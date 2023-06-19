Депутат Свищев о приговоре Промеса: «Он может быть орудием политического давления на футбол в России. Нидерланды – недружественная страна, почти военные враги»

Теги Спартак высшая лига Нидерланды премьер-лига Россия Государственная дума Дмитрий Свищев Квинси Промес Политика Футбол

Депутат Дмитрий Свищев связал приговор Квинси Промеса в Нидерландах с политикой.

Промес сегодня был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.

«Это очень сложная ситуация, в которой нужно разобраться подробнее.

Нидерланды – совершенно недружественная страна России. Они нам сейчас почти военные враги из-за поставок вооружений. Поэтому любые судебные дела, которые связаны с Россией, будут рассматриваться в ущерб нашей стране.

Будь сейчас мирное время, исход по Промесу был бы другим. Считаю, тут может играть роль предвзятость нидерландского суда из-за «Спартака». В этой ситуации «Спартак» может оказать квалифицированную помощь своему игроку. У них сильные юристы, они помогут.

Промес сейчас может быть орудием политического давления на футбол в России. Нельзя позволить через него давить на наши клубы. Нужно убедиться, что обвинения имеют под собой доказательства и реальные мотивы», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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59 комментариев

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ksn 1979
Суд Нидерландов осудил по уголовной статье гражданина Нидерландов, но атака на Россию. Великолепно.
+151
-4
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Egor Aleksandrovich
ахахахахахахаха
+67
-9
+58
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Владимири Йолкиннен
О, защитники подъехали. Депутата ему, депутата!
+46
-5
+41
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Александр Жердин
Какое политическое давление? Он простой уголовник, и статья у него - бытовуха с применением кухонного ножа.
+40
0
+40
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Борис Громов
свищев судит по себе и себе подобным , у него в голове не укладывается, что суд может судить человека по делам, а не по его положению в обществе, политическим взглядам и толщине кошелька
+22
-3
+19
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ApXuMaHqPuT
Депутат Свищев: «Готовы принять Промеса в ЛДПР»👍
+17
-1
+16
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Геннадий Тимченко
а чего Свищёв с Титюшкиным не высказывается о гражданине сразу двух недружественных стран, внедрившегося в хоккей и, в целях дезориентации российского общества, называющего игры внутри союзного государства СУПЕРсерией❓🤔
+10
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+10
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snork
Причём здесь недружественные страны, человек совершил уголовное преступление и получил срок, в странах где есть законность так и должно быть.
+10
-1
+9
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Faust Doc
Депутаты своих не бросают!
Гы гы гы
+9
-1
+8
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Tiestorzn17
Логика железная, раз там преступник - значит тут свой в доску 🤦‍♂️
+7
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Михаил Рыбкин
Ответ Александр Жердин
Какое политическое давление? Он простой уголовник, и статья у него - бытовуха с применением кухонного ножа.
Сейчас ещё подъедет статья за перевозку в особо крупном размере. Какой же замечательный человек, раз за него аж депутат заступается.
+7
-1
+6
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Злодей Спб
Если Промес выступит в поддержку СВО и скатается в Крым - паспорт РФ скорее всего ему дадут оперативно. Уж "подвергаться политическому давлению", то за дело. Да и паспорт надо отработать.

Но на всякий случай к контейнерам в порту Севастополя его лучше не подпускать, а то вдруг на него 1.3 тонны улик по другому делу выпадут.
+8
-2
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snegoviq
Из-за поставок оружия суды Нидерландов перестали быть независимыми и непредвзятыми. Товарищ депутат, по себе людей не судят. Если у вас в стране бардак и нет судов, то это не значит, что везде так же и все такие же гопники, как и вы
+8
-2
+6
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ksn 1979
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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Других мнений быть не может
+6
0
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Владислав Бондарчук
Так, там где-то ещё у нас дядя играет, который ребёнка убил, ему тоже срок дали, тоже давление? Ждём мнение депутата терюшкова
+10
-5
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Kira625
Нидерланды почти враги, а голландские уголовники почти друзья
+7
-2
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KOTOV71
Обычный " гопник", " мелкий хулиган", зачем сюда политику " привязывать"? В чём " сложность ситуации"? Обычная " кухонная семейная разборка" таких " промесов" миллион.
+4
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lezhik
Ответ ApXuMaHqPuT
Депутат Свищев: «Готовы принять Промеса в ЛДПР»👍
Лучше сразу в МИД, там специалисты по провозу веществ будут востребованы.
+4
0
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Don Merzavez
Осталось только придурошному из Химок высказаться.
+3
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Геннадий Тимченко
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Дайте угадаю пж. Йозе Марино?
Йозе Марино, в знак протеста, мог бы отказаться хотя бы от гражданства Великобритании
+3
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Петроград
Ответ ApXuMaHqPuT
Депутат Свищев: «Готовы принять Промеса в ЛДПР»👍
Лугового с Бутом уже приняли. У них большой опыт.
+3
0
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>///S K 1 L S///<
Ахахаахха
И это говорит наш депутат, просто выгораживая человека нарушевшего закон))
+4
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Заборостроитель
Позвоните Нейровольфовичу
+2
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притвиц
Что за бред несет этот депутат , какая предвзятость из-за Спартака , уголовник должен сидеть , что в Нидерландах, что в России . Спартаку не нужно даже близко соваться в это дело.
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космонавт на дереве
Великодушный царь больше 30 тысяч преступников освободил за участие в "СВО", среди которых убийцы и насильники, Промес ребёнок по сравнению с ними
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