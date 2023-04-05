Иван Игнатьев интересен «Хапоэлю». Там играет Шапи

Израильский клуб интересуется нападающим «Локомотива»

Форвард «Локо» интересен клубу , сообщает « ».

В январе была информация об интересе «Хапоэля» к Игнатьеву, однако на этот раз речь идет о начале конкретного формирования команды на сезон-2023/24.

В текущем сезоне 24-летний Игнатьев провел за «Локомотив» 21 матч во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Утверждалось, что « » не намерен продлевать контракт с Иваном.

Напомним, что за «Хапоэль» играет бывший партнер Игнатьева по «Красннодару» .