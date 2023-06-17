Энрике возглавит «ПСЖ». Он прилетит в Париж в ближайшие часы (PSG Community)

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Луис Энрике Футбол

Луис Энрике станет новым главным тренером «ПСЖ».

Как утверждает PSG Community, 53-летний испанец возглавит «ПСЖ». В ближайшие часы он прилетит в Париж.

Впервые о возможности назначения бывшего главного тренера сборной Испании и «Барселоны» во французский клуб стало известно 4 июня.

Сообщалось, что от работы с «ПСЖ» отказались Зинедин Зидан и Юлиан Нагельсманн.

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76 комментариев

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Cruel Snake
И сразу же можно начинать искать тренера на следующий сезон. У них так это работает
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2vdhrvmmzf
Ответ HI MARS
Одного физрука заменили другим
Интересно кто в вашей вселенной считается хотя бы средним тренером, если человек с треблом физрук
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Roo91
ПСЖ решил выиграть чемпионат по владению мячом.
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Родя Раскольников
Ответ Исмаилгаджи Хачалов
А где ты видел не отрабатывающего Неймара? При Тухеле Неймар отлично закрывал свой фланг в то время как Мбаппе более свободно играл
Так челы из комментов матчи не смотрят, ты не в курсе? Он смотрит игры своего любимого клуба и почитывает спортс, на котором каждый год выходит статья что Неймар травмировался и улетел к сестре на день рождения - от того и образ.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Cruel Snake
И сразу же можно начинать искать тренера на следующий сезон. У них так это работает
Сначала осенью нужно получить десятки материалов как Энрике великолепно перестроил ПСЖ и теперь это совсем другой клуб, а потом уволить в конце сезона
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Balt
Энрике: Ну на год можно и в ПСЖ заскочить.
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ deadjoker
Это они как планируют неймара с мбаппе заставить играть в прессинге на регулярной основе?
А где ты видел не отрабатывающего Неймара? При Тухеле Неймар отлично закрывал свой фланг в то время как Мбаппе более свободно играл
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Trash Talking
Мало того, что результатов было с гулькин нос, так теперь еще и игра станет стерильной
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Achilles 21
Ответ juventus97@vk.com
Надо было Моуриньо, но нет не надо - для "ПСЖ", им же незачем проходить по сетке плей-офф
забуду о моуре,его прерогатива сейчас лига европы и лига конференций
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Vinnipukh Vinni
Ответ Владимир Самсонов
Месси за ПСЖ не показывал даже 10 % от своего уровня - мало кому такое понравится.
Но даже не показывая 10%, был лучшим игроком команды.
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Swerige78
Тут главное на какой срок пригласят, если будут требовать результата здесь и сейчас то ничего у Энрике не получится..
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Родя Раскольников
Ответ Павел Федин
Удивительно повезло Энрике с МСН конечно. Тогда зацепил требл благодаря им и другим игрокам Барсы на пике и теперь везде котируется топовым тренером)
Ну, Павлу Федину, конечно, виднее, но один из аргентинских игроков той команды Энрике называл его своим лучшим тренером после Гвардиолы и рассказывал как вся команда уговаривала его остаться в 2017. Ну это так, вряд ли что-то сильно важное.

Бтв на Флика, выигравшего в 2020 требл (хотя в случае с Баварией формулировка "требл" слишком громкая), все до сих пор молятся и восхищаются какой же он крутой тренер. Человек выиграл ЛЧ в ковидный сезон не встретившись до финала ни с одним серьезным соперником с 1 матчем в ПО на нейтральном поле (у Челси - Лэмпард, у Барселоны - Сетьен и неразбериха в клубе).
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Alex_V69
Ответ AF007
Толмач в пролёте) Хрен ему, а не халявные чашки. В Роме пусть шестые места коллекционирует
Через годик позовут) с этими шейхами главное - не торопиться.
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Владддд
Ответ Иван Иванов
Огоо, это наверное лучший выбор тренера! Энрике построил классную команду с МСН, так что должен построить шикарную команду с дуэтом Ней-Килиан.
И Феррана на фланг купит, связка с Солером заработает.
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Ready FoR WaR
Ответ Мохнатый55
Сложно представить более неудачный выбор. Энрике это реально физрук. Но хоть додумались не звать Выжималку.
У физрука есть требл)
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Wild Plum
ПСЖ молодцы, думают не только о себе, но и о лиге) Не хотят, чтобы интерес к чемпионату терялся, дают шанс другим командам!
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Mr@k
новым главным промежуточным тренером?.
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Evergreen
У ПСЖ такой же цикл как у Спартака. Сча начнут вообдушевленно от победы к победе, дальше пук-среньк и увольнение к концу сезона
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breeze1989
Ответ Иван Иванов
Огоо, это наверное лучший выбор тренера! Энрике построил классную команду с МСН, так что должен построить шикарную команду с дуэтом Ней-Килиан.
Только ни первого, ни второго в команде не будет
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Мохнатый55
Ответ Ready FoR WaR
У физрука есть требл)
Это требл не его, а МСН.
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bangura00
Ответ AF007
Толмач в пролёте) Хрен ему, а не халявные чашки. В Роме пусть шестые места коллекционирует
А тебе вообще не все равно?
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Achilles 21
Ответ Тюменский медвежонок
оооо всё, Мбаппе нужно бежать уже сейчас из ПСЖ, Энрике же играет в футбол по схеме 3-7-0, почти все игроки в центре поля, нападающего не нужно и катаем бесконечно мячик туда-сюда чтоб соперник уснул, будут бить антирекорды по результативности в новом сезоне
ну барса его так точно не играла
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Антон Фалафель
Ждем премиальный ватокат💪
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Кино Музыка
Что-то подсказывает, он задержится.
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deadjoker
Это они как планируют неймара с мбаппе заставить играть в прессинге на регулярной основе?
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