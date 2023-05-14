Галактионов после 1:1 с «Крыльями»: «Локо» не хватало Дзюбы – мощного игрока, через которого можно развивать атаки»

Теги Локомотив Крылья Советов Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Иван Игнатьев Вильзон Изидор Максим Глушенков Футбол

Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов посетовал на отсутствие Артема Дзюбы после ничьей.

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 27-м туре Мир РПЛ. 34-летний форвард не летал в Самару с командой из-за повреждения.

«Нам не хватило скорости, на которую мы рассчитывали, особенно в атаке в первом тайме. В завершении нужно было быть динамичнее. Но после изменений в перерыве мы добавили в скорости именно на завершающей стадии.

Увы, совсем необязательный гол мы получили, поэтому было неудовлетворение результатом, отсюда эти замены», – сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

– Есть у «Локомотива» зависимость от Дзюбы? Принадлежит ли ему ключевая роль на поле, и будет ли продлеваться его контракт?

– Понятно, что определенные взаимодействия уже были отлажены с точки зрения командной игры. Он представляет высокую значимость для команды. Конечно, сегодня нам не хватало такого игрока на поле – мощного, через которого можно развивать атаки.

Безусловно, мы и руководители клуба заинтересованы в продлении контракта с Дзюбой. Думаю, что, как мы и договаривались, более конкретный диалог будет после окончания чемпионата.

– Было видно, что Глушенков был заряжен особенно. Учитывали это, придерживая игрока на второй тайм?

– Учитывали, что Максим выйдет с двойной мотивацией и заряженностью. Мы планируем определенные вещи с точки зрения стратегии игры.

Хотелось, чтобы более быстрый Игнатьев дал скорости и динамики в первом тайме, заставил набегаться игроков обороны соперника, а более свежие Глушенков и Изидор усилили бы игру со скамейки. В принципе, так и произошло.

Единственное, мы пропустили необязательный гол – и результат был не в нашу пользу. Нам не хватало остроты в первом тайме. Было мало моментов для взятия ворот, – сказал главный тренер «Локо».

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6 комментариев

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Вратарь Бага
Если такой клуб зависит, пусть от такого даже игрока, как Дзюба, то можно вообще спокойно в ФНЛ отправляться.
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goleodor
Повеяло примитивным футболом, при этом имея достаточное количество техничных игроков в атаке. Все таки дзюбозависимость?
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Григорий Геник
Дзюба, вернись! Тебя ждут дома…
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Nogoi89
Когда Семак играл через Дзюбу, все его физруком называли. А, Галактионов - оказывается все правильно делает, раскрыл Дзюбу, наш Пеп. Не, в укор Галактионову, он-то тренер нормальный. Просто стандарты двойные в лучшем случае.
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