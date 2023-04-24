Иван Игнатьев допустил уход из «Локо»: «Хочу получать игровое время. Предложения будут, думаю»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Иван Игнатьев Чемпионат.com Футбол

Иван Игнатьев допустил, что покинет «Локомотив» по окончании сезона.

«Конечно же, я недоволен своим игровым временем в «Локомотиве». Скоро заканчивается мой контракт, затем будем думать, что делать дальше. Мне волноваться не о чем. Думаю, предложения у меня будут.

Уверен ли, что не останусь в «Локомотиве»? Думаю, в данной ситуации — маловероятно. В моем возрасте нужно получать гораздо больше игрового времени и развиваться.

Были бы у меня предложения из Европы — я бы уже давно уехал. Посмотрим. Мой представитель подберет варианты, затем вместе выберем самый оптимальный. Хочется получать игровое время.

Конечно, поеду играть в чемпионат не из топ-5 Европы, если будет предложение — как это сделал Шапи Сулейманов. Как раз через такие чемпионаты дальше и пробиваются. Мы с Шапи на связи почти каждый день — у него все отлично!» — сказал форвард «Локомотива».

В 15 матчах сезона Мир РПЛ на счету Игнатьева 4 гола и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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18 комментариев

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Баргузин Зимбабвийский
Ответ Екн Лор
Игнатьева я в Химках вижу
Деревянными членами торгует?
+52
-1
+51
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Екн Лор
Игнатьева я в Химках вижу
+14
-3
+11
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Filipp Gorski
Этому гиганту мысли прямая дорога в лучшую лигу мира
+13
-3
+10
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Викт0р Степанович
К сожалению не оправдал надежд, хотя шансов ему давали достаточно. Кроме трешки Оренбургу ничем особо не запомнился
+5
-1
+4
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banchik1
"Мне волноваться не о чем" - да ты всю свою карьеру ни о чем особо не волнуешься. Ну, кроме того, как потратить шальные бабки.
+3
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Volgogradets
Талантливый игрок ,который бездарно профукал свою карьеру. Это даже не Кассано. Если бы ты должным образом подходил к своему делу, то Галактионов дал бы тебе игровое время, так как он любит работать с молодёжью.
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Кино Музыка
Только Кипр. Там уже проверено.
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Сергей Сунчилиев
Езжай Иван за практикой куда нибудь. В Локо ты ничего не показал
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Ape1sin
ну осенний хет-трик показал, что Иван таки может когда игра построена определённым образом, то есть забросами за шиворот защитникам. Локо так играть не хочет, при наличии Дзюбы. Играй бы Лоськов в центре, Игнатьев был бы лучшим бомбардиром
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Dmitry Orlov
Серьёзных претензий к нему нет, нельзя сказать, что он халтурил или не выкладывался, но Дзюба и Изидор сейчас явно лучше, а держать в составе его, когда есть например Раков и Никишин, я смысла не вижу.
Но бесплатное подписание Игнатьева себя оправдало куда больше, чем трансфер Раконьяца, который не забил ни одного, хотя времени имел достаточно.
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Константин Эсперов
Ответ Filipp Gorski
Этому гиганту мысли прямая дорога в лучшую лигу мира
Его там затопчут .
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maks44
Ответ Filipp Gorski
Этому гиганту мысли прямая дорога в лучшую лигу мира
Ага, в Краснодар-2.
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Константин Эсперов
Ответ maks44
Ага, в Краснодар-2.
Там есть Кокшаров . Для зоны Юг этого достаточно .
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Владимир Тищенко
Ответ Filipp Gorski
Этому гиганту мысли прямая дорога в лучшую лигу мира
В Чемпионат Македоний))
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Dmitry Orlov
Ответ Викт0р Степанович
К сожалению не оправдал надежд, хотя шансов ему давали достаточно. Кроме трешки Оренбургу ничем особо не запомнился
Да какие были надежды-то? Бесплатно подписали, с контрактом 1+2, на случай если других форвардов подписать не получится (так и вышло), хорошо играет - продлеваем на эти 2 года, не играет - отпускаем по окончании года на все 4 стороны. Никакого риска.
Блеснул хет-триком Оренбургу. Был, в целом, неплох. Но сейчас Дзюба и Изидор явно лучше, поэтому Игнатьев и не играет.
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