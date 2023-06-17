Энрике возглавит «ПСЖ». Он прилетит в Париж в ближайшие часы (PSG Community)
Луис Энрике станет новым главным тренером «ПСЖ».
Как утверждает PSG Community, 53-летний испанец возглавит «ПСЖ». В ближайшие часы он прилетит в Париж.
Впервые о возможности назначения бывшего главного тренера сборной Испании и «Барселоны» во французский клуб стало известно 4 июня.
Сообщалось, что от работы с «ПСЖ» отказались Зинедин Зидан и Юлиан Нагельсманн.
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Бтв на Флика, выигравшего в 2020 требл (хотя в случае с Баварией формулировка "требл" слишком громкая), все до сих пор молятся и восхищаются какой же он крутой тренер. Человек выиграл ЛЧ в ковидный сезон не встретившись до финала ни с одним серьезным соперником с 1 матчем в ПО на нейтральном поле (у Челси - Лэмпард, у Барселоны - Сетьен и неразбериха в клубе).