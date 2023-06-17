Мать Мбаппе – фанату, желающему увидеть Килиана в «Реале»: «Париж, Париж, Париж»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига болельщики квалификация Евро-2024 сборная Гибралтара по футболу Килиан Мбаппе Футбол

Мать Килиана Мбаппе дала понять, что форвард планирует остаться в «ПСЖ» на следующий сезон.

Файза Ламари присутствовала на игре сборных Франции и Гибралтара (3:0), в которой ее сын забил гол с пенальти.

В перерыве к ней подошел болельщик и сказал, что хотел бы посмотреть на Мбаппе в составе «Реала».

«Париж, Париж, Париж», – с улыбкой ответила мать футболиста.

«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим

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15 комментариев

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ZA.RMA
Деньги, деньги, деньги
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MUthebest
Бонус за лояльность, Бонус за лояльность, Бонус за лояльность
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Fma wozo
Африка Африка Африка
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Роман
Париж заменить словом деньги и ничего не изменится.
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Arman FCSM
Информативненько
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robbaggio
Скоро Флойду Мейвезеру придётся уступить своё прозвище "Money" Киллиану
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Andrey Ashhabadskiy
Черепашки к деньгам
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Syndycate
Мани мани мани
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гилберт
Париж, Париж, мой славный друг...
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Ринат Салаев
Любой профессионал своего дела работает там, где платят больше. Тем более, что в футбол играют не всю жизнь.
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ZA.RMA
Ответ rigobersong
ну так в реале все наемники:) За что еще там играть:)
А в Барселоне кто играет и за что играют?)

Напомню, что самый лучший футболист(и казалось бы самый преданный) Барселоны не смог остаться в команде из-за его огромного контракта🙏
+1
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гилберт
Ответ ZA.RMA
Деньги, деньги, деньги
Мани, мани, мани...
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