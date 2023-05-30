Шалимов о Дзюбе: «Заблуждение, что Артем не техничен, не помню, чтобы он бил абы куда. Говорят, уровень РПЛ упал, но почему тот же Ваня Игнатьев не забивает?»
Игорь Шалимов отметил хорошую физическую форму и технику Артема Дзюбы.
После возвращения в Мир РПЛ в феврале Дзюба провел 10 матчей в чемпионате за «Локомотив», в которых забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.
«Отдельно о Дзюбе. Видно, что он физически готов хорошо, нет «лишняка». И вновь повторю о заблуждении: якобы Дзюба не техничный игрок. Наоборот, он очень техничный футболист, я не помню случаев, когда бы он бил со всей силы, абы куда. Полно голов, когда он бьет аккуратно, технично, в угол.
Он высокий и мощный, но техничный – это редкое сочетание. Говорят, что уровень РПЛ упал, и это очень помогает Дзюбе забивать. Если так, то почему тот же Ваня Игнатьев не забивает, когда получает свой шанс?» – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.
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Задайте себе вопрос: почему такой топовый Дзюба в Локо сейчас - в последнем Зенитовском сезоне у Семака резко деградировал и отошёл на второй план?
Вот вам и фактор деградации РПЛ за два последних года, условно.