Шалимов о Дзюбе: «Заблуждение, что Артем не техничен, не помню, чтобы он бил абы куда. Говорят, уровень РПЛ упал, но почему тот же Ваня Игнатьев не забивает?»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Игорь Шалимов Иван Игнатьев Футбол

Игорь Шалимов отметил хорошую физическую форму и технику Артема Дзюбы.

После возвращения в Мир РПЛ в феврале Дзюба провел 10 матчей в чемпионате за «Локомотив», в которых забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

«Отдельно о Дзюбе. Видно, что он физически готов хорошо, нет «лишняка». И вновь повторю о заблуждении: якобы Дзюба не техничный игрок. Наоборот, он очень техничный футболист, я не помню случаев, когда бы он бил со всей силы, абы куда. Полно голов, когда он бьет аккуратно, технично, в угол.

Он высокий и мощный, но техничный – это редкое сочетание. Говорят, что уровень РПЛ упал, и это очень помогает Дзюбе забивать. Если так, то почему тот же Ваня Игнатьев не забивает, когда получает свой шанс?» – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

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6 комментариев

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Андрей-ДК
прав. плюс передачи какие грамотные отдает, тоже технично, а что более ценно - не жадничает, партнер в лучшей позиции, то отдаёт
+9
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Назаров Дмитрий
потому что Ваня Игнатьев - батон
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xoms
Ну чтоб Ване забивать, нужно упасть как минимум до уровня ПФЛ. Зачем вобще таких бездырей держат непонятно.
+1
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дзюба техничен тут не поспоришь, вообще, если бы мозги работали нормально и не было обидок, мог стать настоящей легендой нашей, но стал кем стал...
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Black Phoenix
Уровень Игнатьева - ФНЛ, вот там он будет забивать на уровне Дзюбы, и то не факт.

Задайте себе вопрос: почему такой топовый Дзюба в Локо сейчас - в последнем Зенитовском сезоне у Семака резко деградировал и отошёл на второй план?

Вот вам и фактор деградации РПЛ за два последних года, условно.
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Сергей Жарковский
Да стопудово Дзюба ещё себя покажет, как фаворит Локомотива в первую очередь!
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