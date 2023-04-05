Иван Игнатьев интересен «Хапоэлю». Там играет Шапи

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Израиль Хапоэль Беер-Шева Иван Игнатьев Магомед-Шапи Сулейманов Спорт-Экспресс Футбол

Израильский клуб интересуется нападающим «Локомотива»

Форвард «Локо» Иван Игнатьев интересен клубу «Хапоэль» Беер-Шева, сообщает «Спорт-Экспресс».

В январе была информация об интересе «Хапоэля» к Игнатьеву, однако на этот раз речь идет о начале конкретного формирования команды на сезон-2023/24.

В текущем сезоне 24-летний Игнатьев провел за «Локомотив» 21 матч во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Утверждалось, что «Локомотив» не намерен продлевать контракт с Иваном.

Напомним, что за «Хапоэль» играет бывший партнер Игнатьева по «Красннодару» Магомед-Шапи Сулейманов.

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19 комментариев

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dbraver
Ответ Ярик01
Если верить статистике sports.ru, там Магомед-Шапи Сулейманов совсем не играет. На ТМ другая, более менее нормальная статистика https://www.transfermarkt.world/shapi-suleymanov/leistungsdatendetails/spieler/335725/wettbewerb/ISR1/saison/2022 Но не забивает. А что такое "Отстранение спортивным судом"?
А про "Отстранение спортивным судом" - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/hapoelbeersheva/3111219.html
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dbraver
Ответ Ярик01
Если верить статистике sports.ru, там Магомед-Шапи Сулейманов совсем не играет. На ТМ другая, более менее нормальная статистика https://www.transfermarkt.world/shapi-suleymanov/leistungsdatendetails/spieler/335725/wettbewerb/ISR1/saison/2022 Но не забивает. А что такое "Отстранение спортивным судом"?
Вчера с Ашдодом нормально сыграл. Два первых гола с его стандартов начинались: https://www.youtube.com/watch?v=rl83SPW_9hE
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imaginary
Ответ Ярик01
Если верить статистике sports.ru, там Магомед-Шапи Сулейманов совсем не играет. На ТМ другая, более менее нормальная статистика https://www.transfermarkt.world/shapi-suleymanov/leistungsdatendetails/spieler/335725/wettbewerb/ISR1/saison/2022 Но не забивает. А что такое "Отстранение спортивным судом"?
дисквал получил за красную
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Кино Музыка
Там он начнет забивать.
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SadlerRG
Алло, Шапи? Это Володька, вы там кроме Игнатьева вообще смотрите кого-нибудь?
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Дима Зезуль
Скоро в Хапоэле будет играть 11 Краснодарских воспитанников, мечта Галицкого сбудется
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pokergirl2023
Иван, а в чем же такой интерес Шапи к Хапоэлю? Может, это связано с тем, что у них похожие названия? Кто знает, может быть, Хапоэль – это сокращение от Хапо Шапи? Шутки в студию, ребята!
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Dmitry Orlov
Ответ инок
Забирайте кто хочет и куда хочет. Локо и Игнатьев с самого начала была авантюра
В чём авантюра-то? Бесплатно, без агентских, зарплата значительно ниже, чем была в Рубине, контракт 1+2. В итоге у Вани 4+2, при том, что он далеко не всегда в старте выходил. А у Раконьяца, купленного за деньги - 0+0.
+2
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+2
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Dmitry Orlov
Переход Игнатьева в Локо был изначально не рискованным - бесплатно, снижение зп (в сравнении с тем, что в Рубине получал), контракт 1+2, заиграл - продлеваем автоматом, не заиграл - отпускаем на все 4 стороны. Претензий по игре к нему не так много, за хет-трик Оренбургу спасибо, он не сачковал, делал, что умеет. Его результаты явно лучше, чем у перешедшего за деньги Раконьяца, который так и не забил ни разу за Локо.
С другой стороны - при такой игре Дзюбы Игнатьев максимум запасной, и даже в плане молодёжи - надо ли его держать, когда в команде есть Раков и Никишин - не факт.
В общем, не требую его выгонять из команды, а если решат отпустить бесплатно летом - сильно переживать не буду. Если только за оставшиеся матчи он не проявит себя как-то сверхрезультативно.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ инок
Забирайте кто хочет и куда хочет. Локо и Игнатьев с самого начала была авантюра
А кому он там хет-трик сделал? Тому клубу должно быть жутко обидно
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инок
Забирайте кто хочет и куда хочет. Локо и Игнатьев с самого начала была авантюра
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БляхаджинсКарпина
Футбольный кроссовер который мы заслужили
+2
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Kanonir152
Иван Игнатьев интересен Шапи из Хапоэля.
+3
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WhatZ
А сколько пафоса то у него и его агента было, когда пытались выбить зп побольше у Краснодара
+7
0
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Yuranich92
Воссоединение великой связки
+3
0
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Ярик01
Если верить статистике sports.ru, там Магомед-Шапи Сулейманов совсем не играет.

На ТМ другая, более менее нормальная статистика
https://www.transfermarkt.world/shapi-suleymanov/leistungsdatendetails/spieler/335725/wettbewerb/ISR1/saison/2022
Но не забивает.
А что такое "Отстранение спортивным судом"?
+3
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Арсений Хахатанов
Ну если не продлят, то снова за бесплатно уйдёт) халявный игрок)
+11
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ARIGAMI ARIGAMI
Удачи, легенда
+5
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kulik13
Так, глядишь, и 11 воспитанников Краснодара в основе выходить будут у Хапоэля.
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