Энрике – приоритет для «ПСЖ». Он оценивается выше Моуринью и Мотты

Теги ПСЖ Рома Жозе Моуринью Тиаго Мотта лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Болонья Луис Энрике Кристоф Гальтье Луиш Кампуш Футбол

«ПСЖ» заинтересован в назначении Луиса Энрике на пост тренера.

Французский клуб под руководством Кристофа Гальтье выиграл Лигу 1 в нынешнем сезоне, но не добился результата в Лиге чемпионов и Кубке Франции.

Тренер может покинуть должность главного тренера «ПСЖ» в это межсезонье.

Катарские владельцы клуба и Луиш Кампуш считают Луиса Энрике идеальным кандидатом на пост тренера парижан. Переговоры с ним начались.

Отмечается, что Энрике, ранее тренировавший сборную Испании и «Барселону», оценивается выше Жозе МоуриньюРома») и Тиаго МоттыБолонья»). Его кандидатура устраивает всех в клубе.

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21 комментарий

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deadjoker
Вот я прям представил как лютый догматик Энрике будет объяснять мбаппе и Неймару как они должны играть
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Serge Vendino
Ответ deadjoker
Вот я прям представил как лютый догматик Энрике будет объяснять мбаппе и Неймару как они должны играть
Ну с Неймаром он уже работал, получалось довольно-таки неплохо
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+13
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iegord
Ответ deadjoker
Вот я прям представил как лютый догматик Энрике будет объяснять мбаппе и Неймару как они должны играть
Ну я скорее готов поверит в то, что с Мбаппе и Неймаром получится у Энрике, чем в успех Моуриньо
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CSKA\LAZIO\Netherlands
Да оставьте Моуринью в Роме ещё хотя бы на сезон(при такой же игре). Показал хороший результат, нам всё нравится😃
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Aristokrat_13
Вот и дожил Моур до того, что его ниже Энрике котируют. А лет 10 назад считался одним из лучших в мире
Футбол Моуриньо не для ПСЖ
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Universal1000
Ответ Aristokrat_13
Вот и дожил Моур до того, что его ниже Энрике котируют. А лет 10 назад считался одним из лучших в мире
Энрике просто намного лучше работает уже лет эдак 10.
Всё логично.
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Rio de Janeiro
Потратить миллиарды на игроков только для того чтобы их спустил очередной физрук с привлекательным в прошлом резюме.Только такие люди как Гвардиола и Бегиристайн могут поднять Париж
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predMBAPPE
Ответ Rio de Janeiro
Потратить миллиарды на игроков только для того чтобы их спустил очередной физрук с привлекательным в прошлом резюме.Только такие люди как Гвардиола и Бегиристайн могут поднять Париж
Кумана надо в ПСГ, результат будет гамно зато 0 на трансферы + молодежь подтянет) потом назначить Ротена и ЛЧ в кармане)))
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Бронислав Каминский
Ответ зак
Им нужен тренер на ЛЧ, а они берут Физрука Энрике, который напкупит всякий шлак..
Физрук Энрике требл выигрывал,в отличии от прочего скама типа Почетин,Галатьев и т.д.
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Balt39
Ответ deadjoker
Вот я прям представил как лютый догматик Энрике будет объяснять мбаппе и Неймару как они должны играть
Так с игрой, что ставит Энрике, Неймара с Мбаппе будет в кайф! Команда с мячом почти 75% времени. Рывки, да открывания. Да и Ней, как писали уже, играл по началом Лучо
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Михаил Хромаков
Ответ iegord
Ну я скорее готов поверит в то, что с Мбаппе и Неймаром получится у Энрике, чем в успех Моуриньо
с Моуриньо всё просто, все в обороне и выносят на Мбаппе, а Неймар в роли Дибалы ну и стандарты подавать умеет
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Budabuda
Ответ deadjoker
Вот я прям представил как лютый догматик Энрике будет объяснять мбаппе и Неймару как они должны играть
ну как с Ювентусом в финале 2015, не?
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софочка
Ответ Rio de Janeiro
Потратить миллиарды на игроков только для того чтобы их спустил очередной физрук с привлекательным в прошлом резюме.Только такие люди как Гвардиола и Бегиристайн могут поднять Париж
Ну и Юран.
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Homelender_666
Ответ Rio de Janeiro
Потратить миллиарды на игроков только для того чтобы их спустил очередной физрук с привлекательным в прошлом резюме.Только такие люди как Гвардиола и Бегиристайн могут поднять Париж
Не смогут, пока Нассер там всем рулит
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Александр Кот
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Футбол Моуриньо не для ПСЖ
Не сказал бы так. Следу за Псж со времен Семака в Псж. С так м потенциалом трансферов какую Псж, Моуриньо много добьётся.
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predMBAPPE
Если вправит мозги то с Неем и Мбаппе на флангах будет что-то, но нужна 9 да и центр с обороной не ахти, работы много)
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Николай Кукота
Энрике - это большой вопрос
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