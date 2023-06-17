«ПСЖ» общался с Артетой, но шансы на его приход близки к нулю. Консейсау, Энрике и Мотта – среди вариантов

«ПСЖ» контактировал с Микелем Артетой и Сержиу Консейсау по поводу работы тренером.

Как утверждает RMC Sport, французский клуб не смог договориться ни с одним из желаемых тренеров и по-прежнему выбирает из нескольких кандидатов.

«ПСЖ» контактирует с тренером «Порту» . На этих выходных его агент прибудет в Париж по работе. В ходе этой поездки он может встретиться с президентом «ПСЖ» , чтобы обсудить кандидатуру Консейсау.

Португальца, который знает французский и уже работал в Лиге 1 (с «Нантом» с 2016-го по 2017-й), привлекает проект «ПСЖ». Консейсау не возражает против смены клуба, так как устал от того, что из «Порту» постоянно уходят лучшие игроки. Контракт тренера с португальским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам контактировал с тренером « » Микелем Артетой. Парижанам симпатичны принципы игры, которую ставит испанец. Кроме того, Артета – бывший игрок «ПСЖ», это тоже нравится клубу. Кампуш и Артета общались в последние недели, но шансы на назначение Микеля в «ПСЖ» близки к нулю. Во-первых, Артете комфортно в «Арсенале». Во-вторых, мнение Кампуша не будет решающим при выборе нового тренера, в отличие от ситуации прошлого лета, когда он настоял на назначении Кристофа Гальтье, хотя все в клубе хотели видеть в Париже Тиаго Мотту.

Аль-Хелайфи по-прежнему нравится вариант с назначением Мотты на пост тренера. Тиаго убедил проект «ПСЖ». Если парижане выберут его, то должны будут договориться с «Болоньей», с которой Мотта связан контрактом еще на год. В «ПСЖ» считают, что Тиаго может помочь развитию игроков академии и команды U19.

Кроме того, по-прежнему не исключено, что новым тренером «ПСЖ» станет Луис Энрике.

Сообщалось, что от работы с «ПСЖ» отказались Зинедин Зидан и Юлиан Нагельсманн.

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