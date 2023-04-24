Агент Игнатьева о «Локо»: «Не вижу предпосылок оставаться. Интересуют зарубежные варианты, Турция и Израиль, прежде всего»

Агент Ивана Игнатьева, считает, что игрок покинет «Локомотив» в конце сезона..

Ранее сообщалось, что « » не намерен продлевать контракт с форвардом. Сам Игнатьев также допустил уход из клуба, заявив, что недоволен количеством игрового времени.

«Ни для кого не секрет, как и для людей внутри клуба, что Игнатьев сегодня в тренировочном процессе – один из лучших по всем показателям.

Всем прекрасно понятно, что есть – это человек на опыте, который дает результат. Конечно, к решению нет никаких вопросов. В целом отношусь с большим уважением к Михаилу Михайловичу.

У нас ситуация, при которой выходит либо на 5-10 минут, либо вообще не выходит. Понятно, что нас это не устраивает, тем более, когда мы знаем, в какой Ваня форме.

Если бы была любая другая ситуация, то он бы получал больше игрового времени. Я не вижу предпосылок, чтобы мы оставались в «Локомотиве».

Мы работаем над вариантами, которые уже есть на сегодняшний день. Мы ведем диалог, общаемся. В ближайшее время будет какая-то конкретика.

В первую очередь мы заинтересованы в зарубежных вариантах – Турция и Израиль. С этими клубами идут плотные переговоры», – сказал .

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