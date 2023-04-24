Агент Игнатьева о «Локо»: «Не вижу предпосылок оставаться. Интересуют зарубежные варианты, Турция и Израиль, прежде всего»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Алан Агузаров Михаил Галактионов Иван Игнатьев Чемпионат.com Футбол

Агент Ивана Игнатьева, считает, что игрок покинет «Локомотив» в конце сезона..

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не намерен продлевать контракт с форвардом. Сам Игнатьев также допустил уход из клуба, заявив, что недоволен количеством игрового времени.

«Ни для кого не секрет, как и для людей внутри клуба, что Игнатьев сегодня в тренировочном процессе – один из лучших по всем показателям.

Всем прекрасно понятно, что есть Дзюба – это человек на опыте, который дает результат. Конечно, к решению Галактионова нет никаких вопросов. В целом отношусь с большим уважением к Михаилу Михайловичу.

У нас ситуация, при которой Ваня выходит либо на 5-10 минут, либо вообще не выходит. Понятно, что нас это не устраивает, тем более, когда мы знаем, в какой Ваня форме.

Если бы была любая другая ситуация, то он бы получал больше игрового времени. Я не вижу предпосылок, чтобы мы оставались в «Локомотиве».

Мы работаем над вариантами, которые уже есть на сегодняшний день. Мы ведем диалог, общаемся. В ближайшее время будет какая-то конкретика.

В первую очередь мы заинтересованы в зарубежных вариантах – Турция и Израиль. С этими клубами идут плотные переговоры», – сказал Алан Агузаров.

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23 комментария

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Фарид Харисов
Турция и Израиль многих интересуют последний год.
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Камбоджа Иванов
Турция? Да там максимум Кипр, судя по игре.
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Андрей Хенто
Скажите агенту, что в других чемпионатах нет Оренбургов, вряд ли еще такой перфоманс он организует)
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Алексей Ненахов
Ответ Фарид Харисов
Турция и Израиль многих интересуют последний год.
Да Игнатьеву Казахстан или Узбекистан только по силам
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Theodor Herzl
«Ни для кого не секрет, что Игнатьев в тренировочном процессе - один из лучших по всем показателям». А для меня это был секрет. Скажем так, я вообще мощно рассмеялся, когда это прочитал.
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NaGLiY
А что мешало Ване быть одним из лучших на поле до появления Дзюбы?
+6
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Dmitry Orlov
Ответ Антон Танцев
Жаль, конечно. Но видимо не оправдывает ожиданий.
А какие ожидания-то? Его подписали на всякий случай, с минимальными рисками, с возможностью продления в случае, если убедит. Не убедил.
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Pucheslav
Ответ Камбоджа Иванов
Турция? Да там максимум Кипр, судя по игре.
В Хапоэль к своему другу поедет
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Dmitry Orlov
Ответ Викт0р Степанович
Ты под каждой новостью про него будешь это писать? Ожидания были что он перезапустит карьеру, выйдет на уровень хотя бы Краснодарского периода и будет приносить пользу. И многие болелы в него верили. Не вышло
Потому что под каждой новостью пишут про какие-то мифические "ожидания" от игрока, которого тут процентов 80 считали до перехода в Локо и считают сейчас давно списанным и продолбавшим карьеру.
Откуда ты взял про "многие болелы в него верили" - понятия не имею, большинство болел на новостных сайтах и в комментах в телеге писали, что "всё равно ещё одного форварда надо покупать", Игнатьев рассматривался как "про запас", на случай, если никого больше подписать не удастся. Негатива особо не было, но и ожиданий тоже: заиграет, перезапустит карьеру - хорошо, не заиграет - просто отпускаем через год, всё равно брали бесплатно. От покупки Кухты были ожидания, от Игнатьева - да не особо.
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Иван Егурнов
Ответ NaGLiY
А что мешало Ване быть одним из лучших на поле до появления Дзюбы?
У него такого потенциала нет и не было никогда)
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Антон Танцев
Жаль, конечно. Но видимо не оправдывает ожиданий.
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Dimonty
Ответ ALMANAC
Пхаха, неплохой байт от агента этого подпиваса на продление. За Локо вечно держаться будут Хет-трик Оренбургу в наших сердцах
Агузаров и Игнатьев поставили тебе минуса
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Dmitry Orlov
Ответ ALMANAC
Пхаха, неплохой байт от агента этого подпиваса на продление. За Локо вечно держаться будут Хет-трик Оренбургу в наших сердцах
А если таки не продлят, и таки он отправится в Турцию или Израиль, что тогда?
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Викт0р Степанович
Ответ Dmitry Orlov
А какие ожидания-то? Его подписали на всякий случай, с минимальными рисками, с возможностью продления в случае, если убедит. Не убедил.
Ты под каждой новостью про него будешь это писать?
Ожидания были что он перезапустит карьеру, выйдет на уровень хотя бы Краснодарского периода и будет приносить пользу. И многие болелы в него верили. Не вышло
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Иван Егурнов
В кризисный момент нужен был российский нападающий, либо на замену, либо хотя бы просто место на поле заполнить по профилю.

Иван с этой задачей справился, играл как мог, вопросов нет

Сейчас ситуация поменялась к лучшему - с приходом Дзюбы и серии побед. Клубу снова надо думать о высоких целях на следующий сезон, Игнатьев для этого уже не нужен.

Всё логично
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МОСКВА
о каких предпосылках речь, это не игрок а дно, которого в ФНЛ с трудом пристроить получится
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Евгений Цыбулин
Это у вас-приоритет.Там,таких местных Игнатьевых-по 100 баксов,за пучок,хватает!)))
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Tigo_Volchara93
Типичный паспортист который поверил в свою особенность и свой талант после 1,5 сезона на более менее нормальном уровне
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goleodor
В принципе и в РПЛ полно клубов, где проблемы с нападением. Мог бы еще раз здесь попробовать. Но ему видней, конечно.
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Данилъ Шипицинъ
Какой важный курица
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