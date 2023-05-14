Галактионов после 1:1 с «Крыльями»: «Локо» не хватало Дзюбы – мощного игрока, через которого можно развивать атаки»

Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов посетовал на отсутствие Артема Дзюбы после ничьей.

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 27-м туре Мир . 34-летний форвард не летал в Самару с командой из-за повреждения.

«Нам не хватило скорости, на которую мы рассчитывали, особенно в атаке в первом тайме. В завершении нужно было быть динамичнее. Но после изменений в перерыве мы добавили в скорости именно на завершающей стадии.

Увы, совсем необязательный гол мы получили, поэтому было неудовлетворение результатом, отсюда эти замены», – сказал в эфире « ».

– Есть у « » зависимость от ? Принадлежит ли ему ключевая роль на поле, и будет ли продлеваться его контракт?

– Понятно, что определенные взаимодействия уже были отлажены с точки зрения командной игры. Он представляет высокую значимость для команды. Конечно, сегодня нам не хватало такого игрока на поле – мощного, через которого можно развивать атаки.

Безусловно, мы и руководители клуба заинтересованы в продлении контракта с Дзюбой. Думаю, что, как мы и договаривались, более конкретный диалог будет после окончания чемпионата.

– Было видно, что Глушенков был заряжен особенно. Учитывали это, придерживая игрока на второй тайм?

– Учитывали, что Максим выйдет с двойной мотивацией и заряженностью. Мы планируем определенные вещи с точки зрения стратегии игры.

Хотелось, чтобы более быстрый Игнатьев дал скорости и динамики в первом тайме, заставил набегаться игроков обороны соперника, а более свежие Глушенков и Изидор усилили бы игру со скамейки. В принципе, так и произошло.

Единственное, мы пропустили необязательный гол – и результат был не в нашу пользу. Нам не хватало остроты в первом тайме. Было мало моментов для взятия ворот, – сказал главный тренер «Локо».