Энрике – приоритет для «ПСЖ». Он оценивается выше Моуринью и Мотты
«ПСЖ» заинтересован в назначении Луиса Энрике на пост тренера.
Французский клуб под руководством Кристофа Гальтье выиграл Лигу 1 в нынешнем сезоне, но не добился результата в Лиге чемпионов и Кубке Франции.
Тренер может покинуть должность главного тренера «ПСЖ» в это межсезонье.
Катарские владельцы клуба и Луиш Кампуш считают Луиса Энрике идеальным кандидатом на пост тренера парижан. Переговоры с ним начались.
Отмечается, что Энрике, ранее тренировавший сборную Испании и «Барселону», оценивается выше Жозе Моуринью («Рома») и Тиаго Мотты («Болонья»). Его кандидатура устраивает всех в клубе.
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Всё логично.