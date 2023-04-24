Иван Игнатьев допустил уход из «Локо»: «Хочу получать игровое время. Предложения будут, думаю»
Иван Игнатьев допустил, что покинет «Локомотив» по окончании сезона.
«Конечно же, я недоволен своим игровым временем в «Локомотиве». Скоро заканчивается мой контракт, затем будем думать, что делать дальше. Мне волноваться не о чем. Думаю, предложения у меня будут.
Уверен ли, что не останусь в «Локомотиве»? Думаю, в данной ситуации — маловероятно. В моем возрасте нужно получать гораздо больше игрового времени и развиваться.
Были бы у меня предложения из Европы — я бы уже давно уехал. Посмотрим. Мой представитель подберет варианты, затем вместе выберем самый оптимальный. Хочется получать игровое время.
Конечно, поеду играть в чемпионат не из топ-5 Европы, если будет предложение — как это сделал Шапи Сулейманов. Как раз через такие чемпионаты дальше и пробиваются. Мы с Шапи на связи почти каждый день — у него все отлично!» — сказал форвард «Локомотива».
В 15 матчах сезона Мир РПЛ на счету Игнатьева 4 гола и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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Но бесплатное подписание Игнатьева себя оправдало куда больше, чем трансфер Раконьяца, который не забил ни одного, хотя времени имел достаточно.
Блеснул хет-триком Оренбургу. Был, в целом, неплох. Но сейчас Дзюба и Изидор явно лучше, поэтому Игнатьев и не играет.