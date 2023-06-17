Мать Мбаппе – фанату, желающему увидеть Килиана в «Реале»: «Париж, Париж, Париж»

Мать Килиана Мбаппе дала понять, что форвард планирует остаться в «ПСЖ» на следующий сезон.

Файза Ламари присутствовала на игре сборных Франции и Гибралтара (3:0), в которой ее сын забил гол с пенальти.

В перерыве к ней подошел болельщик и сказал, что хотел бы посмотреть на Мбаппе в составе « ».

«Париж, Париж, Париж», – с улыбкой ответила мать футболиста.

«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим

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