Луис Энрике станет новым главным тренером «ПСЖ».

Как утверждает PSG Community, 53-летний испанец возглавит « ». В ближайшие часы он прилетит в Париж.

Впервые о возможности назначения бывшего главного тренера сборной Испании и «Барселоны» во французский клуб стало известно 4 июня.

Сообщалось, что от работы с «ПСЖ» отказались Зинедин Зидан и Юлиан Нагельсманн.

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