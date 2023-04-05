Иван Игнатьев интересен «Хапоэлю». Там играет Шапи
Израильский клуб интересуется нападающим «Локомотива»
Форвард «Локо» Иван Игнатьев интересен клубу «Хапоэль» Беер-Шева, сообщает «Спорт-Экспресс».
В январе была информация об интересе «Хапоэля» к Игнатьеву, однако на этот раз речь идет о начале конкретного формирования команды на сезон-2023/24.
В текущем сезоне 24-летний Игнатьев провел за «Локомотив» 21 матч во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Утверждалось, что «Локомотив» не намерен продлевать контракт с Иваном.
Напомним, что за «Хапоэль» играет бывший партнер Игнатьева по «Красннодару» Магомед-Шапи Сулейманов.
С другой стороны - при такой игре Дзюбы Игнатьев максимум запасной, и даже в плане молодёжи - надо ли его держать, когда в команде есть Раков и Никишин - не факт.
В общем, не требую его выгонять из команды, а если решат отпустить бесплатно летом - сильно переживать не буду. Если только за оставшиеся матчи он не проявит себя как-то сверхрезультативно.
На ТМ другая, более менее нормальная статистика
https://www.transfermarkt.world/shapi-suleymanov/leistungsdatendetails/spieler/335725/wettbewerb/ISR1/saison/2022
Но не забивает.
А что такое "Отстранение спортивным судом"?