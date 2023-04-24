Агент Игнатьева о «Локо»: «Не вижу предпосылок оставаться. Интересуют зарубежные варианты, Турция и Израиль, прежде всего»
Агент Ивана Игнатьева, считает, что игрок покинет «Локомотив» в конце сезона..
Ранее сообщалось, что «Локомотив» не намерен продлевать контракт с форвардом. Сам Игнатьев также допустил уход из клуба, заявив, что недоволен количеством игрового времени.
«Ни для кого не секрет, как и для людей внутри клуба, что Игнатьев сегодня в тренировочном процессе – один из лучших по всем показателям.
Всем прекрасно понятно, что есть Дзюба – это человек на опыте, который дает результат. Конечно, к решению Галактионова нет никаких вопросов. В целом отношусь с большим уважением к Михаилу Михайловичу.
У нас ситуация, при которой Ваня выходит либо на 5-10 минут, либо вообще не выходит. Понятно, что нас это не устраивает, тем более, когда мы знаем, в какой Ваня форме.
Если бы была любая другая ситуация, то он бы получал больше игрового времени. Я не вижу предпосылок, чтобы мы оставались в «Локомотиве».
Мы работаем над вариантами, которые уже есть на сегодняшний день. Мы ведем диалог, общаемся. В ближайшее время будет какая-то конкретика.
В первую очередь мы заинтересованы в зарубежных вариантах – Турция и Израиль. С этими клубами идут плотные переговоры», – сказал Алан Агузаров.
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Откуда ты взял про "многие болелы в него верили" - понятия не имею, большинство болел на новостных сайтах и в комментах в телеге писали, что "всё равно ещё одного форварда надо покупать", Игнатьев рассматривался как "про запас", на случай, если никого больше подписать не удастся. Негатива особо не было, но и ожиданий тоже: заиграет, перезапустит карьеру - хорошо, не заиграет - просто отпускаем через год, всё равно брали бесплатно. От покупки Кухты были ожидания, от Игнатьева - да не особо.
Ожидания были что он перезапустит карьеру, выйдет на уровень хотя бы Краснодарского периода и будет приносить пользу. И многие болелы в него верили. Не вышло
Иван с этой задачей справился, играл как мог, вопросов нет
Сейчас ситуация поменялась к лучшему - с приходом Дзюбы и серии побед. Клубу снова надо думать о высоких целях на следующий сезон, Игнатьев для этого уже не нужен.
Всё логично