Энрике – приоритет для «ПСЖ». Он оценивается выше Моуринью и Мотты

«ПСЖ» заинтересован в назначении Луиса Энрике на пост тренера.

Французский клуб под руководством выиграл Лигу 1 в нынешнем сезоне, но не добился результата в Лиге чемпионов и Кубке Франции.

Тренер может покинуть должность главного тренера « » в это межсезонье.

Катарские владельцы клуба и считают идеальным кандидатом на пост тренера парижан. Переговоры с ним начались.

Отмечается, что Энрике, ранее тренировавший сборную Испании и «Барселону», оценивается выше (« ») и (« »). Его кандидатура устраивает всех в клубе.

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