающему увидеть Килиана в «Реале»: «Париж, Париж, Париж»
Мать Килиана Мбаппе дала понять, что форвард планирует остаться в «ПСЖ» на следующий сезон.
Файза Ламари присутствовала на игре сборных Франции и Гибралтара (3:0), в которой ее сын забил гол с пенальти.
В перерыве к ней подошел болельщик и сказал, что хотел бы посмотреть на Мбаппе в составе «Реала».
«Париж, Париж, Париж», – с улыбкой ответила мать футболиста.
«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Напомню, что самый лучший футболист(и казалось бы самый преданный) Барселоны не смог остаться в команде из-за его огромного контракта🙏