Депутат Свищев о приговоре Промеса: «Он может быть орудием политического давления на футбол в России. Нидерланды – недружественная страна, почти военные враги»
Депутат Дмитрий Свищев связал приговор Квинси Промеса в Нидерландах с политикой.
Промес сегодня был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.
«Это очень сложная ситуация, в которой нужно разобраться подробнее.
Нидерланды – совершенно недружественная страна России. Они нам сейчас почти военные враги из-за поставок вооружений. Поэтому любые судебные дела, которые связаны с Россией, будут рассматриваться в ущерб нашей стране.
Будь сейчас мирное время, исход по Промесу был бы другим. Считаю, тут может играть роль предвзятость нидерландского суда из-за «Спартака». В этой ситуации «Спартак» может оказать квалифицированную помощь своему игроку. У них сильные юристы, они помогут.
Промес сейчас может быть орудием политического давления на футбол в России. Нельзя позволить через него давить на наши клубы. Нужно убедиться, что обвинения имеют под собой доказательства и реальные мотивы», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
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Гы гы гы
Но на всякий случай к контейнерам в порту Севастополя его лучше не подпускать, а то вдруг на него 1.3 тонны улик по другому делу выпадут.
И это говорит наш депутат, просто выгораживая человека нарушевшего закон))